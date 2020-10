[Test] Garmin Venu SQ Music Edition : un coach virtuel au poignet

La nouvelle montre connectée de Garmin, sobrement baptisée Venu SQ, s’offre une déclinaison Music Edition destinée aux amateurs de sport en chanson. L’occasion de nous remettre au sport, et de prendre en main le bracelet aux allures de coach virtuel.

Avec son écran carré de 1,3 pouce de diagonale, la Garmin Venu SQ revient à ses premiers amours, avec une référence directe aux premières Vivoactive commercialisées par la marque en 2015. Une référence nostalgique qui s’arrête là, puisque sous le capot, la nouvelle montre connectée, ici présentée dans sa déclinaison Music Edition est un petit concentré de technologie.

Le boîtier de 37,6 grammes intègre en effet une dalle tactile Corning Gorilla Glass de 240×240 pixels, surmontée d’une couronne en aluminium. Au poignet, on retrouve un bracelet standard 20 mm en silicone.. Sur le côté droit, deux boutons permettent de compléter la navigation tactile proposée par la montre, et d’accéder au suivi des données sportives ainsi qu’aux notifications.

Garmin Venu SQ Music Edition Ecran Verre Corning Gorilla 3

1,3 pouce

240x240 px

Affichage cristaux liquides

Mode Always on display Boîtier 40,6 x 37,0 x 11,5 mm

Polymère renforcé

Bracelet 20 mm

Silicone Fonctions santé Fréquence cardiaque (continue et alerte si anomalie)

Oxymètre de pouls

Taux de respiration

Body battery

Suivi de stress (rappels détente et exercices de relaxation)

Suivi de sommeil

Suivi hydratation

Cycle menstruel Fonction sport Capteur GPS, accéléromètre

Podomètre et distance

Calories brûlées

Suivi d'activités sportives (musculation, cardio, vélo elliptique, step, rameur, yoga, Pilates, respiration, golf, ski, snowboard, paddle, aviron, natation)

Suivi de course à pied et cyclisme (extérieur ou intérieur)

Détection d'incident et assistance automatique Music Edition 4 Go de stockage (environ 500 chansons)

Compatible avec la plupart des plateformes d'écoute musicale (Deezer, Spotify, Amazon Music...) Résistance à l'eau Oui 5 ATM (50 mètres) Autonomie Recharge filaire via câble USB (fourni)

Montre connectée : 6 jours

Mode GPS avec musique : 6 heures

Mode GPS seul : 14 heures Poids 37,6 g Date de sortie 23 septembre 2020 Prix 249,99€

(199,99€ pour la version sans Music Edition)

Pensée pour le sport et le bien-être

Si la Garmin Venu SQ a de faux airs d’Apple Watch avec son écran carré, elle se différencie rapidement du terminal imaginé par le géant de Cupertino, en proposant des fonctionnalités concentrées sur le bien-être et la pratique sportive. On retrouve ainsi plus de 20 activités sportives préconfigurées sur la montre, allant du golf au ski de fond en passant par la natation, accessibles depuis une simple pression du bouton supérieur. Il est également possible de rentrer ses différents équipements sportif dans l’application (chaussures, vélo, etc…) afin de contrôler leur état et leur niveau d’usure directement depuis son téléphone.

Si la Garmin Venu SQ fait la part belle à la pratique sportive, la montre connectée intègre aussi de nombreuses fonctionnalités dédiées à la santé et au bien-être en général. Le suivi de la fréquence cardiaque et de la respiration en continu permet ainsi à l’utilisateur de contrôler son niveau de stress au cours de la journée, tout en l’alertant en cas d’anomalie. Une fonction qui a souvent tendance à se révéler anxiogène au quotidien, car sujette aux fausses alertes, mais qui ne s’est pas déclenchée une seule fois en plus d’une semaine de test, signe que tout va bien pour nous, mais aussi pour la montre. S’ajoute évidemment à cela tout un panel de fonctions attendues sur une montre connectée dédiée à la pratique sportive, à savoir GPS, oxymètre de pouls, cardiofréquencemètre, podomètre et compteur de calories.

Au delà de ces fonctions classiques, la Garmin Venu SQ surprend agréablement, avec la présence d’un mode suivi de menstruation. Habituellement réservé aux applications tierces, l’outil est intégré nativement dans l’application Garmin Connect, et se révèle, il faut bien l’admettre particulièrement bien fait, avec un suivi précis du syndrome prémenstruel et de ses multiples symptômes, ainsi qu’un calendrier d’ovulation. Considérant qu’environ la moitié de leurs clients potentiels sont régulièrement confrontés à la joie des menstruations, il était temps que les constructeurs intègrent ce type de suivi comme une fonctionnalité classique.

Autre nouveauté intéressante, le mode Body battery, capable de prendre en compte plusieurs données récupérées par la montre au cours de la journée (sommeil, nourriture, activité, stress…), pour évaluer notre état de forme général, et ainsi optimiser nos séances de sports à venir. Des exercices de relaxation et des rappels d’inactivité sont également disponibles directement depuis l’écran d’accueil, nous obligeant à régulièrement faire une pause dans notre emploi du temps sédentaire pour bouger un peu et s’hydrater.

Au quotidien

Si la Garmin Venu SQ se couple très facilement avec un téléphone, la prise en main du terminal en lui-même s’est avéré plus fastidieuse que prévu. Rien de terrible, mais il faut admettre qu’avec ses nombreuses fonctionnalités, la montre se révèle un peu complexe à appréhender de prime abord. À part pour consulter l’heure, on a d’ailleurs tendance à davantage se tourner vers l’application mobile Garmin Connect, qui de son côté est particulièrement bien pensée, notamment avec son suivi détaillé des stats santé, et son système de récompense par badges qui n’est pas sans rappeler les rewards de Pokémon Go.

Outre son énorme catalogue de fonctionnalités liées à la santé et au sport, la Venu SQ intègre aussi les outils classiques de la montre connectée moderne, avec sa plateforme de paiement sans contact GarminPay, l’affichage des notifications, de la météo et du calendrier. Côté batterie, le constructeur promet environ 6 jours d’autonomie pour sa Venu SQ, à condition de n’utiliser ni la fonction GPS, ni le mode musique. Sans surprise, il nous aura fallu brancher le terminal au minimum tous les deux jours pour ne pas se retrouver à court de batterie en pleine session de musculation.

Music Edition, du bruit pour pas grand-chose

Par rapport au modèle classique vendu 199,99€, la Venu SQ Music Edition vendue 249,99€ s’offre une mémoire interne de 4 Go, capable de stocker musique, livres audio et podcasts. Une fonctionnalité supplémentaire facturée 50€ de plus, et qui permet de pratiquer son activité physique sans avoir à garder son téléphone à portée de main, plutôt pratique pour les adeptes de natation ou de course à pied par exemple. Même si cette déclinaison Music Edition plaira sans doute aux plus exigeants, dans les faits, on a encore un peu de mal à lui trouver un réel intérêt. Complexe à paramétrer, l’outil peine à se synchroniser avec un casque Bluetooth, et nécessite par ailleurs de posséder un compte premium sur une plateforme de musique en streaming comme Deezer ou Spotify par exemple, pour fonctionner de manière optimisée.

