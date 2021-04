Dossier Game of Thrones : 10 ans plus tard, que nous réserve l’univers de George R.R Martin ?

Après une décennie d'existence, l'univers de GOT va continuer de s'étendre sur le petit écran et notamment à travers des séries dérivées.

Il y a dix ans, HBO diffusait le premier épisode de Game of Thrones. Avec son introduction ambitieuse, la série promettait de nous raconter les complots politiques et la quête du trône dans le royaume de Westeros. Rapidement, la série a rencontré un succès inédit, au point de marquer durablement la dernière décennie jusqu’à son final en 2019. Fort de ce succès international, l’univers imaginé par George R.R. Martin va continuer de s’élargir avec différents projets. Mais que nous réserve Game of Thrones pour la suite ?

Des séries dérivées sur HBO

Après l’épisode final de la série en 2019, HBO n’a pas renoncé à sa poule aux œufs d’or pour autant. Dans les prochaines années, la chaîne américaine prévoit déjà de diffuser six productions dérivées de la saga littéraire, toutes issues d’un accord de grande envergure conclu entre l’auteur et la plateforme HBO Max pour les cinq prochaines années. Il y a aura donc de quoi faire. La première d’entre elles devrait arriver dès l’année prochaine.

House of the Dragons en 2022

Baptisée House of The Dragon, elle devrait nous transporter 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Inspirée du livre Fire & Blood de George R.R Martin, la série s’intéressera à l’histoire de la famille Targaryen, une lignée très importante dans l’univers. L’intrigue sera centrée autour de Viserys Targaryen, un roi bon et chaleureux dont la mort va déclencher une énorme guerre civile : La Danse de Dragons. Écrite par le romancier en collaboration avec Ryan J.Condal (Colony), House of The Dragon bénéficie d’un casting de haute voltige. Pour incarner Viserys premier du nom, HBO a débauché une star de Peaky Blinders : Paddy Considine. Il donnera la réplique à Emma d’Arcy (Hanna), Olivia Cooke (Bates Motel), Danny Sapani (Killing Eve) et Rhys Ifans (Good Morning England). Matt Smith, qui a incarné le Docteur dans la série britannique, sera aussi de la partie, dans le rôle de Daemon Targaryen. La série ne devrait pas arriver avant 2022.

Sea Snake

Créée par Bruno Heller, le showrunner de Rome, la production suivra l’histoire de Lord Corlys Velarion, un puissant seigneur de la maison Velaryon de Lamarck qui a vécu sous le règne de Viserys 1er. Aventurier et politicien, il a entrepris de nombreux voyages à travers le royaume de Westeros. Si un spin-off sur Arya qui visite les contrées reculées de l’Est n’est pas au programme, on pourra se consoler avec cette série encore en écriture chez HBO.

Nymeria Project

1000 ans Game of Thrones, la série centrée sur la guerrière Nyméria Martell racontera l’histoire de l’unification du royaume de Westeros. Personnage important de l’histoire de l’univers, elle a fondé le royaume de Dorne. Pour le moment, le projet est encore en phase d’écriture et pourrait ne jamais voir le jour.

Dunk and Egg

Basée sur les nouvelles populaires de l’auteur, comme The Hedge Knight, The Sworn Sword ou encore The Mystery Knight, la série pourrait suivre les aventures de l’écuyer Aegon V Targaryen (Egg) et de son ami Ser Duncan le Grand (Dunk). Aegon deviendra ensuite le quinzième roi de la dynastie des Targaryen.

Flea Bottom

On devrait retourner à King’s Landing, mais loin de la demeure des Lannister. Flea Bottom nous emportera dans le bidonville de la capitale, dans les rues étroites où sont nés les personnages comme Ser Davos ou encore Gendy Baratheon. Pour le moment, les détails de l’intrigue restent en revanche encore secrets.

