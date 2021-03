[Test] Huawei FreeBuds 4i, l’annulation de bruits accessible

Huawei vient d’annoncer ses nouveaux écouteurs d’entrée de gamme et ô surprise, ils proposent de l’annulation de bruits actives, ce qui est encore rare à ce prix. Voici notre avis sur les nouveaux Huawei FreeBuds 4i.

Alors qu’on attend patiemment la sortie des nouveaux smartphones de la gamme P dédiée à la photo de Huawei, le constructeur chinois continue d’enrichir son écosystème avec de nouveaux produits connectés. Dernier en date, les FreeBuds 4i, des écouteurs true wireless accessible et proposant de l’annulation de bruits actives. Accessibles parce que les FreeBuds 4i sont proposés officiellement sous la barre des 100 euros et en ce moment, Huawei propose même une offre de remboursement de 20 euros. Verdict.

Disponibles en plusieurs coloris dont un rouge saisissant qui sera disponible le mois prochain, les Huawei FreeBuds 4i proposent une autonomie allant jusqu’à 10h par charge. Pour atteindre une telle niveau, il faudra faire abstraction de la bruit active. Avec cette dernière, l’autonomie passe à 7 heures et demi et cela reste plus que correct pour des écouteurs true wireless. Avec le boitier, l’autonomie totale est de 22h cumulée et il sera possible de bénéficier de 4h d’écoute avec seulement 10 minutes de charge. Pratique.

Concernant le boitier, il est petit et discret. On l’a testé dans sa version noire et on a apprécié un des côtés qui se retrouve être plat pour justement ne pas bouger quand le boitier est posé sur une table. Encore une fois, ce n’est pas grand chose mais c’est pratique. La recharge se fait via un port USB-C et à ce prix, inutile de rappeler qu’il ne propose pas de recharge sans-fil. Le packaging est des plus classiques avec les embouts supplémentaires et un câble USB-C de recharge. A noter que ce dernier est de longueur correct, ce qui n’est pas monnaie courante puisque les concurrents ont tendance à proposer un câble d’une dizaine de centimètres seulement.

Si on retrouve un design d’intra-auriculaires, ce qui permet d’avoir une certaine isolation passive et une bonne tenue dans le canal auditif. La nouveauté pour cette gamme de prix vient de la réduction de bruits active. Elle n’est pas aussi performante que celle dans les FreeBuds Pro par exemple, mais elle est largement suffisante pour la vie de tous les jours en milieu urbain. On les a testé aussi bien dans le métro que sur des places bondées comme la Place de la République à Paris un samedi de non-confinement et les FreeBuds 4i s’en sortent bien. Ils ne bloquent pas tous les sons comme ses concurrents qui font 3 ou 4 fois son prix mais tous les bruits parasites sont bien bloqués, ce qui permet de profiter aussi bien de sa musique que des podcasts. On notera de plus une assez bonne résistance aux vents. Avec, on retrouve bien évidemment un mode Ambiant qui n’est pas aussi bon que certaines références mais qui fait le job. Huawei a réussi à limiter le volume sonore pour qu’on puisse avoir un retour plus naturelle.

On peut le dire, on n’avait pas été convaincu avec les FreeBuds 3i. Heureusement, c’est tout le contraire les FreeBuds 4i. On remercie le design intra-auriculaires qui permet non seulement une meilleure tenue mais aussi un meilleur son avec des graves présentes. On trouve que cela manque un peu de détails dans les aigus mais dans l’ensemble, c’est du tout bon. Le son est en soi équilibré avec un poil trop trop de graves mais ça devrait plaire au plus grand nombre. Et enfin, avec les deux micros sur chacun des écouteurs, on notera la bonne qualité pour la voix, les correspondants nous entendaient parfaitement, sans cet aspect robot que certains concurrents peuvent donner.

Et pour finir, parce que les Freebuds 4i restent des écouteurs d’entrée de gamme, il n’y a que très peu de contrôles. En effet, un double-appui permet de lancer ou de mettre en pause sa musique alors qu’un appui long permet d’activer la réduction de bruit ou le mode Ambiant. Pour le reste, il faudra passer par son smartphone ou sa montre connectée. Idem pour la partie téléphone, deux petits appuis permettent de décrocher ou de raccrocher un appel alors qu’un appui long permet de tout mettre en silence. Et enfin, si l’utilisateur possède un appareil Huawei, l’appairage se fait de manière transparente via une boîte de dialogue sur l’écran de l’appareil. Si l’utilisateur ne bénéficie pas d’appareil Huawei, l’appairage se fera de manière classique via le menu Bluetooth de son appareil.