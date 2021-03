Surpuissant, le PC Acer Nitro avec sa RTX 3060 et son i5-10300H à moins de 1100 euros

Cela fait quelques semaines que les premiers ordinateurs équipés des dernières générations de cartes graphiques de processeur sont disponibles sur le marché. Aujourd’hui, nous vous proposons un ordinateur portable qui profite d’une réduction de 100 euros, et qui tombe à 1199,99 euros chez Cdiscount : il est taillé pour le jeu vidéo, et fait tourner l’intégralité des derniers jeux dans de très bonnes conditions.

Avec une carte graphique RTX 3000 ainsi qu’un processeur Intel Core de 10e génération, cet ordinateur portable possède de solides caractéristiques techniques pour satisfaire les joueurs exigeants. Habituellement proposé à 1200 euros, il baisse actuellement à 1099 euros chez Cdiscount, grâce à une offre de remboursement de 100 euros. Une belle remise qui confère à ce laptop un meilleur rapport qualité-prix.

Le Acer Nitro en détail

Conçu pour les joueurs exigeants, cet ordinateur portable pense aussi au côté nomade et permet d’assurer d’excellentes performances mêmes durant vos déplacements. Il s’articule d’abord autour d’un écran de 17,3 pouces, un grand format pour les ordinateurs portables qui permet de profiter au mieux d’une expérience de jeu vidéo dans les meilleures conditions. Ce dernier déploie une résolution de 1920 × 1080 pixels, ce qui permet de ne pas trop tirer sur les composants tout en assurant une bonne qualité d’image. De plus, il délivre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour de la bonne fluidité dans les jeux vidéo, et est compatible avec des filtres anti lumière bleue et anti réfléchissement. Il s’agit d’une dalle IPS, qui assure de bonnes couleurs et de bons angles de vision.

Mais c’est véritablement sous le capot que cet ordinateur est un véritable monstre. Il s’agit d’un modèle de dernière génération, puisque l’on retrouve un Intel Core i5 10300H de 2,5 GHz qui est en mesure de monter à 4,5 GHz dans les tâches les plus gourmandes comme dans les jeux. Il est d’ailleurs épaulé par une carte graphique RTX 3600, qui vous assure de solides performances dans les titres les plus récents. Vous pourrez absolument tout lancer dans de bonnes conditions. À cela s’ajoute 16 Go de RAM pour ne manquer de rien.

Enfin, on retrouve un stockage principal de 512 Go en SSD NVMe, ce qui confère à l’ordinateur un démarrage rapide, que ce soit de Windows ou encore des applications. On vous recommande toutefois l’ajout d’un SSD externe pour profiter d’une taille de stockage plus confortable. Cet ordinateur portable est livré avec Windows 10, et profite d’une autonomie jusqu’à 8 heures selon le constructeur. La garantie, elle, est de 2 ans.

À noter que l’ordinateur portable est livré avec une souris Acer Nitro. Sans être la crème de la crème en matière de périphérique gaming, elle reprend le design de certaines souris haut de gamme et reste plus que correcte pour des jeux vidéo, occasionnels ou non.