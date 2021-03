[Prise en main] Amazon Fire TV Cube, la petite boîte à tout faire

À mi-chemin entre l’Echo Dot et le Fire TV, Amazon avait commercialisé en 2018 son premier Fire TV Cube outre-Atlantique. Deux ans plus tard, le boîtier multimédia est accessible en France dans une seconde génération qui ne manque clairement pas d’atouts.

Design et connectiques

Avec ses 8,6 cm de côté, le Fire TV Cube de seconde génération se présente comme un petit boîtier en plastique noir brillant des plus simples. Seule fantaisie notable, sa face supérieure mate, qui regroupe l’ensemble des boutons nécessaires au fonctionnement de l’appareil, allant de la gestion du volume à la mise en pause des microphones, eux aussi situés sur la face supérieure du terminal. Rien de très original donc. Pour autant, cette simplicité apparente est loin d’être un défaut : Non seulement le Fire TV Cube s’intègre dans n’importe quel environnement, mais en plus il sait se faire oublier.

Côté connectiques, on retrouve sur la face arrière de l’appareil plusieurs entrées :

Un port d’alimentation

Un port HDMI, qui permet de relier l’appareil au téléviseur

Une prise destinée à accueillir la rallonge infrarouge pour la télécommande

Un port USB-C, qui permet de connecter le Fire TV Cube directement via un câble Ethernet

Quatre connectiques au total, c’est finalement assez peu. On aurait par exemple apprécié pouvoir utiliser le cube comme un hub de visionnage multimédia, en ajoutant un port USB ou un port SD. Mais à l’heure où la majorité des contenus sont accessibles via les services de SVOD ou la location numérique, cela suffit à la majorité des usages.

Pour ses accessoires, le Fire TV Cube joue encore une fois la carte de la simplicité. L’appareil est livré avec un bloc d’alimentation, une télécommande Bluetooth (qu’il est possible de remplacer par un modèle universel grâce à la rallonge infrarouge fournie), et un adaptateur USB-C vers Ethernet, pour sauter l’étape Wi-Fi. Attention, les câbles RJ45 et HDMI ne sont pas fournis.

Mise en service et utilisation

Comme pour les Fire TV Sticks, l’installation du Fire TV Cube se révèle d’une simplicité à toute épreuve. Il suffit en effet de brancher le câble d’alimentation à l’appareil et de le raccorder à un téléviseur grâce à un câble HDMI. Après avoir entré le code WiFi, passé un rapide tutoriel de démarrage et fait les mises à jour nécessaires, le cube est prêt à l’emploi.

Après sa mise en service, l’interface se révèle similaire aux autres produits de la gamme. On y retrouve ainsi Fire OS, le système d’exploitation maison d’Amazon. Ce dernier permet de naviguer entre les différentes applications compatibles avec l’appareil, allant de Disney+ à Netflix, en passant par Amazon Prime Video, évidemment. Quelques déceptions à ce niveau-là d’ailleurs, puisque contrairement aux box multimédias de la concurrence, le Fire TV Cube ne met en avant que ses propres contenus. Seuls les films et séries de Prime Video sont ainsi proposés dans la section recommandations, ou continuer la lecture. Pour accéder aux autres applications, il est nécessaire de les lancer au préalable, manuellement ou via la commande vocale. De plus, quelques applications manquent à l’appel, comme Salto, Telefoot ou OCS par exemple. Pour autant la navigation s’avère particulièrement fluide et agréable. Les commandes vocales sont très réactives, et ont le mérite de rarement se tromper.

Qualité audio et vidéo

En termes de qualité audio, le Fire TV Cube prend en charge plusieurs normes HDR, et notamment HDR10+ et Dolby Vision. Concernant le son, l’appareil est compatible avec Dolby Atmos. Grâce à son branchement en HDMI 2.0, ce dernier prend également en charge les flux vidéo 4K à 60 fps. Concrètement donc, rien ne semble distinguer le Fire TV Cube du Fire TV Stick 4K, si ce n’est la possibilité pour le Cube de fonctionner indépendamment du téléviseur. Sous le capot, on retrouve une puce ARM haxacore avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

On notera sans surprise que si la prise en charge audio est très satisfaisante, la qualité audio du Fire TV Cube en elle-même l’est beaucoup moins. Rien de très contraignant, puisque ce dernier ne sert généralement qu’à acquiescer à nos demandes, mais à ce prix, on aurait quand même espéré un peu mieux.

Assistant Alexa

Contrairement aux Fire TV Stick, le Cube d’Amazon permet une utilisation mains libres grâce à l’assistant vocal Amazon Alexa. Au quotidien, la fonctionnalité se révèle plutôt pratique et très réactive. Il est ainsi possible de lancer son contenu directement à la voix, mais aussi de modifier le volume, de demander l’heure, de communiquer avec d’autres objets de l’écosystème Amazon… et même de raconter des blagues (nulles). Lorsqu’il est question d’assistant vocal, à chaque entreprise ses spécificités. Il faut cependant bien admettre qu’Alexa remplit parfaitement son rôle, au point de se faire complètement oublier dans la pièce. Et pour ceux qui n’aurait pas spécialement envie d’être épié en permanence par le Fire TV Cube, un bouton situé sur l’appareil permet de couper manuellement les microphones.

Prix

Affiché à 119,99€, le Fire TV Cube est commercialisé près de deux fois plus cher que le modèle Fire TV Stick 4K. C’est un peu cher, d’autant plus qu’hormis quelques améliorations, les deux terminaux proposent exactement les mêmes fonctions, aussi bien hardwares que logicielles. Il est disponible en exclusivité sur Amazon, et bénéficie cependant de remises régulières sur le site marchand.