Sosh dégaine ses nouvelles offres dont un forfait 60 Go pour 13,99 euros

Ces derniers jours, les principaux opérateurs mobiles ont lancé de nouvelles offres très intéressantes à l’occasion des soldes. Bouygues Télécom et SFR ont dégainé les premiers, et c’est à Orange, à travers Sosh de répliquer. C’est désormais chose faite, avec de nouvelles offres : 60 Go pour 13,99 euros par mois et 100 Go pour 15,99 euros par mois.

Sosh, et donc Orange, est particulièrement attendu par de nombreux consommateurs qui cherchent à obtenir un forfait de qualité, avec une connexion rapide à un prix contenu. La première série limitée de cette année 2021 voit l’arrivée de nouveaux forfaits, pour 60 Go et 100 Go à partir de 13,99 euros par mois. Ils sont complets, sans engagement et avec un prix fixe. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 9 février 2021.

Le forfait Sosh 60 Go en détail

Voici les détails de ce forfait Sosh, et ce qu’il inclut :

Appels/SMS/MMS Illimités

60 Go de data en 4G

8 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Ce nouveau forfait Sosh propose donc une belle enveloppe de 60 Go de data. Nous rappelons que l’opérateur utilise le réseau d’Orange, le meilleur de France en termes de débits ascendants et descendants d’après l’Arcep. Si vous souffrez d’un Wi-Fi capricieux, c’est l’occasion de passer sur une connexion 4G rapide et fiable, qui vous permettra de regarder sans coupure vos séries préférées, ou pour télécharger les jeux de votre choix.

Ce montant de données mobiles est utilisable en France métropolitaine. Dans le cas où vous vous rendez à l’étranger, en Europe ou dans les DOM, vous bénéficierez tout de même de 8 Go utilisables immédiatement et sans condition. Cela vous permet de ne pas avoir à souscrire à un nouvel abonnement au compte goutte. Enfin, sans surprise, le forfait comprend les SMS, les MMS ainsi que les appels illimités, en France, en Europe, mais aussi dans les DOM.

De plus, Sosh vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel. Les étapes sont à retrouver sur le site officiel de l’opérateur, mais globalement, il vous suffira d’obtenir votre code RIO de votre ligne lors de l’inscription. L’autre grand avantage de cette nouvelle offre, c’est le fait que le prix soit sans engagement et fixe, à 13,99 euros par mois. Vous aurez donc le luxe de changer quand bon vous semble, et vous n’aurez pas de mauvaises surprises sur votre facture téléphonique au bout d’un an.

Le forfait Sosh 100 Go

Si vous avez besoin d’une plus grosse enveloppe de données, sachez que l’opérateur lance un second forfait, plus musclé pour deux euros supplémentaires. Il comprend cette fois 100 Go de données mobiles, utilisables en France métropolitaine et dans les mêmes conditions que le forfait ci-dessus. Si vous devez être constamment sur votre consommation mobiles pour votre utilisation personnelle et professionnelle, cette offre est certainement plus adaptée à vous.

Du reste, vous retrouvez les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis et vers l’Europe et les DOM. Depuis l’étranger, vous aurez une enveloppe légèrement plus importante, de l’ordre de 15 Go.