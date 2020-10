Amazon Prime Day : voici les premières offres immanquables !

L’ouverture des Prime Day, c’est maintenant ! Prime Day, c’est deux jours d’offres exceptionnelles à ne pas manquer. L’événement débute dans 19 pays ce mardi 13 octobre à minuit et durera 48 heures, durant lesquelles les membres Amazon Prime (abonnez-vous, essai gratuit pendant 30 jorus) bénéficieront d’un accès exclusif à plus d’un million d’offres. Voici les premières offres à ne pas manquer.

Les offres immanquables

30€ de réduction sur les liseuses Kindle

4 069 Commentaires Kindle, maintenant avec un... L'éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à...

Conçu pour la lecture, avec un écran de 167 ppp qui se lit comme une page imprimée, sans...

Lisez sans distraction. Surlignez des passages, recherchez des définitions, traduisez des mots...

Accédez à des millions de livres et journaux. Peut contenir des milliers de titres afin...

20 ou 30€ de réduction sur les tablettes Fire

La nouvelle tablette Fire HD 8, écran HD 8″ (20,3 cm), 32 Go à partir de 69,99 euros

La tablette Fire 7, écran 7″, 32 Go à partir de 59,99 euros

Prix le plus bas sur les appareils Amazon Echo avec Alexa

Promo 28 944 Commentaires Echo Dot (3ème génération),... Notre enceinte connectée la plus populaire : désormais avec un design en tissu et dotée d'un...

Contrôlez votre musique par simple commande vocale : écoutez des titres en streaming sur...

Un son amélioré, plus puissant : jumelez votre Echo Dot avec un second Echo Dot (3ème...

Prête à rendre service : demandez à Alexa de jouer de la musique, répondre à vos...

Nombreuses réductions sur les produits Ring, c’est le moment où jamais

75 Commentaires Nouvelle Ring Video Doorbell 3... Sonnette vidéo HD 1080p vous permettant de voir et d'entendre vos visiteurs, et de leur parler...

Une sonnette actualisée par rapport à l’appareil de génération précédente Ring Doorbell...

Grâce à la fonctionnalité Pre-Roll exclusive de Ring Video Doorbell 3 Plus, bénéficiez de...

Recevez des notifications instantanées lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette ou...

Philips Hue : jusqu’à -30% sur une sélection de luminaires connectés

Philips Hue Lot de 3 Ampoules Connectées White & Color Flamme E14 à 94,99 euros

Philips Hue 2 Ampoules LED Connectées White & Color Ambiance E27 Compatible Bluetooth + Dim Switch Télécommande nomade variateur de lumière à 82,99 euros

Philips Hue Ruban Lumineux Hue Lightstrip Plus 2 m + Extension 1 m White & Color à 69,99 euros

4 483 Commentaires Philips Hue 2 Ampoules LED... Une envie de simplement créer une ambiance ? Commencez avec l'application de contrôle Philips...

Ajoutez le pont Hue (non fourni) et étendez votre éco-système en connectant jusqu'à 50...

Déjà utilisateur Philips Hue: Cette ampoule connectée compatible Bluetooth, peut se...

Variez l'intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue

Les TV OLED de LG en promo !

LG TV OLED OLED65CX6 Téléviseur OLED 164 cm 65"

Définition : 3840*2160 4K UHD

Taux de rafraichissement : Refresh Rate 100Hz

Processeur a9 Gen 3 4K : plus puissant

Informatique

Promo 8 421 Commentaires Logitech MX Anywhere 2 Souris... Couplage Multidispositifs : Associez jusqu'à trois dispositifs à votre souris Bluetooth....

Défilement Hyper Rapide : Parcourez de longs documents et des pages Web facilement grâce à...

Capteur de Haute Précision Darkfield : Transformez le monde en tapis de souris, la souris...

Productivité Compacte : Cette souris sans fil Logitech, portable et confortable, vous offre le...

Ecrans

Ecran PC HP 22w Full HD 21.5″ Noir Onyx (IPS/LED. 54.6 cm. 1920 x 1080. 16:9. 60 Hz. 5 ms) à 79 euros

Dell SE2417HGX Ecran de PC Gaming 24″ Full HD LCD, TN, 75 Hz, 2 ms, AMD Free-Sync à 99,99 euros

Ecran PC Incurvé Samsung C27F398FWU, Dalle VA 27 », Résolution Full HD (1920 x 1080), 60 Hz , 4ms, AMD FreeSync, Noir Brillant à 129 euros

Moniteur Gaming LG UltraGear 32GK650F-B VA QHD 32 » (2560×1440, 1ms, 144Hz, HDMI, Display Port, FreeSync, Ajustable Hauteur, Pivotable) à 256 euros

Ordinateurs

HP Chromebook x360 12b-ca0005nf Ordinateur Ultraportable Convertible et Tactile 12 » HD IPS Blanc (Intel Celeron, RAM 4 Go, eMMC 32 Go, AZERTY, Chrome OS) à 249 euros

Microsoft Surface Pro 7 – PC Hybride (Écran 12.3 Pouces, Intel Core i5, 8Go de RAM, 128Go de Stockage SSD) à 769 euros

ASUS Chromebook C423NABV0044 Ordinateur Portable 14 » HD (Pentium N4200, RAM 8Go, 64Go EMMC, Chrome OS) à 309 euros

Apple iPad Air (10,5 pouces, Wi-Fi, 64 Go) – Gris sidéral à 458 euros

1 091 Commentaires Microsoft Surface Pro 7 – PC... Écran exceptionnel PixelSense de 12.3’’

Performances plus rapides et graphisme amélioré grâce aux processeurs Intel iRNUM 10ème...

