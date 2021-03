[Super Flash Deals] Le prix du Samsung Galaxy A11 à seulement 69,99 €

La gamme Galaxy A de Samsung se compose de smartphones pour toutes les bourses, elle commence avec des modèles entrée de gamme à 100 € jusqu’à des haut de gamme aux alentours de 300 €. Si vous attendiez une promotion pour acquérir le Samsung Galaxy A11, dirigez-vous le plus vite possible vers Aliexpress ! Le smartphone de Samsung est en promotion à -51 % pendant quelques heures lors d’un Super Flash Deals qui débute à 9h !

Le Galaxy A11 est l’un des modèles de la gamme A de Samsung le moins cher. Il propose des caractéristiques intéressantes qui viendront aux nouveaux utilisateurs afin de se faire la main. Ce dernier vous permettra de téléphoner, envoyer des SMS (ou MMS), naviguer sur internet et regarder des vidéos sur YouTube sans aucun problème. Il ne fera pas le poids comparé au Galaxy A80 par exemple mais il a tout de même le mérite d’être accessible. En plus de ça, nous vous avons déniché une belle promotion concernant le Samsung Galaxy A11. Vous pourrez retrouver le smartphone de Samsung sur Aliexpress au prix de 69,99 € au lieu de 144,99 € soit une superbe réduction de 51 % à l’aide du code SUPERDEALS601.

Un Samsung Galaxy A11 relativement classique

Le Samsung Galaxy A11 est un smartphone qui possède une dalle infinity-o de 6,4 pouces avec une résolution de 720 x 1560 pixels. Vous pourrez bénéficier d’une colorimétrie correcte pour le prix, un bon taux de contraste ainsi qu’une bonne luminosité. Naviguer sur les réseaux sociaux, sur internet, regarder ses messages ou encore regarder des vidéos sur YouTube sera fluide et rapide même s’il est équipé d’un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 450. Ce dernier sera accompagné de 2 Go de mémoire vive ainsi que de 32 Go de mémoire interne. Vous pourrez joindre une carte microSD afin d’augmenter la capacité de stockage du Samsung Galaxy A11. En ce qui concerne les objectifs photo, vous n’aurez pas là le meilleur photophone de l’année. Néanmoins, vous pourrez prendre des clichés avec une qualité convenable afin de les garder en souvenir.

Au niveau du design, vous retrouvez sur la Samsung Galaxy A11 un châssis en plastique relativement classique. Pour l’autonomie, le Galaxy A11 de Samsung possède une batterie de 4 000 mAh. Ce qui vous permettra d’utiliser deux jours sans aucun problème avec une utilisation légère. En bref, un smartphone qui est destiné aux jeunes, aux adolescents, aux adultes ainsi qu’aux personnes âgées qui n’ont pas besoin d’avoir de smartphone de dernière génération. Ce dernier sera disponible sur Aliexpress au prix de 69,99 € au lieu de 144,99 € soit une superbe réduction de 51 % à l’aide du code SUPERDEALS601.

