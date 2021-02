Vente privée box + mobile : Jusqu’à 620€ d’économies avec ces offres immanquables !

Vous êtes nombreux à l’affut de bonnes affaires pour faire des économies sur votre abonnement box internet et votre forfait mobile, mais cela sans rogner sur la qualité de services. Bonne nouvelle, notre partenaire BeMove a négocié un abonnement box internet + forfait mobile exclusif à prix imbattable !

Les packs incluant une box internet et un forfait mobile ne sont pas simples à comparer, mais c’est justement en couplant ces deux types d’abonnements chez le même opérateur que l’on peut faire de substantielles économies. Difficile de s’y retrouver pour choisir la bonne box, le bon forfait mobile et le bon smartphone au juste prix. Dans ce contexte, notre partenaire BeMove a décidé de vous simplifier la vie en négociant des tarifs exclusifs sur une offre clés en main qui puisse satisfaire le plus grand nombre.

Jusqu’à 620€ d’économies sur la facture box + mobile

Cette vente privée s’adresse à tous les internautes qui souhaitent bénéficier soit d’un pack complet « box + mobile » avec nouveau smartphone soit d’un abonnement box ou mobile.

BeMove propose ainsi 3 offres :

une offre exclusive box + service TV avec à la clé jusqu’à 252€ d’économies,

un forfait mobile exclusif avec smartphone à 1€ permettant de réaliser 308€ d’économies,

un pack exclusif box + mobile avec remise supplémentaire pour atteindre jusqu’à 620€ d’économies.

Les économies sont calculées durant la période promotionnelle par rapport au tarif contractuel de l’opérateur.

Toujours plus d’avantages

L’opérateur sélectionné propose de rembourser jusqu’à 100€ les frais de résiliation box de l’ancien opérateur. Vous aurez également la possibilité de bénéficier d’une remise supplémentaire si vous êtes déjà client box ou mobile. Avec votre abonnement box, vous disposerez d’une clé 4G pour un accès internet garanti et avec votre abonnement mobile, vous aurez droit au prêt gratuit d’un téléphone en cas de perte, casse ou vol.

Une inscription ultra simple et sans engagement

Pour s’inscrire à la vente privée, il suffit de se rendre sur le site dédié, de cliquer sur le lien « Vente Privée » et d’entrer son adresse email. Pour bénéficier des offres, il suffira ensuite de cliquer sur le lien de souscription indiqué et de se laisser guider. L’inscription à la vente privée est bien sûr gratuite et sans engagement.

Changer de fournisseur d’accès internet est très simple. En appelant le 3179, vous pouvez récupérer votre code de portabilité et le communiquer. Le nouvel opérateur s’occupe de tous : pas de papiers à renvoyer, résiliation automatique de l’ancien fournisseur, coupure limitée au temps d’intervention du technicien.