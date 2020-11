[Dossier] Sélection de jeux de société pour jouer au coin du feu avec toute la famille

La fin de l’année approche, Noël est en vue et le moins que l’on puisse dire c’est que 2020 n’a pas été de tout repos… Entre confinement et stress constant, l’année a été compliquée. Les familles ont été mises à rude épreuve et on ne sait toujours pas combien de temps cette situation va durer. Alors comment envisager demain et le possible reconfinement en famille ? Pour vous aider à anticiper, on s’est dit qu’on allait vous conseiller pour trouver une occupation tous ensemble. Et pour cela rien de tel qu’un bon jeu de société ! Avec notre fidèle équipe de spécialistes de ludum.fr, on a rédigé pour vous une sélection de jeux de société pour toute la famille à offrir pour Noël 2020.

Karuba , prenez-vous pour Indiana Jones !

Une véritable course aux richesses dans la jungle où seuls les plus stratèges arriveront à trouver leur chemin dans une forêt très dense et pleine de temples qui n’attendent que vous !

Karuba est une simple course de placement dans laquelle les aventuriers doivent retrouver leur temple. Pour cela, les joueurs doivent utiliser des tuiles de placement correspondant à des bout de chemins qu’ils doivent placer de façon à être les premiers dans leur temple. Dans cette jungle épaisse, ils peuvent aussi trouver des richesses sur le chemin.

Tous les joueurs ont les mêmes tuiles numérotées de 1 à 35, le premier joueur tire une tuile de déplacement correspondant à un chiffre, tous les joueurs prennent la tuile correspondante et la place soit, sur leur plateau de jeu, soit se défaussent pour faire avancer leur aventurier. Le joueur qui a emmagasiné le plus de richesses à la fin de la partie gagne !

Karuba est un jeu passionnant aussi bien pour les petits que les grands, où chaque tuile fera la différence. Une idée parfaite de cadeau pour la famille ! Alors selon-vous, qui sera le meilleur Indiana Jones ?

Karuba, édité par HABA

De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, environ 40 min

Auteur : Rüdiger Dorn

Illustrateur : Claus Stephan

Les aventuriers du rail , partez à la conquête de l’ouest !

L’un des jeux les plus reconnus dans le monde entier en attestent ses récompenses internationales : As d’or 2005, Japan Boardgame Prize, Jeu de l’Année, Origins Award, Spiel des Jahres… Les aventuriers du rail c’est avant tout une course aux monopoles des voies ferroviaires aux États-Unis.

Le principe du jeu est simple, il faut prendre le contrôle des axes ferroviaires Américains. Pour cela, les joueurs doivent associer des cartes de couleur, qu’ils vont récupérer au fur et à mesure, à des chemins de fer de mêmes couleurs. Chaque voie de chemin de fer représente des points de victoire pour la fin. Au début de la partie, les joueurs reçoivent des cartes Objectif qui peuvent leur rapporter des points s’ils les réussissent. Le joueur possédant le plus de chemins de fer l’emporte !

Véritable succès commercial, Les aventuriers du rail est un top jeu familial qui mérite de figurer dans notre sélection. Idéal pour passer de bonnes soirées, il vous fera sortir de votre train-train quotidien !

Les aventuriers du rail, édité par Days of Wonder

De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 40 min

Auteur : Alan Moon

Illustrateur : Julien Delval

Draftosaurus, bienvenue dans l’ère du Jurassic !

Draftosaurus, est un jeu simple et dynamique qui convient à toute la famille et qui vous emmène dans un monde fantastique dans lequel les dinosaures et les humains ne font qu’un !

Dans Draftosaurus le but est simple. Vous êtes le gérant d’un parc animalier préhistorique et vous choisissez les dinosaures que vous mettez en valeur. Il faut donc organiser les enclos de votre parc du mieux possible pour offrir à vos visiteurs les meilleurs dinosaures, avec des contraintes de départ imposées par un tirage de dé et des conditions d’optimisation différentes pour chacun des enclos du plateau des joueurs.

