[Super Flash Deals] 54 % de réduction sur la Anker Soundcore Life Q20

La première génération sur Soudcore Life a su conquérir de nombreux utilisateurs de par la qualité de son et le design. Avec cette nouvelle version, le Anker Soundcore Life Q20 augmente en gamme sauf le prix d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction sur Aliexpress lors d’un Super Flash Deal aujourd’hui à 9h. Attention stock limité.

La première version de la gamme Soundcore Life d’Anker a su apporter une bonne restitution du son dans un design sombre. Le Soundcore Life Q20 vient donc remplacer son grand frère avec un nouveau design avec une meilleure restitution du son grâce à l’ajout du mode Hi-res Studio. Notez que le bouton pour augmenter la présence des basses est toujours présent sur la Anker Soundcore Life Q20. Si vous n’avez pas eu la première génération de ce casque et que votre casque actuel commence à rendre l’âme, le casque d’Anker pourra vous rendre de bons et loyaux services. Ce dernier est en promotion sur Aliexpress au prix de 19,99 € au lieu de 43,80 € soit une réduction de 23,81 € (-54 %) à l’aide du code SUPERDEALS615.

Code promo : SUPERDEALS615

Un design très réussi pour le Soundcore Life Q20 d’Anker

La première chose qui tape à l’œil en comparaison avec le premier modèle c’est ce nouveau design. Anker a complètement retravaillé le design du Soundcore Life Q20 afin d’apporte à l’utilisateur un meilleur confort que ça soit au niveau de l’arceau et des coussinets. Ces derniers viendront se plaquer autour de l’oreille, ce qui fait que le Soundcore Life Q20 est un casque circum-aural. Cela permet notamment de pas avoir mal aux oreilles à cause de la pression exercée par le casque et d’améliorer la réduction de bruit passive à l’aide des coussinets en similicuir. Vous retrouverez des boutons physiques sous l’oreillette droite afin d’augmenter le volume (ou de le baisser), d’activer le mode « Boost Bass » sans oublier le bouton pour l’allumer (le synchroniser, ou l’éteindre).

Maintenant que la partie design et ergonomie est faite, passons ensemble à la partie plus technique. Le Soundcore Life Q20 d’Anker est équipé de haut-parleur de qualité avec une bonne restitution du son (aigus, médiums et basses). Le son sera notamment meilleur à l’aide de la technologie Hi-res Studio (qui était absent dans la première version). Les personnes qui aiment les basses ou encore celles qui écoutent beaucoup de rap, de rock, de musique électro, ou encore du reggaeton pourront profiter d’un gain de basse à l’aide du bouton.

Une nouvelle version équipée de la réduction de bruit active

Le Soundcore Life Q20 intègre quatre microphones afin de gérer la réduction de bruit active et améliorer la captation de la voix lors des appels. Ainsi, les bruits extérieurs ne seront qu’un lointain souvenir. Vous pourrez profiter de vos musiques favorites ou passer des appels avec vos proches sans être dérangé par des bruits parasites. Cela vaut également pour eux étant donné que les microphones annuleront les bruits extérieurs afin d’être mieux entendus. Il s’accompagne de la technologie Bluetooth 5 afin de profiter d’une meilleure stabilité ainsi que d’une latence très faible voire quasiment inexistante lorsque vous l’utiliserez en sans fil. Une prise mini jack 3,5 mm est disponible afin d’utiliser le casque normalement pour économiser de la batterie.

En ce qui concerne l’autonomie du Soundcore Life Q20 d’Anker, ce dernier pourra vous proposer près de 40 heures de musiques sans interruption. Il viendra se recharger à l’aide d’un câble USB-C. En bref, si vous souhaitez acquérir un casque de qualité qui bénéficie de 54 % de réduction, le Soundcore Life Q20 sera le meilleur choix à faire. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 19,99 € au lieu de 43,80 € soit une réduction de 23,81 € (-54 %) à l’aide du code SUPERDEALS615.