Autonomie de batterie pour toute la journée; un design irréprochable, à l’image de la...

Ports USB-A ainsi qu’un nouveau port USB-C remplaçant le mini Display Port pour les vidéos,...

Stockage

Promo 6 944 Commentaires WD Black SN750 SSD interne... Des vitesses de transfert allant jusqu'à 3 470 Mo/s pour des temps de chargement améliorés

Disponible dans des capacités allant de 250 Go à 1 To

Un design élégant pour personnaliser votre plate-forme de jeu

Le tableau de bord exclusif du disque SSD WD Black améliore les performances de jeu

Smartphones

114 Commentaires Apple iPhone 11 Pro 512Go - Or... Écran OLED Super Retina XDR 5,8 pouces

Résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes maximum,...

Triple appareil photo avec ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx, mode Nuit,...

Caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti

Audio

1 501 Commentaires Marshall Monitor Bluetooth... Bluetooth AptX - La technologie Bluetooth aptX vous offre la liberté et la commodité d’un...

Plus De 30 Heures De Lecture Sans Fil - Plus de 30 heures de lecture sans fil

Un Son Hi-Fi Tout Inclusif - Le casque Monitor Bluetooth dispose de pilotes personnalisés...

Bouton De Commande - Contrôlez vos écouteurs et votre appareil à l’aide d’un seul bouton

Objets connectés

2 898 Commentaires Xiaomi MiBand Bracelet 4... Écran tactile AMOLED couleur : l’écran tactile AMOLED couleur est 39, 9 % plus grand et...

Écran tactile de lecture élargi : Xiami Mi Band 4 avec écran AMOLED de 0, 95", 120-240...

Suivi de la fréquence cardiaque 24/7 : le capteur de fréquence cardiaque lit avec précision...

Activité et suivi de natation : accéléromètre à 3 axes, gyroscope à 3 axes, étanchéité...

Autres

LEGO Architecture Modèle Tokyo, Skyline Collection, Ensemble de construction à collectionner, 130 pièces à 39,90 euros

LEGO Technic, La grue mobile Jeu, Ensemble de construction de véhicules à 66,90 euros

Sony Alpha 7 R II à 1399 euros

Jeu de societe Monopoly Classique à 15,95 euros

Blu-ray / DVD

Jeux-vidéo

Nintendo Switch Néon + Animal Crossing : New Horizons à 259,90 euros

Nintendo Switch Néon + Animal... Console Nintendo Switch Neon

Autonomie: varie en fonction des conditions d'utilisation, de 3 heures (pour un jeu comme The...

Le jeu propose un tout nouveau système d'artisanat : collectez des matériaux sur votre île...

Détendez-vous en jardinant, en pêchant, en faisant de la décoration ou encore en nouant des...

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ?

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) ou 5,99 € par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Prime Gaming, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash, Prime Day et bien plus encore.

Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans et Montpellier, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et leurs environs.

Les clients d’Amazon Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les collectivités locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, ainsi que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu’à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.

Dans « Prime Day », il y a Prime, cela signifit que la quasi-totalité des promotions proposées pendant l’événement est en effet exclusive aux titulaires de l’abonnement « premium » d’Amazon.

Facturé 49 euros par an, ou 5,99 euros par mois, il n’est pas toujours intéressant si l’on ne commande que ponctuellement sur Amazon. Mais rassurez-vous, si vous n’êtes pas client Prime et que vous souhaitez tout de même profiter des promotions, il existe une astuce très simple pour le faire sans débourser un centime.

S’abonner à Amazon Prime « gratuitement »

L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton « essai de 30 jours ». Si vous avez déjà un compte Amazon, cela se fait en 2 clics.

Choisir l’abonnement annuel ou mensuel ne change rien, mais si vous optez pour l’option mensuelle, ça limitera les frais si vous oubliez de vous désabonner. Sachez en revanche que si vous pensez éventuellement rester abonner plus longtemps, l’option annuelle est plus intéressante financièrement puisque cela correspond à quatre euros par mois pour l’abonnement.

Maintenant que vous avez souscrit à l’offre, vous pouvez directement vous désabonner, les 30 jours d’essai sont de toute façon acquis. Pour se désabonner, il faut commencer par se rendre dans la rubrique d’aide puis « service client » en page. Sélectionnez ensuite le bouton « Amazon Prime ». Dans le coin droit de la page qui s’ouvre, vous trouverez un onglet « abonnement » dans lequel se trouve un bouton « mettre fin à mon abonnement ». Cliquer dessus.

Il faudra maintenant esquiver quelques « Dark Pattern » en cliquant sur les différents boutons qui prennent par les sentiments pour vous garder abonner jusqu’au moment où arrive le dernier « annuler et perdre mes avantages ». Cliquez dessus et voilà, vous êtes maintenant désabonné. Vous remarquerez cependant désormais que votre période d’essai est toujours active. Vous pouvez profiter de tous les avantages d’Amazon Prime jusqu’à la fin de la période et donc de Prime Day.

