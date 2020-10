L’Edition Collector de Cyberpunk 2077 sur PS4 est de retour en précommande (avec version PS5)

Si vous aviez manqué la fameuse Edition Collector de Cyberpunk 2077 sachez qu’elle est de nouveau disponible en précommande sur PS4 chez Amazon pour tout de même 219,99 euros ! Livraison prévue le 19 novembre.

Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Personnalisez les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure.

L’Édition Collector est fournie avec les objets physiques suivants :

La boîte de l’Édition Collector

Un boîtier contenant les disques du jeu

Un SteelBook Collector

Une statuette de 25 cm de V (le protagoniste du jeu) en action

Un artbook à couverture rigide

Des pin’s en métal

Un porte-clefs Quadra V-tech en métal

Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD

Des écussons brodés

Un Compendium de l’univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Une série d’autocollants stickerbomb

Bonus numériques inclus : La bande originale du jeu, Un petit artbook contenant une sélection d’art du jeu, Le livre original Cyberpunk 2020 – Des arrière-plans pour ordinateur et mobile

Notez que le jeu sera également jouable sur PlayStation 5 une fois la console disponible. Une mise à jour de Cyberpunk 2077 sera offerte à une date ultérieure, afin de profiter pleinement des consoles de nouvelle génération, pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 du jeu.

D’autres sites proposent également ce produit