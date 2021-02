Bons plans Rapide et fiable, ce disque SSD de 2 To est à 153,99 euros

Idéal pour les personnes qui recherchent un nouveau stockage interne de qualité, le disque SSD interne Crucial BX500 2 To est aujourd’hui en promotion chez Amazon. Il tombe à 153,99 euros.

Mise à jour : l’offre n’est plus disponible.

Habituellement proposé à un tarif avoisinant les 200 euros, ce disque SSD Crucial BX500 dans son modèle 2000 Go vous offre un confort d’espace supplémentaire ultra rapide et réactif. Il profite maintenant d’une belle remise immédiate de 25 %, pour chuter à 153,99 euros. Un excellent rapport qualité-prix.

Le Crucial BX500 2 To en détail

L’ajout d’un disque SSD interne à votre configuration peut apporter un sacré coup de fouet à ses performances et à sa réactivité, même pendant la bureautique. En moyenne, ce modèle est 300 % plus rapide qu’un disque dur classique, ce qui se vérifie notamment à l’ouverture d’applications ou pendant les jeux vidéo. Les chargements sont plus brefs, les blocages sont moins fréquents et cela est également valable pour Windows qui démarrera bien plus vite.

Ce n’est pas tout, puisqu’avec la technologie 3D NAND Micron, ce modèle est capable de délivrer une vitesse de lecture séquentielle pouvant monter jusqu’à 540 Mo/s (500 Mo/s pour l’écriture), ce qui est excellent pour un SSD SATA. Crucial n’en est pas à son premier modèle et assure une très bonne longévité pour ce modèle qui vous offrira 2000 Go pour du stockage. À la différence d’un disque dur classique, vous pourrez faire des transferts de fichiers très rapides, y installer ou y stocker des jeux vidéo de dernière génération et toutes sortes d’applications gourmandes.

Crucial peut également se targuer d’avoir un très bon service client, qui vous épaulera en cas de problème technique. Pour l’installation, vous retrouverez des vidéos explicatives sur le site officiel, et une assistance déjà récompensée reste à votre écoute en permanence. Ce modèle est compatible avec les ordinateurs Windows, et l’installation se fait de manière classique. Vous profitez d’une garantie limitée de trois ans, pour un produit performant et silencieux.