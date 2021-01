Presque -20% sur le maestro de la réduction bruit, l’excellent Bose 700

Le Bose 700 est l’une des références des casques à réduction de bruit et l’un des plus coûteux. Profitez donc des soldes pour vous le procurer à 265 euros au lieu de 316 euros.

Bose reste la référence des constructeurs de casques à réduction et cela même si Sony c’est également imposé dans le secteur. Le Bose Headphone est la dernière génération de casque fermé de la marque et vous pouvez profiter de toutes ses qualités technique pour 265 euros sur Amazon.

Le Bose Headphones 700 en détail

Le Bose 700 est un casque racé, dont chaque courbe est soigneusement dessinée. Ce produit respire l’élégance, la légèreté et affiche un look alliant un certain classicisme, agrémenté de touches plus modernes. Un bel objet, qui se veut aussi ergonomique que confortable. Ainsi, un système coulissant au niveau des oreillettes permet de régler leur hauteur et leur inclinaison. L’arceau et les oreillettes sont garnis de silicone pour un confort optimal en épousant au mieux les courbes de votre crâne.

Ne cherchez pas de boutons physiques, le Bose 700 les remplace par des zones sensitives au niveau des oreillettes. Un simple glissement de doigt suffit à changer de piste ou de modifier le volume. Ce casque Bluetooth 5.0 est également multipoint, compatible avec les trois principaux assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Assistant) et l’appli dédiée sur smartphone apporte une foule de fonctionnalité. Un égaliseur pour commencer et surtout une gestion très fine de la réduction de bruit. Ainsi, ce produit propose 11 niveaux différents pour vous adapter au mieux à votre environnement et vos besoins.

Dans ce domaine, difficile de prendre Bose à défaut avec une élimination de bruit aussi précise qu’efficace. Vous serez vraiment isolé du monde extérieur et pourrez ainsi profiter pleinement des qualités sonores de ce casque. Et il en a, avec un bel équilibre des fréquences, même si souvent les médiums sont renforcés chez Bose. Le rendu est assez neutre et surtout précis avec une belle séparation des instruments, comme des voix. Enfin, son autonomie est d’environ 20 heures et peut dépasser les 30 heures si vous n’activez pas la réduction de bruit.

Retrouvez notre test détaillé du Bose 700

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de début d’année.

Pour une vision d’ensemble, nous vous recommandons notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2021. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.