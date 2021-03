Disponibles dès demain, on a pu prendre en main les nouveaux smartphones de milieu de gamme du constructeur coréen. Voici un premier avis sur les nouveaux Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72.

On le sait depuis un certain temps, le gros du marché des smartphones se joue sur le segment du milieu de gamme. Pourquoi ? Tout simplement pour le prix déjà mais aussi parce que depuis quelques années, la puissance des smartphones dépassent souvent les besoins des consommateurs. Aussi, en ce premier trimestre 2021 relativement chargé en annonces, Samsung vient d’officialiser ses nouveaux Galaxy A avec les A52, A52 5G et A72 qui seront disponibles entre 379 euros et 479 euros et ce, dès demain.

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau Samsung Galaxy A vous proposent :

Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A72 Écran - Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- 90Hz

- Luminosité de 800 nits

- Gorilla Glass 5

- Poinçon au centre

- Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- 120Hz

- Luminosité de 800 nits

- Gorilla Glass 5

- Poinçon au centre

- Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- 90Hz

- Luminosité de 800 nits

- Gorilla Glass 5

- Poinçon au centre

Design - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP67 - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP67 - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP67 SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 720 - Qualcomm Snapdragon 750 - Qualcomm Snapdragon 720 Mémoire - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Port Micro-SD jusqu'à 1To - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Port Micro-SD jusqu'à 1To - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Port Micro-SD jusqu'à 1To Coloris - Awesome Black

- Awesome Blue

- Awesome White

- Awesome Violet - Awesome Black

- Awesome Blue

- Awesome White

- Awesome Violet - Awesome Black

- Awesome Blue

- Awesome White

- Awesome Violet Appareil photo - Capteur principal de 64 Mégapixels

- Ouverture F/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Capteur de profondeur de champ de 5 MP et Ouverture de F/2.4

- Capteur Macro de 5 MP et Ouverture de F/2.4



- Photo HDR automatique

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 30fps

- Mode Action Cam en 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- Capteur principal de 64 Mégapixels

- Ouverture F/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Capteur de profondeur de champ de 5 MP et Ouverture de F/2.4

- Capteur Macro de 5 MP et Ouverture de F/2.4



- Photo HDR automatique

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 30fps

- Mode Action Cam en 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- Capteur principal de 64 Mégapixels

- Ouverture F/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Capteur téléphoto de 8MP

- Autofocus, Zoom optique 3x, Ouverture F/2.4 et Stabilisation Optique

- Capteur Macro de 5 MP et Ouverture de F/2.4



- Photo HDR automatique

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 30fps

- Mode Action Cam en 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

Audio - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm Batterie - 4500 mAh

- Fast Charging 15W

- Port USB-C

- 4500 mAh

- Fast Charging 15W

- Port USB-C

- 5000 mAh

- Fast Charging 15W

- Port USB-C

Connectivité - Lecteur d'empreintes optique

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 4G

- 2x nano-SIM





- Lecteur d'empreintes optique

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 5G

- 2x nano-SIM





- Lecteur d'empreintes optique

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 4G

- 2x nano-SIM





Logiciel - Android 11

- One UI 3.1 - Android 11

- One UI 3.1 - Android 11

- One UI 3.1 Taille et Poids - 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

- 189g - 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

- 189g - 165 x 77,4 x 8,4 mm

- 203g Indice de Réparabilité - 8,2 / 10 - 8,2 / 10 - 8,2 / 10 Prix - 379 euros

- 449 euros

- 479 euros

Date de disponibilité - 18 Mars 2021 - 18 Mars 2021 - 18 Mars 2021

Design, Ecran et Audio

Lorsqu’on découvre ces nouveaux Samsung Galaxy 1 pour la première fois, on découvre que les 3 modèles sont quasi identiques d’un point de vue extérieur. Si le Galaxy A72 est légèrement plus grand que les A52 et A52 5G, seul le bloc photo pourra donner un indice sur le fait qu’on a en main le Galaxy A72. Et quand aux Galaxy A52 et Galaxy A52 5G, ils sont identiques et on ne pourra pas faire la différence à l’oeil nu. A côté, les smartphones sont bien finis et si on y retrouve un design en somme assez classique, il rappelle parfaitement le design des Galaxy S21, ce qui donne une cohérence aux smartphones Galaxy de cette année. Sans surprises, le dos est bien en plastique mais il n’en reste pas moins qualitatif avec son revêtement mat et anti-traces de doigts. C’est une coque unibody qui va du dos aux tranches. On apprécie particulièrement le bloc photo aux couleurs du dos du smartphone et non façon plaque de cuisson de certains.

Côté écran, Samsung propose des écrans Super AMOLED avec une définition Full HD+. Rien de bien surprenant donc, cela reste une définition standard pour une grande majorité de smartphones Android, même premium. En revanche, on est content de retrouve un taux de rafraîchissement de 90Hz sur les A52 et A72. Le Galaxy A52 5G bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120Hz. Dans tous les cas, les contrastes sont bien présents et les noirs profonds, c’est ce qu’on attendait d’un écran Super AMOLED de toute manière. Côté audio, on aura droit tout de même à des haut-parleurs stéréo, plutôt corrects de nos premiers tests.

MIUI 12, Performances et Batterie

Parce que c’est Samsung, on retrouve bien évidemment Android 11, avec une surcouche ONE UI 3.1, pas de surprise en soi. Comme on pouvait s’y attendre, c’est fluide à l’usage. Côté performances, les Galaxy A52 et A72 embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 720 alors que le Galaxy A52 5G aura droit à un SOC Qualcomm Snapdragon 750. Dans tous les cas, ça devrait largement suffire pour nos usages du quotidien.

Et enfin, on retrouve une batterie de 4500mAh sur les A52 et A52 5G, et 5000mAh sur l’A72, ce qui devrait assurer facilement deux jours d’autonomie. A cela s’ajoute une recharge rapide de 15W et on se retrouve avec des prestations plus que correctes pour ce segment de smartphones.

Photo et Vidéo

On retrouve enfin un bloc photo de trois appareils photo qui deviennent la norme mais au final. L’appareil photo principal est bien évidemment accompagné d’un ultra grand-angle et même un téléobjectif sur le Galaxy A72. Sur nos premiers tests, quand les conditions de luminosité sont idéales, on n’a pas grand chose à dire pour l’instant. A voir lors de tests approfondis.

En façade, les Samsung Galaxy A propose une caméra selfie des plus classiques avec une résolution de 32 Mégapixels. Et enfin la vidéo en façade, on retrouve la possibilité d’enregistrer des vidéos en 1080p allant jusqu’à 30 images par seconde. Du grand classique pour cette gamme de prix.

