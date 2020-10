[Test] Honor Magic Earbuds, la réduction de bruit active à 80€

Honor continue de développer sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Magic Earbuds. Cette fois-ci la marque annonce une réduction de bruit active, à moins de 80 euros. Le pari est-il remporté ?

Honor frappe fort, avec ses écouteurs à réduction de bruit active proposés à moins de 80 euros. La marque entend bien concurrencer les acteurs majeurs du secteur, avec les Airpods d’Apple en ligne de mire.

Design

Difficile d’ailleurs de ne pas remarquer l’inspiration d’Honor pour ses produits qui ressemblent à s’y méprendre à ceux de la marque à la pomme. Proposés en deux coloris différents, blanc et bleu, ils reprennent la forme coton-tige qui s’impose de plus en plus sur le marché. Contrairement aux Freebuds 3i de Huawei, les Magic Earbuds entrent réellement dans les canaux auditifs. Ainsi, les utilisateurs pourront danser sur leur musique préférée, sans avoir à les remettre en place à chaque instant. Légers sur la balance, 5,5 grammes chacun, ils sont très confortables même après plusieurs heures d’écoute. Ils sont livrés avec un boîtier qui sert aussi de dispositif de chargement. Proposé lui aussi en plusieurs coloris, il permet donc de charger les écouteurs même lorsqu’ils ne sont pas branchés. Il pourra aussi indiquer le chargement des écouteurs grâce à une diode placée à l’intérieur. C’est un bon point pour Honor qui utilise le même procédé à l’avant, mais cette fois-ci pour le chargement du boîtier. On notera que la marque a aussi fait le choix de placer le bouton d’appairage à l’arrière. Après plusieurs jours d’utilisation, on est forcé d’admettre que tout ça est assez efficace et que la taille du dispositif est un atout de plus dans la manche du produit. Contrairement à ses concurrents directs, les Honor Magic Earbuds disposent d’une forme allongée qui permettra de les transporter partout, sans avoir à se soucier d’avoir un sac ou même de grandes poches.

Fonctionnalité et autonomie

Pour configurer ses écouteurs, Honor propose une application dédiée qui permet aussi de connaître le taux de chargement de chacun d’entre eux, ainsi que celui du boîtier. Facile à configurer, elle dispose aussi d’un onglet dédié aux commandes pour connaître tous les gestes nécessaires à l’utilisation de sa paire d’écouteurs. Ainsi, il sera possible de mettre en pause son écoute en tapotant deux fois sur la partie haute du dispositif et de passer au morceau suivant de la même manière. Les commandes sont assez réactives et il ne faudra pas patienter longtemps pour que le changement s’opère. Il en va de même pour la réduction de bruit qui s’active d’une simple pression prolongée sur l’un des écouteurs. Côté autonomie, les Magic Earbuds sont un peu en deçà des performances annoncées par Honor. De notre côté, on a pu profiter de deux heures et demie d’écoute continue lorsque la réduction de bruit était activée. Sans la réduction de bruit, il faudra compter 3 heures et demie. Grâce à son boîtier, les Magic Earbuds bénéficient d’une belle autonomie, surtout vu le prix du dispositif. La recharge par le biais d’un câble USB-C est rapide, moins d’une heure pour le boîtier. Chaque écouteur bénéficie d’une batterie de 37 mAh alors que le boîtier affiche 410 mAh au compteur et permet de recharger les écouteurs jusqu’à trois fois. Ce sont de belles performances donc, même s’il faudra penser à les recharger presque tous les jours pour profiter d’une écoute tout au long de la journée. De notre côté, on optait pour un chargement tous les deux jours pour pouvoir s’assurer d’avoir l’autonomie nécessaire dans les longs trajets dans les transports en commun. Enfin, ils embarquent un Bluetooth 5.0 et prennent en charge A2DP 1.3, HFP 1.6 et AVRCP 1.5. S’ils disposent d’une portée assez significative, on a constaté une certaine instabilité du dispositif. À plusieurs reprises, on a constaté des grésillements intempestifs et des échecs de connexion. Parfois même, les écouteurs se coupent alors que la musique continue sur le téléphone. C’est assez problématique, mais pas fréquent pour autant.

Qualité sonore

On finira par les performances sonores des Magic Earbuds qui si elles ne cassent pas la baraque, constituent une belle alternative low-coast aux Airpods d’Apple. La qualité sonore est assez inférieure à ce que l’on peut avoir avec d’autres écouteurs Premium, mais ils s’en sortent admirablement. Honor annonce que ses haut-parleurs de 10 mm avec un diaphragme très sensible permettront d’avoir un son équilibré et propre. Le pari est remporté. On notera tout de même que les aigus sont parfois un peu en retrait et que le son aura tendance à saturer lorsque l’on monte le volume. Les basses ne sont pas trop présentes, mais on aura tendance à le regretter qu’ils ne soient pas plus présents à certains moments. À ce prix, Honor s’en tire pour autant avec les honneurs et réussit à nous faire oublier ses petits défauts qui n’empêchent pas de profiter de l’expérience. Le gros point fort des Magic Earbuds, reste bien évidemment la réduction de bruit qui permet de profiter facilement de sa musique dans les endroits bruyants. Plus besoin de monter le volume pour profiter en toute tranquillité d’une série ou d’un film, et même d’écouter son morceau préféré dans les transports en commun. On notera qu’Honor a fait le choix de développer les écouteurs intra-auriculaires qui bénéficient donc d’une double réduction de bruit : à la fois active et passive. C’est surtout lors des appels que la magie opère puisqu’ils filtrent les bruits environnants avec sa configuration à deux micros. Ils fonctionnent conjointement avec les micros internes pour annuler les bruits ambiants de 32 dB. On notera que les micros sont aussi assez efficaces en appel et qu’ils captent clairement la voix de l’utilisateur et élimine les bruits indésirables grâce à l’anti-bruit. Les appels que nous avons passés étaient assez clairs et rien n’a signalé de ce côté.

Malgré leur prix, les Magic Earbuds de Honor sont une réelle bonne surprise. Ils conviendront parfaitement aux utilisateurs qui veulent mettre la main sur une paire d’écouteurs true wireless sans avoir à investir des sommes astronomiques.

Où les acheter ?

Sur le site officiel HiHonor on les trouve à 99 euros avec le Honor Routeur 3, une offre imbattable. Ils sont aussi disponible chez d’autres sites à moins de 80 euros seuls.