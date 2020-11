[Hottes Days] La GoPro HERO 9 Black à 355 euros !

Aliexpress propose aujourd’hui la dernière GoPro HERO 9 Black au prix de 355 euros avec le code AEBFA12 ! Livraison sous 15 jours gratuite.

Code promo : AEBFA12

GoPro a enfin fait évolué les caractéristiques de son produit phare. Aussi, la Hero9 Black propose un tout nouveau capteur de 23,6 Mégapixels et permet des enregistrements de vidéos allant jusqu’à de la 5K avec la possibilité d’extraire des photos de 14,7 Mégapixels depuis les vidéos 5K. Avec son nouveau design, on y reviendra plus tard, la Hero9 Black accueille une nouvelle batterie de 1720mAh, soit 30% d’autonomie en plus par rapport à la Hero8 Black. On l’attendait depuis longtemps, on a maintenant un double écran LCD composé d’un écran LCD avant de 1,4 pouces et d’un écran LCD arrière encore plus large (16% par rapport à la Hero8 Black). Ce n’est pas tout, c’était un vrai reproche sur la Hero8 Black, l’objectif est désormais amovible, si pour l’instant, GoPro ne propos que l’objectif Max, les accessoiristes vont s’en donner à coeur-joie. La plus grosse différence entre le Hero7 Black et la Hero8 Black se situe sur les nouvelles versions logicielles de ses technologies phares, HyperSmooth et TimeWarp (mode hyperlapse) qui faisaient un bon entre la toute première version et la version 2.0. Avec la Hero9 Black, on passe à la version 3.0 d’Hypersmooth.

Caractéristiques de la GoPro Hero9 Black :