La partie se termine à partir du moment où chaque joueur à 12 dinosaures sur son plateau. Les joueurs comptent leurs points et celui qui en a le plus est le grand vainqueur !

Draftosaurus est un jeu amusant, qui plonge petits et grands dans un monde merveilleux. Vous essaierez de réaliser le meilleur parc d’attraction de dinosaures possibles, tout en espérant qu’il ne finisse pas comme celui de Jurassic Park…

Draftosaurus, édité par Ankama

De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 15 min

Auteur : Antoine Bauza et Corentin Lebrat

Via Magica, si la magie ne vous fait pas peur !

Entrez dans un univers fantastique ! Sous fond de lutte magique, battez-vous pour parvenir en premier à ouvrir les 7 portails de la victoire. Via Magica, vous emmène dans une quête passionnante dans laquelle vous aurez du mal à ne pas devenir addict !

Dans Via Magica, tous les joueurs jouent en simultané. Ils ont devant eux trois cartes Portail présentant différents symboles d’essence. Le maître du jeu pioche dans un sac différentes essences. Une fois révélée, chaque essence peut être cristallisée par l’ensemble des joueurs en disposant l’un de leurs cristaux sur leurs cartes Portail. Une fois une carte complétée, le portail est considéré comme ouvert.

Une fois ouvert, un portail apporte au joueur soit un bonus de points, soit un bonus spécifique lui servant par la suite. Selon le nombre et le type de portails ouverts, le joueur peut également récolter des bonus de points spécifiques. Lorsqu’un joueur réussit à ouvrir 7 portails, la partie s’achève et celui qui remporte le plus de points de victoire gagne !

Un nouveau monde s’ouvre à vous ! Entre stratégie et chance, Via Magica est l’un des meilleurs jeux pour jouer en famille.

Via Magica, édité par Hurricane Games

De 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, environ 20 min

Auteur : Paolo Mori

Illustrateur : Collectif

When I Dream, le jeu dont tout le monde rêve !

Le jeu parfait pour la période actuelle, plongez-vous dans un monde de rêve où votre imagination est votre meilleur allié !

When I Dream est un jeu de qualité, facile à comprendre qui repose sur votre imagination et sur votre capacité à faire le tri dans les informations qu’on vous donne. A chaque tour, un joueur est le rêveur et doit deviner des mots grâce à des indices donnés par les autres joueurs. Malheureusement pour lui, certains joueurs vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues.

En effet, les autres joueurs ont tous un rôle que le rêveur ne connaît pas : croquemitaine, marchand de sable ou fée. Le croquemitaine essaie d’empêcher le rêveur de trouver des mots, la fée essaie d’aider le rêveur et le marchand de sable lui essaie d’équilibrer entre les deux.

Le rêveur devra ensuite reconstituer son rêve en utilisant les bons mots. Chaque mot trouvé rapporte 1 point et chaque mot réutilisé dans l’histoire rapporte 2 points. Une fois que chaque joueur est passé en tant que rêveur, la partie est terminée. Les joueurs comptent les points et celui qui en a le plus gagne !

Le jeu de rêve pour cette fin d’année, un jeu qui met l’ambiance et vous offre une pause bien méritée dans un pays imaginaire où tous les soucis s’évaporent !

When I Dream, édité par Repos Production

De 4 à 10 joueurs, à partir de 10 ans, environ 30 min

Auteur : Chris Darsaklis

Illustrateur : Gael Lannurien, Julien Delval, Miguel Coimbra, Nicolas Fructus et Vincent Dutrait

Vous voilà fin prêt pour une bonne dose de fun en famille, on espère que cette sélection vous aura aidé mais si jamais vous n’arrivez pas à faire votre choix, l’équipe de ludum.fr vous a réalisé un top 50 des meilleurs de société famille pour Noël 2020.