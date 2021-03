[Super Flash Deals] La Xiaomi Mi TV Stick tombe à 9,90 euros !

Vous n’avez pas encore de télévision connectée à cause d’un manque de moyen ? Sachez qu’il est possible de transformer votre vieille télévision en une télévision connectée à l’aide du Xiaomi Mi TV Stick pour seulement 9,90 € à l’occasion d’un Flash Deal sur Aliexpress aujourd’hui à 9h avec le code SUPERDEALS608 ! Nouveau client chez AliExpress ? Bénéficiez du même prix avec le code SDFRN003 ! Quantité limitée.

Cette offre est destinée aux personnes qui peuvent avoir un vieil écran ou encore, une vieille télévision chez eux. Vous avez envie d’exploiter votre télévision avant qu’elle ne soit bonne à jeter ? Alors cette offre pourrez peut-être vous intéresser. À l’aide de la Xiaomi Mi TV Stick, vous pourrez ainsi transformer de vieux écrans (ou de vieilles télévisions) en une TV connectée. C’est-à-dire que vous pourrez naviguer à travers différents films et séries que propose Netflix (Amazon Prime Video, Salto, Disney+, etc.), profiter des centaines d’applications du Google Play Store ou encore jouer aux derniers jeux du moment.

Cette clé TV de Xiaomi vous permettra d’avoir un avant-gout des services connectés que vous pourrez avoir pour votre futur achat. En tout cas, vous pouvez la retrouver auprès d’Aliexpress au prix de 9,90 € au lieu de 29 € soit une belle réduction de 66 % à l’aide du code SUPERDEALS608. Attention offre réservée aux nouveaux clients. Nouveau client chez AliExpress ? Bénéficiez du même prix avec le code SDFRN003 !

Code promo : SUPERDEALS608

Une Xiaomi Mi TV Stick qui contient tout ce que vous avez besoin pour vous divertir

A l’image de la nouvelle Chromecast vendue à 70 €, vous pourrez naviguer sur plusieurs applications comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Molotov, ainsi que d’autres applications populaires. Néanmoins, vous pourrez économiser 60,10 € en partant sur la Xiaomi Mi Stick. Cette dernière a réellement permis à de nombreuses personnes d’économiser beaucoup d’argent tout en étant écoresponsables (moins de produits électroniques et de métaux jetés à la poubelle et pourrait dégrader la planète).

Cette Xiaomi Mi TV Stick est l’une des plus petites clés sorties à ce jour. Elle se fera discrète et ne dépassera pas du côté droit (ou gauche) de votre télévision. Cette dernière vous sera livrée avec une télécommande avec des boutons d’accès rapide à Google Assistant, à Netflix et à Amazon Prime Video. Très sombre et intuitive, cette télécommande sera la baguette parfaite pour contrôler votre future télévision connectée. Retrouvez la Xiaomi Mi TV Stick sur Aliexpress au prix de 9,90 € au lieu de 29 € soit une belle réduction de 66 % à l’aide du code SUPERDEALS608. Attention offre réservée aux nouveaux clients. Nouveau client chez AliExpress ? Bénéficiez du même prix avec le code SDFRN003 !

