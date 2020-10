La Nintendo Switch avec le jeu Animal Crossing : New Horizon, sont proposés à 279 pendant les Prime Days. Simplement immanquable.

Mise à jour à 19h : l’offre n’est plus disponible 🙁

Si vous cherchiez à acheter une Switch, faites-le maintenant, il est probable qu’on ne trouve pas une meilleure offre d’ici Noël. Avec le Prime Day, vous pouvez vous offrir la console de Nintendo avec le jeu Animal Crossing pour seulement 279 euros. C’est un prix rarement, voire jamais, vu pour cette console très rarement en promotion.

La Nintendo Switch en détail

Pas franchement besoin d’épiloguer sur la Switch et cette offre. La console portable qui se transforme en console de salon (ou est-ce l’inverse ?) est désormais mondialement connue. Son succès n’est plus franchement à démontrer.

On précise tout de même qu’il s’agit de la Switch 2019, avec une autonomie améliorée par rapport au tout premier modèle. C’est le pack classique couleur « Néon » (rouge et bleu) avec un Joycon et le dock pour la TV. C’est toujours une super console pour jouer seul ou en famille.

Animal Crossing : New Horizon est jeu presque aussi connu de la console. Si le concept est particulier, notre test est on ne peut plus clair : « Pétri de nouveautés rendant la progression moins fastidieuse, Animal Crossing New Horizons est sans nul doute le meilleur épisode de la série. » Bref, si vous adhérez à l’idée d’Animal Crossing, vous devriez trouver votre bonheur.