Bons plans Un écran de 27″, Full HD, 165 Hz, 1 MS et G-Sync à moins de 190 euros

Pour une durée limitée, Darty propose une jolie remise sur un écran PC de 27 pouces. Le Lenovo G27C-10 est disponible à 189,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un écran gaming, incurvé, avec toutes les technologies nécessaires pour profiter de vos jeux vidéo, compétitifs ou non, cette offre devrait vous plaire. Le Lenovo G27C-10 est en promotion à 189,99 euros au lieu de ses 299 euros conseillés.

Le Lenovo G27C-10 en détail

Cet écran LCD de 27 pouces a été conçu pour les joueurs exigeants. Il offre une résolution de 1920 × 1080 pixels, et surtout un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Son temps de réponse et adapté aux jeux vidéo compétitifs, puisqu’il est de seulement 1 ms. Il est donc particulièrement adapté pour jouer aux titres comme CS : Go, ou Valorant !

Doté d’une belle finition, cet écran est incurvé avec une courbure de 1500 R pour une meilleure immersion. La dalle VA offre des couleurs et un contraste corrects. Ce modèle a surtout l’avantage d’être compatible avec les technologies AMD Radeon Freesync & G-Sync (certifié). Suivant votre carte graphique, ces normes vous permettent de réduire les problèmes de ralentissement ou de saccades des images.

Pour la connectique, le Lenovo G27C-10 se contente d’un port HDMI 2.0 et d’un connecteur DisplayPort 1.4. Il propose également une prise casque sur sa tranche.