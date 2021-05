Le Samsung Odyssey G5 et ses 34 pouces tombent à 449 € seulement

Si vous recherchez un écran PC de grande taille, ultra large et avec une solide qualité d'affichage, le Samsung Odyssey G5 est une très bonne option. Le modèle C34G55TWWU est aujourd'hui disponible à 449 euros sur Rakuten.

Les écrans larges sont de plus en plus populaires et permet de remplacer le traditionnel double écran, bien pratique en bureautique. Surtout, vous pouvez jouer au dernier titre dans une résolution bien plus grande, offrant une meilleure immersion. Habituellement indiqué à 500 euros, ce modèle profite d’une belle réduction chez Rakuten pour tomber à 449 euros. Il est envoyé par Boulanger.

Retrouvez le Samsung Odyssey G5 C34G55TWWU à 449 euros sur Rakuten

Le Samsung Odyssey G5 C34G55TWWU en détail

Certes moins luxueux que le G7, le Samsung Odyssey G5 C34G55TWWU est un écran d’ordinateur de bonne qualité, offrant une large dimension de 34 pouces, soit 86 cm de diagonale. Cet écran LCD à rétroéclairage LED déploie une résolution de 3440 × 1440, le tout en étant bien sûr incurvé pour renforcer l’immersion. Que ce soit pour de la bureautique ou pour des jeux vidéo, le format 21:9 fait son effet.

L’image de ce moniteur est d’ailleurs confortée par les diverses technologies compatibles. On peut principalement citer le HDR (HDR10), le Mega DCR ou encore le FreeSync Premium qui s’occupe de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec votre carte graphique, si elle est compatible. La fluidité de ce modèle est d’ailleurs au rendez-vous, puisque la dalle offre un rafraîchissement à 165 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms. Cela fait de cet écran une solide option pour les jeux vidéo.

Pour le reste, on appréciera notamment le socle qui est réglable, ce qui n’est pas toujours le cas pour un écran de cette taille. Vous pourrez donc l’incliner pour s’adapter à votre angle de vision, et à votre bureau. La connectique reste sommaire, avec une entrée DisplayPort (mode DisplayPort 1,4), une entrée HDMI et une prise casque. Il est possible de ne pas utiliser le support de l’écran afin de le fixer au mur, ou sur un bras. Le tout est garanti 2 ans.

