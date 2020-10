Test [Test] Google Nest Audio : plus accessible et de meilleure qualité

Près de 4 ans après son lancement, Google vient enfin d’officialiser le successeur de sa toute première enceinte connectée, la Google Home. Avec un nouveau design et surtout une meilleure qualité audio, voici notre avis sur la nouvelle Google Nest Audio.

Il y a tout juste une semaine, Google a annoncé sa nouvelle enceinte connectée, la Nest Audio. Cette nouvelle enceinte connectée n’est autre que la remplaçante de la toute première enceinte connectée de la firme de Mountain View, la Google Home, lancée fin 2016.

Design de la Google Nest Audio

Exit le format cylindrique de la Google Home ressemblant à un diffuseur de parfums, la Google Nest Audio adopte un design plus en adéquation avec 2020 et du coup, plus classique. D’ailleurs, pour rappel, si la nouvelle enceinte s’appelle Nest Audio, c’est juste parce que la marque Nest appartient désormais à Google et que sous cette marque, Google y propose tous ses produits en lien avec la maison connectée.

Ainsi, la Google Nest Audio propose un encombrement en soi similaire mais avec un design plus passe-partout. Avec un tissu fait à partir de 70% matières plastiques recyclées, on retrouve les contrôles sur le dessus de l’enceinte. Ainsi, une tape sur le haut de l’enceinte permettra d’arrêter la musique ou son alarme par exemple. Les coins en haut de l’enceinte serve à contrôler le volume, le coin gauche pour baisser le volume et le coin droit pour augmenter le volume. Rien de bien original mais on a trouvé les tapes sur le dessus peu réactives et on s’y reprend souvent plusieurs fois voire passer par la voix pour un contrôle plus précis.

Bien évidemment, on retrouve un switch physique au dos pour couper le micro. En façade, en plein milieu de l’enceinte et sous le tissu se trouve les 4 LEDs de contrôle comme sur la Google Home Mini ou plutôt Google Nest Audio Mini selon la nouvelle appellation. Si on a eu en test la version grise des plus classiques, la Nest Audio est disponible en différents coloris, ce qui est un vrai plus en fonction des intérieurs.

En Audio

Alors que la Google Home s’orientait comme une introduction de Google Assistant chez le consommateur final, la Google Nest Audio voit plus loin et se positionne maintenant comme un appareil à destination des audiophiles. Alors oui, audiophile est un grand mot quand on parle d’une enceinte de 99 euros mais les progrès sont réels. On a testé la Nest Audio avec Spotify et Youtube Music, force est de constater que Google a réussi son pari de proposer une bien meilleure qualité audio.

Bien évidemment, on ne joue pas dans la même cour qu’une enceinte qui ferait 4 fois le prix d’une Nest Audio mais oui, le son est bon, tout comme les graves bien présentes. On l’a comparé à une Sonos One et si ça manque quelque peu de définition dans certains styles de musiques, on n’a pas noté de réelles différences sur des titres plus pop ou rap. Merci aux drivers de 19mm mais aussi au woofer de 75mm. Selon Google, on parle de 50% de graves en plus par rapport à la Google Home. Dans la pratique, le son est clair et plus chaud dans une chambre de taille modérée.

Google Assistant

Comme on peut s’en douter, Google a fait énormément de progrès avec son assistant audio. De 2016 à 2020, il s’est écouté pas moins de 4 ans et dans l’ère des nouvelles technologies, les progrès sont plus que conséquents. Ces derniers sont bien évidemment transparents pour l’utilisateur puisque tout se fait côté serveur mais on ne peut pas nier les progrès dans la compréhension de la requête mais aussi dans les résultats. Concernant Google Assistant, c’est encore toujours un peu « robotique » dans l’interprétation mais c’est toujours de plus en plus fluide. Google est capable d’apprendre de vos habitudes et répondre plus vite sur certaines requêtes habituelles.

Les nouvelles fonctions

Avec cette nouvelle enceinte, Google inaugure de nouvelles fonctions intelligentes. Ainsi, la Nest Audio est capable d’apprendre de vos habitudes et aussi de s’adapter à votre environnement comme par exemple ajuster le volume des news du matin en fonction du bruit ambiant. Cela peut paraître anodin mais dans la pratique, c’est une très bonne chose de pouvoir se réveiller sans un volume trop fort. Attention tout de même pour ceux qui se réveille avec une radio, le volume est celui enregistré par l’utilisateur… Je me suis fait avoir un matin.

On est à l’ère des enceintes connectées et bien évidemment, comme pour certains concurrents, on peut désormais associer deux enceintes connectées pour avoir de la stéréo par exemple. Si on peut associer n’importe quelle enceinte compatible entre elles, Google conseille d’utiliser les deux mêmes pour une meilleure expérience. Malheureusement, on avait qu’une seule enceinte pour tester.

