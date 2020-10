[Test] Le Lenovo Smart Clock Essential remet les pendules à l’heure

Se délestant de l’écran tactile du Smart Clock, Lenovo lance le Smart Clock Essential, un assistant connecté très minimaliste qui propose l’essentiel des fonctionnalités de ce type d’appareil. Est-ce suffisant pour convaincre, malgré son prix doux de 59,99 euros ?



Après l’excellent Smart Clock de l’année dernière, Lenovo revient avec un produit encore plus épuré avec le Smart Clock Essential. D’un véritable écran tactile à un simple écran d’horloge numérique, Lenovo fait le pari de proposer juste l’essentiel de son concept d’assistant connecté, à prix cassé puisqu’il ne coûte que 59,99 euros. L’absence de véritable écran est-il vraiment si contraignant sur ce type de produit ? Réponse !

Un design moderne et épuré

Le Lenovo Smart Clock Essential ressemble beaucoup à son ainé, le Smart Clock, mais se veut plus compact et surtout moins haut. Exit la dalle tactile de 4 pouces du Smart Clock, le Smart Clock Essential épure la formule et propose un simple affichage de l’heure, comme s’il s’agissait d’une horloge numérique ordinaire. Ordinaire en apparence, peut-être, sauf que le Smart Clock Essential cache sous son tissu anthracite le nécessaire pour faire office de véritable petit assistant domotique, et n’est pas seulement destiné à reposer sur une table de chevet.

Malgré l’absence de l’écran tactile du Smart Clock et son prix plus doux, le Smart Clock Essential de Lenovo semble physiquement plus moderne que son prédécesseur, grâce aux noirs profonds de son écran d’horloge numérique, ses bordures plus fines et ses dimensions ramassées (12,1 x 6,4 x 8,3 cm). S’il ne s’agit pas d’un écran tactile, cette dalle offre néanmoins les informations essentielles pour ce type de produit : l’heure, bien sûr, mais aussi le jour de la semaine et la température. On retrouve également un capteur de luminosité ambiante afin d’adapter l’intensité de la luminosité de l’écran et ne pas se retrouver ébloui si on l’utilise comme réveil sur la table de chevet.

Sur le dessus, on retrouve un tissu gris tressé qui rappelle bien sûr son prédécesseur, mais aussi les coques officielles des Pixel ou le Nest Hub de Google, notamment. Le tout confère une apparence résolument haut de gamme au produit, d’autant plus que les boutons sont parfaitement intégrés et ne jurent pas avec ce look épuré.

Un assistant que l’on peut désactiver

Enfin, on retrouve à l’arrière la prise secteur (qui doit être systématiquement connectée puisque l’appareil ne dispose pas de batterie), une prise USB Type-A permettant de recharger son smartphone, ainsi qu’un switch pour désactiver le micro de l’appareil. Déjà présent sur son prédécesseur, ce petit switch permet de désactiver en un clic l’enregistrement audio de Google Assistant, offrant ainsi les avantages d’un assistant connecté sans ses inconvénients en terme de confidentialité.

Des micros et un haut parleur efficaces

Absence d’écran tactile oblige, il faudra forcément passer par le microphone de l’appareil et Google Assistant pour contrôler l’appareil, qui peut bien sûr faire office de hub domotique afin de piloter ses différents objets connectés. Fort heureusement, Lenovo a doté son Smart Clock Essential de deux très bons micros situés de part et d’autre. L’appareil a systématiquement reconnu notre voix et compris toutes nos demandes. Même dans un environnement bruyant, l’Assistant a globalement compris nos sollicitations sans la moindre peine.

Enfin, du côté du son distillé par ce petit haut-parleur de 3W, même si celui-ci n’a pas de grandes prétentions sonores, il fait largement l’affaire comme solution d’appoint pour diffuser de la musique ou la radio, par exemple. Les basses restent néanmoins en retrait, mais c’est normal au vu de la taille du petit haut-parleur contenu, et les mélomanes ne sont clairement pas la cible de ce produit, ou auront tôt fait d’investir dans un équipement adapté. Pour finir, on dispose du Bluetooth 5.0 ou du WiFi 5 (2,4GHz ou 5GHz), et l’appareil n’a jamais rencontré le moindre souci de connexion lors de nos tests.

Prix et disponibilité

Le Lenovo Smart Clock est disponible dès maintenant à 59,99 euros à la Fnac et chez Boulanger.