Dossier Amazon Prime Video : voici le programme de février

Cinéma Par Julie Hay le 25 février 2021 à 19h30

Le mois de mars va être chargé sur Amazon Prime Video. La plateforme s’apprête à dévoiler plusieurs nouvelles séries ainsi que des productions cinématographiques. On retrouvera notamment la comédie d’Inès Reg et Kevin Debonne, « Je te veux moi non plus », mais aussi plusieurs long-métrage de Terrence Malik.