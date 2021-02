[Test] Amazfit Bip U : une montre connectée pour les petits budgets

L’Amazfit Bip U est la nouvelle montre connectée de Huami qui travaille main dans la main avec Xiaomi. Celle-ci pointe le bout de son nez dans un segment entrée de gamme où une guerre fait rage entre les montres connectées d’autres concurrents, mais jusqu’où est-elle capable d’aller ? Est-ce que la Bip U de Huami pourra-t-elle monter jusqu’au podium ?

Il existe de nombreuses marques de montres connectées qui sont plus ou moins destinées à des groupes de personnes. Certaines s’utilisent comme de simples montres d’autres sont plus destinées à des sportifs grâce à un suivi de santé et sportif beaucoup plus développé. C’est le cas avec cette Amazfit Bip U qui possède de nombreux points forts pour moins de 50 €. D’ailleurs, elle rentre en concurrence avec la Mi Watch Lite que nous avons récemment prise en main avec un prix similaire. Huami possède également d’autres montres connectées comme la GTR, GTS, Stratos et X. D’ailleurs, lors du CES 2021, Huami en a profité pour mettre en avant deux nouvelles montres connectées.

Amazfit Bip U Dimension et Poids - 40,9 x 35,5 x 11,4 mm ;

- 31 grammes Ecran - LCD ;

- 1,43 pouces ;

- 320 x 302 pixels. Résistance à l'eau - 50 mètres de profondeur (5 ATM). Capteurs - fréquence cardiaque ;

- oxygène ;

- BioTracker ;

- accéléromètre ;

– gyroscope.

Système exploitation - Amazfit OS. Compatibilité - Android ;

- iOS. Connexion - Bluetooth 5.0. Batterie - 230 mAh. Prix - 50 €.

Design et ergonomie

La première réaction que nous avons eue lorsque nous avons installé l’Amazfit Bip U sur notre poignet a été « Elle est petite ! ». Sa taille de 40,9 x 35,5 x 11,4 mm est un réel changement comparé aux modèles plus grands comme nous avons l’habitude de porter comme la Realme Watch S. Elle conviendra aux poignets relativement petits ou aux personnes qui n’aiment pas avoir de grosses montres connectées. Elle se fera oublier grâce à son poids plume de 31 grammes, en comparaison, la Realme Watch S pèse 48 grammes.

Nous retrouvons là un format de montre connectée carré à l’image de l’Apple Watch. Un design qui est beaucoup plus ergonomique pour l’utilisateur. L’ensemble du cadran est en polycarbonate avec un bracelet de 20 mm en silicone. Cet ensemble fonctionne avec brio, car il permet à l’Amazfit Bip U d’être très légère.

Pour les personnes qui ont l’intention de la porter sous l’eau, sachez qu’elle peut être immergée jusqu’à 50 mètres de profondeur. Sur le côté droit, nous retrouvons une couronne qui ne sert qu’à sélectionner. Vous ne pourrez pas naviguer dans les menus grâce à celle-ci. Sur la face arrière, nous retrouvons une armée de capteur qui viendront vous analyser 24 h/24 et 7 j/7.

Au fil du temps, la Bip U de Huami est très agréable à porter même si cette taille de cadran nous gêne esthétiquement (avis personnel). Le bracelet est agréable à porter, mais comme celui-ci est composé de silicone, votre poignet deviendra l’équivalent des chutes du Niagara au bout de quelques heures d’activité physique. Prévoyez d’acheter un bracelet adapté pour permettre à votre poignet de respirer et de moins transpirer.

Écran

L’écran n’est pas un critère à négliger surtout si vous avez l’intention de la porter tout le temps. L’Amazfit Bip U possède une petite dalle de 1,43 pouce qui restitue une résolution de 320 x 302 pixels. Une taille qui aurait pu s’améliorer si Huami n’avait pas mis cet énorme menton sur le bas de l’écran pour loger le logo Amazfit. Cela a pour conséquence d’amoindrir la visibilité des informations à l’écran, obligeant l’utilisateur à lever son poignet pour lire.

Les couleurs possèdent un bon piqué, mais l’écran ne restituent pas assez de luminosité ce qui gêne lorsque le montre est en plein soleil. Nous vous conseillons de changer de cadran depuis l’application pour afficher uniquement l’heure et de lire les informations de vos activités physiques depuis votre smartphone. Si votre but est d’avoir réellement les informations directement sur le cadran, vous pourrez retrouver les informations classiques, dont la météo, le nombre de pas, le rythme cardiaque, etc. En ce qui concerne la partie tactile, l’Amazfit Bip U est très réactive. Un point qui est étonnant alors que c’est une montre connectée entrée de gamme.

Capteurs et fonctionnalités

Nous avons en notre possession l’Amazfit Bip U. Il existe également une version Pro avec plus de fonctionnalité. En effet, la Bip U est dépourvue d’une fonctionnalité qui est pour certaines personnes essentielles, le GPS. C’est l’un des gros points noirs de notre montre connectée. Nous jugeons que ce capteur est indispensable pour nos activités physiques comme la course en plein air ou la marche.

