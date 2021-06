Roland Garros en live : où, quand et comment regarder les matchs

France TV n'est plus le seul diffuseur de Roland Garros en 2021. On vous dit où, quand et comment suivre le tournoi du Grand Chelem ?

C’est une petite révolution pour la télévision et le tennis français. Pour la première fois cette année, le tournoi de Roland Garros ne sera pas diffusé exclusivement sur France Télévision, mais aussi sur Amazon Prime. La plateforme de streaming a acquis les droits des diffusions pour les matchs se jouant en “Night Session” pendant la quinzaine, mais ce n’est pas le seul changement pour le grand chelem. Pour compenser, France 4 va également diffuser les matchs du matin. Si la diffusion n’est pas encore aussi éclatée que pour le football, le tennis suit peu à peu le même chemin et se révèle désormais suffisamment complexe pour mériter que l’on fasse un point sur la diffusion de l’événement.

S’abonner à Prime Vidéo

L’essentiel des matchs restent sur France Télévision

Diffuseur historique du tournoi sur terre battue, et en dépit de l’arrivée d’Amazon dans la danse, France Télévision conserve l’essentiel de la diffusion des matchs de Roland Garros. Traditionnellement diffusé à partir de 14h00 sur France 2. Le groupe de télévision public donne un peu de rabe cette année en diffusant les premiers matchs dès 11h sur France 4. Autrefois diffusés uniquement sur internet via France TV Sport, ils ont donc désormais droit à une diffusion TV en bonne et due forme.

Comme à l’accoutumée, on bascule sur France 2 à 13h55 pour la suite de la journée. France 2 diffuse les rencontres messieurs et dames tout l’après-midi au gré de l’importance des rencontres en priorisant logiquement les joueurs français et les têtes de série. En fin de journée, France TV opère une nouvelle bascule sur France 4 aux alentours de 18h30. Noter également qui si vous souhaitez suivre en match en particulier dans son intégralité au cas que France TV ne le fait pas, vous pouvez les voir sur le site France TV Sport qui les diffuse en intégralité en streaming.

On récapitule les diffusions de France télévision :

Matchs du matin (à partir de 11h) : France 4

Matchs de l’après-midi (à partir de 13h55) : France 2

Fin de journée (à partir de 18h30 environ) : France 4 jusqu’à la fin des matchs en cours

En streaming : France TV Sport, diffusion de tous les matchs en intégralité sauf exception

Exception : les matchs disputés sur le court Simonne Matthieu, la session de nuit

Amazon Prime Vidéo : premier diffuseur des “night sessions”

Nous le disions en introduction, Amazon a mis la main sur les droits de diffusion pour des “Night Session” de Roland Garros. Nouveauté dans la diffusion pour une nouveauté dans le tournoi. Contrairement aux trois autres Grands Chelems, Roland Garros était le dernier tournoi à ne pas avoir de sessions de nuit. En cause, l’absence d’éclairage sur les courts. Le match de la Night Session commence à 21h et ils seront cette année au nombre de 10 sur l’ensemble du tournoi. Et il ne s’agit pas de match au rabais, le tournoi étant calculé pour que certaines têtes de série jouent le soir.

Votre abonnement à Amazon Prime Video sera également rentabilisable la journée puisqu’il sera aussi le diffuseur exclusif des rencontres ayant lieu sur le court Simonne Matthieu où se jouent des simples messieurs et des simples dames. L’antenne sera prise dès 10h45 le matin. Pour ce qui est des soirées, le “Prime Time” commencera à partir de 20h15 pour un récapitulatif de la journée, des interviews exclusives et l’analyse de plusieurs journalistes et intervenants, dont Amélie Mauresmo et Fabrice Santoro. Le match est ensuite diffusé en direct et commenté jusqu’à son terme, avant un dernier débrief.

S’abonner à Prime Vidéo

Le tennis sur Prime Vidéo, qu’est-ce que cela change pour le spectateur ?

La diffusion des matchs sur Amazon ne change au premier abord pas grand-chose par rapport à la TV traditionnelle, vous mettez le match et vous le regardez en direct de la même manière que vous le feriez sur la télévision. Ceci étant dit, Prime Vidéo a déjà l’avantage une présentation claire et des replays facilement accessibles en plus. Vous pouvez de plus reprendre un match depuis le début très facilement si vous le souhaitez, ce qui ne fait pas la TV classique. Certaines box proposent le contrôle du direct, mais il n’est généralement pas possible de remonter avant le moment où vous avez commencé à regarder la chaîne.

Prime Vidéo offre par ailleurs une fonctionnalité très intéressante baptisée X-Ray. Cette dernière vous permet d’afficher à tout moment de très nombreuses informations sur le match et les joueurs avec par exemple des biographies et leur palmarès. Vous y trouverez aussi les statistiques du match, ce qui plaira forcément aux fondus de chiffres. C’est un plus assez sympathique quand on aime le tennis, où les statistiques sont légion.

On récapitule les diffusions sur Amazon Prime

Début de la diffusion à 10h45

Diffuseur exclusif des matchs joués sur le cours Simonne Matthieu

10 “Night Session” pendant la quinzaine

Prise d’antenne à 20h15, début du match à 21h

S’abonner à Prime Vidéo