Toujours aussi parfait, le chargeur Aukey 65W n’a jamais été aussi peu cher

Le best-seller du fabricant Aukey est aujourd’hui à prix cassé chez Amazon. Il profite d’un code promotionnel de 29 % pour tomber à 27,75 euros.

Si vous cherchez un chargeur rapide, de bonnes factures pour votre téléphone, votre ordinateur portable, votre tablette ou encore votre Switch, ce chargeur est une véritable référence. On ne présente plus le Aukey Omnia 65W, un des produits les plus vendus depuis plusieurs années. Habituellement proposé aux alentours de 45 euros, il chute aujourd’hui de 40% à 27,59 euros chez Amazon, c’est le prix le plus bas jamais constaté chez ce marchand. Pour en profiter, n’oubliez pas de bien cocher la case sur la page du produit afin de profiter de la réduction.

Le Aukey Omnia 65 W en détail

Le chargeur USB Aukey Omnia 65 W est compact, efficace et puissant, un véritable compagnon de route très pratique. Il s’appuie sur la technologie GaN pour diffuser une puissance maximale de 65 W si vous n’utilisez qu’un seul port. La puissance sera nécessairement divisée si vous branchez deux appareils. La version qui est aujourd’hui en promotion dispose d’un port USB Type-C et un port USB Type-A (12 W max). Il est compatible avec le standard Power Delivery 3.0, une norme qui optimise sans cesse en configurant la puissance du chargement en fonction de l’appareil branché.

Cette puissance de 65W lui permet de charger à peu près toutes les machines du marché, du smartphone le plus basique au MacBook le plus Pro. On fera toutefois une exception pour le MacBook Pro 16 pouces qui nécessite 100W pour se recharger correctement. Vous aurez donc du mal à charger de façon efficace ce dernier ainsi que les PC similaires qui s’appuieraient sur de l’USB C, ce port est toutefois assez rarement utilisé pour la charge sur les machines les plus puissantes dans le monde Windows.

Pour le reste, cela fonctionnera parfaitement, y compris avec la Nintendo Switch. Cela évitera d’avoir à utiliser le chargeur livré avec la console qu’il n’est pas très pratique de déplacer lorsqu’il est déjà utilisé pour le dock. Avoir un second chargeur vous évitera d’avoir à trifouiller les câbles de la TV à chaque que vous vous déplacez. Car il faut savoir que la Switch demande plus d’énergie qu’un smartphone, et souvent, les chargeurs de ces derniers ne sont pas suffisant pour recharger la console lorsqu’elle est fonctionnement.

Le constructeur chinois a mis les bouchées doubles concernant la sécurité. Le chargeur est conçu avec une protection contre la surchauffe, contre la surcharge, mais également contre la surtension, avec la certification UL. Un vrai gage de qualité qui est de plus en plus recherché sur les chargeurs. Avec son poids total de 102 g, c’est un compagnon idéal pour les voyageurs qui pourront l’embarquer sans peine dans un sac à dos ou une poche.

Attention en revanche, le chargeur est livré seul, il faudra utiliser des câbles préexistants ou les acheter séparément, vous n’aurez que l’embarras du choix sur Amazon avec une ribambelle de câbles disponibles à moins de 10 euros.

Aukey, une marque fiable

En matière de produits électriques, il est important d’opter pour du matériel de bonne qualité qui répond à des normes strictes. C’est un gage de sécurité indéniable dans la mesure où de nombreux incendies proviennent justement de défaillance électrique. Fort heureusement, cela reste rare, mais il est évident qu’un appareil de piètre qualité est plus risqué. Et pour quelques euros de différences, il est évident qu’il vaut mieux investir dans un produit de meilleure qualité.

Aukey est justement une marque de confiance à ce niveau. Cela désormais des années qu’elle produit des accessoires pour smartphone et produit électroniques en tout genre. Qu’il s’agisse de câble ou de chargeur, Aukey n’a jamais été prise en défaut. C’est assurément, avec Belkin, l’une des marques les plus fiables pour ce genre d’accessoires. Vous avez la garantie que les produits de la firme répondent bien à toutes les normes européennes et donc un maximum de sécurité.