L’autre point qui fait baisser la note de notre Bip U est l’incapacité de gérer un appel depuis la montre, car celle-ci ne possède pas de microphone. Il faudra se contenter des notifications. À ce sujet, nous trouvons intelligent d’avoir un format carré puisqu’il est plus facile de lire nos messages. Cela ajoute un côté ergonomique et facilite l’utilisation. Ce format permet d’afficher entièrement les messages sans que l’écran rogne les côtés. Ce rognage est notamment sur les montres qui possèdent un écran rond. C’est d’ailleurs plus simple de développer un OS avec un écran de format carré que rond.

L’Amazfit Bip U possède de nombreux capteurs et fonctionnalités qui vous permettront de suivre vos objectifs quotidiens depuis votre smartphone grâce notamment au Bluetooth 5.0. Cette montre connectée possède la nouvelle génération du BioTracker 2,0 PPG qui sert à analyser les données perçues par les capteurs comme la fréquence cardiaque, le taux de saturation d’oxygène dans le sang ainsi que d’autres données pour vous notifiée en cas d’anomalie. Elle possède également un accéléromètre et un gyroscope. Au niveau des fonctionnalités, vous pourrez suivre votre état de stress, votre pourcentage d’oxygénation dans le sang ainsi que surveiller votre sommeil. Ces données seront disponibles depuis la Bip U ou depuis Zepp, l’application dédiée à la montre.

Ce BioTracker 2.0 PPG est l’élément marketing de cette Amazfit Bip U. pendant ces trois semaines, nous avons analysé les données enregistrées par la montre connectée. Nous les avons ainsi comparées à la Mi Band 5 de Xiaomi. Ce capteur de nouvelle génération est vraiment exceptionnel et ajoute de la valeur à cette montre connectée. Pour utiliser au mieux ce capteur, il faudra permettre à la montre d’analyser 24 h/24 vos données. Vous devrez vous rendre dans les paramètres de la montre depuis l’application Zepp pour le faire.

Cette Amazfit Bip U pourra combler vos désirs et vous suivre pendant vos activités physiques à l’extérieur, sous l’eau et à l’intérieur. La montre connectée de Huami possède près de 60 activités réparties en plusieurs catégories. Vous trouverez forcément le sport que vous allez pratiquer !

60 activités sportives préinstallées

Sport de marche : course en plein air ; tapis de course ; marche.

Sport de vélo : cyclisme en plein air ; cyclisme en salle ; BMX.

Sports en salle : core training ; rameur ; aérobic mixte ; musculation ; stretching ; simulateur d’escalier ; pilates ; exercices de souplesses ; fitness en salle ; mini-stepper ; step ; gymnastique ; vélo elliptique ; yoga ; entrainement libre.

Sport en extérieur : chasse ; pèche ; nautisme à la voile ; skateboard ; patinage à roulettes.

Sport de natation : natation en piscine.

Sports d’hiver : curling ; patinage en extérieur ; patinage en salle.

Sports de balle : cricket ; baseball ; bowling ; squash ; basketball ; softball ; gateball ; volleyball ; handball ; badminton.

Sports de danse : ballet ; danse du ventre ; quadrille ; street dance ; danse de salon ; danse ; zumba.

Sports de boxe : escrime ; karaté ; boxe ; judo ; lutte ; taïchi ; boxe thaïlandaise ; taekwondo ; kung-fu ; kickboxing.

Autres sports ; tir à l’arc ; équitation ; saut à la corde.



Comme vous pouvez le voir, l’Amazfit Bip U possède de nombreux modes. Vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Néanmoins, est-ce réellement utile d’avoir autant d’activités physiques dans une montre sachant que 90 % des personnes se focalisent sur deux ou trois activités physiques ? Elles ont au moins le mérite d’être là.

L’autonomie

Le constructeur a décidé d’intégrer une batterie de 230 mAh. D’après l’annonce officielle de Huami, l’Amazfit Bip U a une autonomie de neuf jours. Un doux rêve puisque nous avons pu tenir que cinq jours après notre première charge. Nous tenons à préciser que tout le long de notre test, nous avions l’analyse des données activée 24 h/24. Si vous êtes un gros sportif (pas comme nous), cette autonomie sera automatiquement impactée. Néanmoins, elle a le mérite de se recharger rapidement, comptez deux heures de 2 % à 100 %.

OS et application

Essentiel dans le fonctionnement d’une montre connectée, l’OS doit être suffisamment performant pour soutenir toute la charge de travail et apporter le plus de faciliter possible à l’utilisateur. Amazfit OS est très simple d’utilisation malgré une couronne qui possède un fonctionnement assez limité. La navigation par geste est bien faite et vous permettra d’accéder rapidement à vos données. Cependant, nous vous conseillons d’utiliser l’application Zepp disponible sur Android et iOS pour contrôler vos données.

Concernant Zepp, cette application est très bien réalisée. L’interface est simple et intuitive. Elle conviendra pour 99 % des cas. Si vous possédez une application de santé comme « Santé » sur iOS, celle-ci se synchronisera automatiquement. Vous pourrez retrouver toutes les données directement dessus. Il faudra tout de même télécharger l’application. Au niveau des menus, c’est très simple et vous n’aurez pas besoin de chercher pendant des heures vos analyses. Alors, prêt à mettre vos chaussures de sport et à courir avec du bon son dans les oreilles ?