Une série animée

Outre ces projets de séries live-action, HBO prépare aussi quelque chose du côté de l’animation. Toujours en collaboration avec George R.R. Martin, le projet devrait évoluer autour de la mythologie de l’auteur et les différents personnages et créatures qui peuplent Westeros.

Une conclusion sur le papier

Parce que la saga Game of Thrones n’existerait pas sans les romans de George R.R. Martin. Si la série s’est conclu en 2019, la saga, elle, reste encore à écrire. Le cinquième livre publié en 2011 n’a pas encore eu de suite. Si l’écrivain avait confié lors du confinement travailler encore à l’écriture, force est de constater qu’il prend son temps. Baptisé Winds of Winter, le roman est attendu dans les kiosques au plus tôt à la fin de l’année 2021. Sur son blog, l’auteur n’a en revanche plus donné de nouvelles. Il faudra sans doute patienter encore un peu. Martin vient de signer un contrat d’envergure avec HBO pour l’adaptation de plusieurs romans. Il développera une série tirée du roman post-apocalyptique Qui a peur de la mort ? de Ndedi Okorafor et une autre production inspirée de l’ouvrage Roadmarks de Roger Zelazny. Il a donc du pain sur la planche et cela lui laisse peu de temps pour nous offrir la conclusion que l’on attend avec impatience.

Où retrouver les acteurs de la série ?

Game of Thrones aura permis de faire émerger de nombreux talents. Celui qui a sans doute le plus profité de cette nouvelle notoriété est sans aucun doute Kit Harington. Après avoir été embauché par Xavier Dolan dans Ma Vie avec John F. Donovan, il s’apprête à faire ses premiers pas dans l’univers cinématographique de Marvel. Il sera à l’affiche d’Eternals aux côtés d’un autre acteur bien connu des fans de la série. Richard Madden, qui jouait Robb Stark dans la production HBO, jouera le super-héros Ikaris. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, sera quant à elle à l’affiche de Go Down Together. Elle devrait jouer la célèbre Bonnie, du duo de gangsters Bonnie and Clyde, réalisé par Michael Suscy. Peter Dinklage devrait quant à lui jouer dans The Toxic Avenger, remake du film d’horreur parodique de 1985. Enfin, le génial Kristofer Hivju passera d’une plateforme à une autre en rejoignant le casting de la saison 2 The Witcher. Il prêtera ses traits à Nivellen, un homme maudit vivant dans un manoir isolé et qui croisera la route du personnage incarné par Henry Cavill dans les prochains épisodes diffusés sur Netflix.

David Benioff et D.B Weiss de superstars à persona non grata

Depuis la conclusion controversée de Game of Thrones, le duo a du plomb dans l’aile. Alors qu’ils étaient devenus en quelques années les nouvelles coqueluches d’Hollywood, les deux scénaristes enchaînent désormais les échecs. S’il devait mettre en scène une nouvelle saga Star Wars, les deux scénaristes se sont finalement retirés du projet pour des problèmes de calendrier. Il faut dire que leur programme était chargé puisqu’ils devaient aussi réaliser une série pour HBO, qui finalement ne se fera pas non plus. Heureusement, le duo peut compter sur son incroyable contrat conclu avec la plateforme Netflix. Les créateurs de Game of Thrones seront à la réalisation et l’écriture de l’adaptation des romans Le Problème à trois corps. Cette trilogie SF s’intéresse aux premiers contacts entre l’humanité et une civilisation extraterrestre et devrait être diffusée au plus tôt en 2022.

En attendant de découvrir tous ces nouveaux projets, vous pourrez voir ou revoir tous les épisodes de Game of Thrones sur OCS. Ce 17 avril, date anniversaire de la série, OCS City diffusera aussi une émission spéciale consacrée à l’univers imaginé par George R.R. Martin. Tournée au sein du cellier de la maison d’Ourscamp dans le Marais, l’émission sera l’opportunité de plonger de manière inédite dans l’univers de Westeros. Pendant deux heures, des invités viendront décrypter et analyser plusieurs scènes iconiques.

