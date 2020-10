Amazon Prime Day : 6 mois d’abonnement offerts à Amazon Music Unlimited + un Amazon Echo Dot pour 19,99 euros !

Amazon propose une offre spéciale à l’occasion du Prime Day : les nouveaux abonnés à Amazon Music Unlimited reçoivent 6 mois gratuits pour l’achat d’un Echo Dot (3ème génération) à 19,99 euros ! Cette offre promotionnelle réservée aux membres Amazon Prime, et valable jusqu’au 14 octobre 2020.

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

Amazon Music Unlimited est un service de streaming sans publicités avec plus de 70 millions de titres à écouter partout. Ce service fournit un accès aux albums les plus populaires et les plus récents, ainsi qu’à un vaste choix de playlists et de radios. L’application Amazon Music permet aux utilisateurs d’écouter leur musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne.

Avec Alexa, les clients Amazon Music Unlimited peuvent contrôler leur musique directement à la voix. Il suffit de demander à Alexa de jouer n’importe quel(le) artiste ou chanson. Si vous ne savez pas quoi écouter ou êtes à court d’idées, demandez à Alexa de vous venir en aide et de jouer la meilleure playlist qui correspond à votre humeur du moment ou à un genre de musique en particulier !

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier)