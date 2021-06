Une maison saine cet été grâce au Xiaomi Mi Air Purifier Pro H en promotion

Grâce au filtre HEPA Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, le pollen, les bactéries et les virus ne seront qu'un lointain souvenir.

À la suite des fortes chaleurs, les arbres ainsi que les fleurs ont libéré du pollen. Ce dernier peut provoquer certains troubles de la santé chez certaines personnes comme les yeux qui piquent (ça pique, ça pique, ça pique), le nez qui coule, les poumons remplis de mucus, ou encore la gorge qui gratte. En bref, le pollen est le pire ennemie des personnes qui ont des allergies. Cependant, vous pouvez changer la donner et vivre sereinement grâce au Xiaomi Mi Air Purifier Pro H. En plus de sa capacité à filtrer les pollens, ce dernier pourra également filtrer les bactéries, les virus ainsi que les diverses pollutions présentes dans l’air. Pourquoi s’en priver ? En plus de ça, le Mi Air Purifier Pro H est actuellement en promotion sur Aliexpress au prix de 212,18 € à l’aide du code AEMIJIA20EU (-16,89 €).

Comment survivre au pollen et aux autres pollutions dans l’air ?

L’achat du Xiaomi Mi Air Purifier Pro H changera totalement votre vie au sein même de votre foyer. Le purificateur d’air de Xiaomi fonctionne en trois étapes. La première étape consiste à analyser l’air de la pièce à l’aide de plusieurs capteurs présents dans le Mi Air Pro H. Une fois l’analyse finie, s’il perçoit un taux anormal de pollution, il se mettra en route et aspirera l’air.

C’est à ce moment-là que les filtres passeront à l’action. Le premier se compose d’une grille capable de capturer le pollen et tout ce qui possède une taille plus ou moins similaire. La seconde grille viendra quant à elle filtrer les bactéries et les virus. Le Filtre HEPA, filtre des cellules jusqu’à 0.1 micron. En bref, le pollen, les bactéries, les virus, les gaz de pollutions ou encore la fumée de cigarette ne lui résisteront pas. Le Xiaomi Mi Air Purifier Pro H est la meilleure solution pour vivre sereinement dans la maison et pour respirer à plein poumon.

Le purificateur d’air de Xiaomi sera capable de filtre près de 630 mètres cubes d’air par heure. Cette prouesse est due au moteur présent à la base de boitier. D’ailleurs, le Xiaomi Mi Air Purifier Pro H se compose de plusieurs modes, donc un spécialement conçut pour la nuit. Ce dernier permet au purificateur de fonctionner avec un bruit minime. Cela vous permettra de dormir sur vos deux oreilles, sans être dérangé par le bruit tout en respirant un air de qualité. Les personnes allergiques auront une qualité de sommeil accrue grâce au Mi Air Purifier Pro H.

Un Xiaomi Mi Air purifier Pro H qui ne fait aucun compromis sur les détails

Le Xiaomi Mi Air Purifier Pro H est équipé d’un écran OLED. Ce dernier vous permettra de lire toutes les informations connues par le purificateur d’air. Vous pourrez également lire les informations au sein même de l’application qui lui est dédiée. Celle-ci est disponible gratuitement sur l’App Store ainsi que sur le Google Play Store.

L’application Mi Home vous permettra notamment de suivre l’état de vos filtres, de configurer automatiquement le Mi Air Purifier Pro H et de connaître les résultats des analyses réalisées par ce dernier. En bref, c’est votre tableau de bord !

