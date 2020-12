Bons plans RED by SFR s’aligne sur B&You pour son forfait 5G : 130 Go à 25 euros

Après B&You et Free voici RED qui dégaine son offre 5G sans engagement. La filiale de SFR s’inspire de celle de Bouygues avec une offre 130 Go à 25 euros par mois.

Après B&You au début de mois puis Free Mobile ce matin, voici maintenant RED by SFR qui dégaine également ce mardi 15 décembre son forfait 5G sans engagement. Pour le lancement, il s’aligne sur l’offre de son concurrent B&You avec une offre très proche : 130 Go pour 25 euros par mois (contre 24,99 chez Bouygues). Elle arrive toutefois après Free, sensiblement moins cher avec 150 Go pour 19,99 euros.

Le forfait 5G RED by SFR en détail

Dans le détails cette offre reprend les habitudes de RED by SFR. Vous trouverez donc :

Appels, SMS/MMS illimités en France

130 Go de 5G en France ou de 4G le cas échéant)

13 Go d’internet depuis l’Union européenne et les DOM

Appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes régions

Comme toujours chez RED, ces tarifs promotionnels sont réservés aux nouveaux clients et RED facture également 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe. Bien évidemment, pour profiter de la 5G, il vous faudra par un téléphone compatible.