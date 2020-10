Prise en main des Amazfit PowerBuds : des écouteurs sans fil pour le sport

Nous avons pu prendre en main les Amazfit PowerBuds de chez Huami. Ces écouteurs sans fil sont apparus pour la première fois pendant le CES de Las Vegas. La partie design des écouteurs est très bien réalisée, mais c’est subjectif en revanche, nous avons été surpris par les fonctionnalités apportées par le constructeur. Amazfit est à la base un fabricant de montres connectées dédiées à l’activité sportive. La société sort de sa zone de confort pour se confronter à d’autres concurrents tels que Aukey pour citer un produit dans des prix assez similaire.

Design et ergonomie

Ces écouteurs arrivent dans un boitier de charge sobre de couleur noire avec simplement le logo apposé dessus. Lors de l’ouverture, nous avons découvert les écouteurs avec un joli effet nid d’abeille dessiné sur le dessus. En dessous du capot supérieur, nous avons des branches magnétiques qui se clips aux écouteurs. Huami a parfaitement pensé aux sportifs qui pratiquent une activité intense. Dans le coffret, nous avons également trouvé des embouts afin d’adapter les écouteurs à la morphologie de notre oreille.

Dans un premier temps, nous avons essayé de porter les écouteurs sans les branches magnétiques. Les Amazfit Powerbuds tiennent sans aucun problème, mais à conditions ne pas faire de gestes trop brusques. Les écouteurs sans fil ont légèrement glissé, mais sans aucun incident. Quelques heures après, nous avons ajouté les branches magnétiques et nous sommes partis les essayer dehors en condition réelle. Pendant notre séance, nous avons fait quelques foulées afin de tester la force magnétique des branches. Finalement, elles ne se sont jamais déclipsées et ont par la même occasion permis aux écouteurs de ne pas tomber. D’ailleurs, nous sommes obligés de vous parler du suivi sportif !

Ces Amazfit PowerBuds possèdent différents capteurs qui permettent un suivi en temps réel de l’activité physique. Outre le fait d’être équipés d’un capteur de vitesse, podomètres, ces écouteurs sans fil sont équipés d’un capteur de fréquence cardiaque. Une fonction très utile pour ceux qui ne possèdent pas de montre connectée. Le suivi de l’activité physique devient un jeu d’enfant grâce aux Amazfit PowerBuds de chez Huami. Nous avons par la même occasion essayé l’option Thru mode qui permet d’entendre les bruits ambiants. Celui-ci est très pratique que ça soit en ville ou en campagne. Ce qui nous amène sur…

La qualité audio

Ces écouteurs sans fil possèdent une bonne qualité de son, mais qui s’étouffe vite selon le style de musique que vous écoutez. Cela peut être corrigé grâce aux différents modes que propose l’application dédiée. Les aigus et les médiums sont bien restitués cependant, les basses manquent de présences. Une fois les PowerBuds bien réglés grâce à l’application, vous pourrez profiter d’une très bonne restitution des musiques. Pour son prix, ils se débrouillent très bien. Les côtés des écouteurs sans fil possèdent une zone tactile qui vous permettra de changer la musique, augmenter le volume ou de répondre à un appel. En plus de ça, vous pouvez activer ou désactiver le Thru Mode ou même activer votre assistant vocal afin de répondre oralement à un SMS.

D’ailleurs, l’application permet de suivre en temps réel votre activité physique. Elle n’est pas obligatoire, mais conseillée pour profiter pleinement de ces Amazfit PowerBuds. Outre le fait de suivre vos activités, celle-ci permet de connaitre l’état de la batterie des écouteurs et du boitier. En plus de ça, elle permet d’accéder rapidement à l’égaliseur, de modifier les actions des zones tactiles et de mettre à jour le firmware des écouteurs sans fil. Au niveau de l’autonomie, ces écouteurs de chez Huami nous ont permis d’écouter près de huit heures de musiques. Le boitier de charge permet quant à lui d’ajouter seize heures supplémentaires aux PowerBuds. La durée d’une charge varie selon votre utilisation et si vous avez le capteur cardiaque d’activé.

Où les acheter ?

Les Amazfit PowerBuds sont actuellement disponibles chez Aliexpress pour moins de 65 euros (coupon de réduction à récupérer sur la page). Livraison gratuite et rapide depuis l’Europe.