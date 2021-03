[Super Flash Deals] 170€ de réduction sur la nouvelle caméra Insta 360 One X2

La nouvelle caméra Insta360 One X2 est en promotion sur Aliexpress à l’occasion d’un Flash Deal à partir de 9h aujourd’hui. Cette dernière vous permettra de réaliser de beaux vlogues que ça soit sur la terre ou sous la mer. Grâce au code SUPERDEALS323, bénéficiez de 170 € de réduction immédiate. Attention, stock limité !

Vous êtes en train de programmer vos vacances d’été à destination de lieux exotiques ? Vous souhaitez filmer tout votre voyage et ne pas perdre une seule miette de ce dernier ? Alors, sachez qu’il est possible de filmer intégralement votre voyage à l’aide de l’Insta360 One X2. Cette caméra est capable de filmer jusqu’à 360 degrés, résister aux chocs et même plonger avec vous dans les eaux turquoise. Vous pourrez ainsi créer des souvenirs mémorables, et les partager avec vos proches grâce aux fonctionnalités de la caméra. D’ailleurs, l’Insta360 One X2 est disponible au prix de 289 € sur Aliexpress au lieu de 459,18 € grâce au code SUPERDEALS323.

Code promo : SUPERDEALS323

Une caméra Insta360 One X2 tout-en-un

Ce super deals d’Aliexpress vous permettra d’acquérir lors de l’achat : de l’Insta360 One X2, d’une batterie, d’une protection, d’un câble USB-C ainsi qu’un chiffon doux pour nettoyer le capteur. Ce pack de démarrage vous procure le strict minimum. Si vous souhaitez des packs plus complets, il vous faudra vous diriger vers des bundles un peu plus chers avec quelques accessoires en plus.

Si vous êtes un globe-trotter avec l’envie de partager à travers des vidéos ou des lives de vos prochaines destinations, c’est vraiment la caméra qu’il faut avoir. Grâce à son capteur capable de filmer avec une résolution de 5,7 K à 360 degrés, vous ne perdrez aucune seconde de vos meilleurs moments. À l’aide de l’application disponible gratuitement sur iOS et Android, vous pourrez ainsi faire une photo ou capturer des séquences bien précises. D’ailleurs, les vidéos et les photos seront de bien meilleure qualité qu’une simple caméra grâce à la stabilisation apportée par le mode Steadicam ou encore le Flowstate.

Vous pourrez créer de sublimes photos et vidéos à l’aide des différentes fonctionnalités de l’Insta360 One X2. En ce qui concerne la prise de vidéos ou de photos sous-marines, la caméra est capable d’être immergée jusqu’à 10 mètres de profondeur grâce à la certification IPX8. Un accessoire est également disponible pour vous permettre d’utiliser l’Insta360 One X2 au-delà des 10 mètres. Un mode spécialement conçu pour filmer les fonds marins est disponible sur l’application, vous n’aurez plus besoin de traiter l’image une fois sur votre logiciel de montage. De plus, cette One X2 bénéficie de la technologie HDR vous permettant d’avoir une luminosité, un contraste ainsi qu’une plage dynamique parfaite. En bref, l’Insta360 One X2 est la caméra parfaite pour vos vacances ou vos vlogues. Elle est disponible au prix de 289 € sur Aliexpress au lieu de 459,18 € grâce au code SUPERDEALS323.

