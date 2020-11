[Sélection] Les meilleures applis pour faire du sport pendant le confinement

Envie de bouger, mais pas forcément de sortir ? Même pendant le confinement, il existe de nombreuses applications sur smartphone pour rester en forme.

Lors du premier confinement, votre activité physique a stagné à un niveau proche de zéro ? Difficile, il est vrai, de se motiver à sortir courir dans le froid. On vous a donc sélectionné trois applications pour faire du sport depuis le salon. Quel que soit votre niveau ou vos objectifs il n’est jamais trop tard pour commencer à se (re)mettre au sport, même depuis un smartphone. Et pour les heureux possesseurs de Nintendo Switch, on rappelle également que Ring Fit Adventure (notre test ici) reste aussi un excellent moyen de se bouger sans sortir de chez soi.

7 Minutes Workout

Disponible sur Android et iOS

Version gratuite avec publicités, version pro à 3,09€

Dans le sport, notre emploi du temps surchargé est notre principal obstacle (ou prétexte). Avec 7 Minutes Workout, plus d’excuse puisque la séance prend littéralement moins de 10 minutes par jour (comme son nom l’indique d’ailleurs). Inspirée de la tendance HIIT (High Intensity Interval Training), qui consiste à réaliser des séances de sport express mais intenses, l’application vous propose plusieurs circuits progressifs (mais toujours en 7 minutes), destinés à vous remettre en forme selon vos objectifs. On retrouve ainsi des programmes ciblés abdos, jambes, fessiers, ou plus équilibrés, destinés à solliciter l’ensemble des muscles. Pour le confinement, on appréciera particulièrement le Défi 30 jours, qui propose un programme sportif quotidien, ainsi qu’un niveau adaptable selon les capacités de chacun.

Côté prise en main, l’interface est sobre et efficace, et permet de débuter les exercices sans inscription. En plus des différents programmes disponibles, l’application intègre aussi un calendrier d’activité, un rappel quotidien, ainsi qu’un suivi du poids et de l’IMC. La version gratuite vous permettra d’accéder à l’ensemble des programmes proposés, avec en contrepartie l’obligation de regarder quelques publicités. Ces dernières se révèlent heureusement assez courtes, et gardent le bon goût de ne pas surgir à n’importe quel moment, en plein exercice sportif par exemple. Disponible sur iOS et Android, une version Pro est également proposée à 3,09€ en achat unique. Un bon plan pour se remettre en forme à moindre frais donc.

Hercule

Disponible sur Android

7 jours d’essai gratuit, puis 15,99€

Avec la fermeture des salles de musculation, certains d’entre nous désespèrent déjà de pouvoir repousser de la fonte un jour. En attendant, on vous propose de vous entraîner avec Hercule, une application de musculation française. Disponible uniquement sur Android, la plateforme permet dans un premier temps de créer son profil – une étape fastidieuse, mais particulièrement complète, avec les mensurations d’à peu près chaque muscle de votre corps, puis de démarrer une séance d’entraînement, en se basant sur des exercices préenregistrés ou en en créant de nouveaux. Bon point pendant cette période de confinement, l’application permet aussi de choisir des exercices sans matériel, rapport au fait qu’on n’a pas tous une station de musculation à la maison.

L’interface n’est pas très intuitive à prendre en main, mais on appréciera tout de même la possibilité d’améliorer son avatar en forme de casque après chaque entraînement, à la façon d’un jeu vidéo. De plus, on sent qu’elle a été pensée par et pour les passionnés de musculation, avec notamment des statistiques particulièrement détaillées sur les différents exercices. Gratuite pendant 7 jours, Hercule vous demandera ensuite de payer 15,99€ pour continuer à utiliser l’application.

Down Dog

Disponible sur Android et iOS

Essai gratuit jusqu’en janvier 2021 (offre confinement), version payante à 4,58€ par mois (inclus toutes les autres applications Down Dog)

Accessible depuis peu en français Down Dog est sans aucun doute l’application de yoga la plus motivante du moment. Après une inscription via Google, Facebook ou adresse mail, un rapide questionnaire permet à l’algorithme de déterminer notre niveau, mais aussi nos préférences en termes d’instruction, de musique d’ambiance, de style de yoga (doux, Ashtanga, Nidra, sur chaise…) et même d’objectifs. L’interface est claire et accessible, les exercices entièrement personnalisables, et aucune publicité à l’horizon pour venir perturber nos séances.

Accessible gratuitement le temps d’une période d’essai, Down Dog est ensuite disponible sur abonnement, à 4,58€ par mois. Un tarif plutôt élevé, mais qui vous permettra non seulement d’accéder à l’excellente application de yoga, mais aussi à toutes les autres déclinaisons de Down Dog (hiit, barre, yoga prénatal, challenge quotidien). De plus, si la plateforme propose habituellement un mois d’essai, il est actuellement possible d’en profiter gratuitement jusqu’en janvier 2021. Une offre spéciale confinement qui devrait vous laisser le temps de vous faire un avis, et de profiter de quelques séances avant de (peut-être) passer à la caisse.