[Soldes] Baisse de prix pour le OnePlus Nord N10 : la 5G à 215 euros

Vous cherchez un smartphone compatible 5G et pas trop cher ? Le OnePlus Nord N10 est en promotion pendant les soldes d’hiver 2021. De quoi faire des économies sans faire de compromis !

Vous avez récemment changé de forfait mobile ou vous en avez l’intention ? Alors ce OnePlus Nord N10 5G tombe à pic ! L’un des derniers smartphones de OnePlus est en promotion pendant les soldes d’hiver 2021 sur Aliexpress. Alors, prêt à découvrir la puissance du nouveau réseau 5G ? Rendez-vous sur Aliexpress pour l’acquérir au prix de 215 euros grâce aux codes FRHIVER10

Code promo : FRHIVER10

Snapdragon 690 5G

Le OnePlus Nord N10 5G possède le Snapdragon 690 de Qualcomm. Un SoC équipé de deux Cortex-A77 pour gérer les tâches relativement gourmandes et six cœurs Cortex-A55 pour gèrent quant à eux les tâches plus petites afin de préserver l’autonomie. Il s’accompagne de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. Ce dernier est extensible grâce à une microSD pour stocker davantage de photos et d’applications. Ces composants serviront de jouer à la plupart des jeux sans aucun souci. Les applications gourmandent démarreront rapidement. Vous retrouverez notamment une dalle de qualité avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Une dalle convaincante

OnePlus a décidé d’intégrer une dalle de 6,49 pouces qui restitue une définition de 2400 x 1080 pixels. Le constructeur n’a pas mis de dalle OLED dans ce OnePlus Nord N10 5G pour réduire les couts de fabrications. Néanmoins, cette dalle est bonne avec une colorimétrie, une luminosité et un taux de contraste bien géré. Elle pourra convenir à 99 % des personnes.

Le format 20:9 sera parfait pour regarder du contenu sur Netflix, Amazon Prime Video ou même pour jouer à vos jeux préférés. La caméra selfie de 16 mégapixels se trouve dans le poinçon dans la partie supérieure gauche du smartphone.

Un bloc photo qui mérite le détour

Le OnePlus Nord N10 5G se trouve dans un segment milieu de gamme. Il ne faudra pas être pointilleux sur la qualité des clichés. Il a tout de même le mérite de délivré des photos correctes si vous arrivez à avoir assez de luminosité. Le smartphone possède un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le bloc photo sera largement suffisant pour faire des photos classiques.

Modem X51 5G

Vous bénéficierez de l’avant-dernier modem de Qualcomm dans le OnePlus Nord N10 5G. Celui-ci est directement inclus dans le SoC et permet d’avoir d’excellents taux de transfert de données dans un sens ou dans l’autre. Prêt à acquérir ce smartphone ? Envisagez de changer de forfait mobile si ce n’est pas déjà fait. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 204,93 € grâce aux codes FRHIVER10.

