[11.11] Le Xiaomi Mi Stick TV à 24,50 euros

Le Xiaomi Mi Stick TV est disponible chez Aliexpress

Concurrent direct du Chromecast de Google ou de l’Amazon Fire Stick TV, le Xiaomi Mi Stick TV est un dongle qui se branche directement sur le port HDMI de votre TV (HDMI 2.0a, Full HD). Ce dernier embarque un SoC Amlogic S905Y2 octo core avec 1 Go de RAM et une capacité de 8 Go, ainsi que les Bluetooth 4.2 et WiFi dual band. Compatible Dolby Audio et DTS Surround, il prend également en charge le HDR10 et la technologie Dolby Vision. Ses dimensions sont de 92.4×30.2×15.2 mm pour un poids de 28.5 g, le tout tournant sous Android TV 9.0 (Chromecast intégré) avec notamment le Play Store ou encore Netflix et Amazon Prime installez en natif. A noter que la télécommande est quand à elle dotée d’un micro pour Google Assistant.

