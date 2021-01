L’aspirateur-balai Dyson V11 Animal Extra coûte 100 euros de moins pour les soldes

Les soldes d’hiver sont l’occasion de s’équiper avec des produits de qualité à des prix contenus. Reconnu dans le monde de l’entretien, la marque Dyson propos des aspirateurs balais performants. Le V11 (et donc la variante Animal Extra) est certainement l’une des plus belles réussites de la firme et est aujourd’hui proposé à 499 euros chez Fnac.

Pour celles et ceux qui souhaitent se faciliter la corvée du ménage, surtout si vous avez des animaux de compagnie, l’aspirateur balai V11 Animal Extra est une solution très efficace. C’est un véritable concentré de technologie qui est aujourd’hui proposée à 499 euros chez Fnac au lieu de 599 euros. Une belle promotion qui est cependant limitée en stock.

Le Dyson V11 Animal Extra en détail

Le Dyson V11 est un modèle extrêmement populaire du fabricant Dyson. La déclinaison Animal Extra s’adresse plus précisément aux possesseurs d’animaux de compagnie qui laissent traîner des poils partout derrière eux. On retrouve donc le moteur numérique Dyson Hyperdymium qui octroie un meilleur rendement énergétique et surtout une rapidité d’action avec ses 125 000 tr/m. Le système de filtration de l’aspirateur est complet, puisque le V11 est équipé d’un système de filtration étanche qui capture et emprisonne 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron. En conséquence, l’air qui est rejeté est beaucoup plus sain.

Le constructeur annonce une autonomie jusqu’à 60 minutes d’aspiration, ce qui est suffisant pour enlever les poussières, et les débris de votre appartement en un seul passage. Vous pourrez d’ailleurs suivre la batterie restante avec l’écran LCD qui est inclus sur l’appareil sans fil, et qui s’actualise en temps réel. Si vous avez besoin de plus de puissance d’aspiration, vous pourrez passer facilement d’un mode à l’autre : Eco, Auto et Boost. Enfin, sachez que la batterie est détachable en un clic.

Le Dyson V11 Animal Extra est livré avec une large palette d’accessoires pour traquer la poussière et les poils :

Mini brosse motorisée

Accessoire deux en un

Long suceur avec détachement facile

Mini brosse douce

Clip de rangement

Chargeur

Brosse motorisée

Support mural

Si vous souhaitez un bon aspirateur pour un budget plus restreint, l’excellent Dyson V7 Motorhead est à 229 euros pendant les soldes !

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de début d’année.

Pour une vision d’ensemble, nous vous recommandons notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2021. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.