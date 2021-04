[Test] Realme Watch S Pro, une mise à jour réussie

Sortie le 31 mars 2021, la Realme Watch S Pro opère une jolie montée en gamme par rapport au modèle Watch S, commercialisé en début d’année.

Annoncée en même temps que les écouteurs Buds Air 2 et le smartphone Realme 8 Pro, la montre connectée Realme Watch S Pro espère s’imposer sur le marché de l’ultra concurrentiel, en proposant un terminal de milieu de gamme pour un prix très accessible. Une montée en gamme assumée de la part de la marque chinoise, qui parvient à corriger les points d’ombre de son ancienne Realme Watch S, pourtant sortie il y a seulement quelques mois.

Realme Watch S Pro Poids - 63,5 grammes Ecran - AMOLED

- 1,39 pouces (3,5 cm)

- 454x454 p

- 326 ppi

- 450 nits

- Always on display Résistance à l'eau - 50 mètres de profondeur (5 ATM). Capteurs et fonctionnalités - Fréquence cardiaque

- Rappel d'hydratation

- SpO2 (oxygénation sanguine)

- Suivi du sommeil

- Rappel d'inactivité

- Méditation

- 15 modes de sport

- GPS Compatibilité - Android

- iOS Connexion Bluetooth 5.0 Batterie - 420 mAh

- 14 jours d'autonomie annoncés Prix 129,99 €

Design et ergonomie

Comme sur le modèle précédent, Realme abandonne le format carré de sa première Realme Watch, pour se concentrer sur un format rond, comme on en retrouve déjà chez Samsung, Huawei et Amazfit. Avec son cadran de 4,5 cm de diamètre et son bracelet de 20 mm, le wearable se veut imposant, et ne conviendra sans doute pas à tous les poignets. En revanche, et c’est là un bon point, la Watch S Pro profite de finitions beaucoup plus soignées que celles de sa prédécesseur, ainsi que d’une gamme de bracelets élargie, en silicium, cuir végétalien et acier inoxydable de 22 mm standards. Doté d’un design assez classique, et de deux boutons cliquables sur le côté droit, le wearable ne dénote pas, même en tenue de ville.

Côté écran, la montre passe à la taille supérieure par rapport au modèle Watch S, avec une dalle AMOLED de 1,39 pouce. Il s’agit là d’une des principales nouveautés du modèle, et sans doute sa plus grande qualité. Ce nouvel écran permet en effet à Realme de proposer l’affichage permanent Always-on Display (disponible via une prochaine mise à jour promet la marque), ainsi qu’une autonomie annoncée de 14 jours en mode veille.

Capteurs et fonctionnalités

Comme sur la Watch S première du nom, Realme mise avec son modèle Pro sur le suivi de santé et de la pratique sportive. On retrouve donc plusieurs outils attendus sur ce type d’appareils : GPS, moniteur de suivi d’oxygénation sanguine (SpO2), capteur de fréquence cardiaque, suivi de sommeil, rappels d’inactivité, d’hydratation, et 15 types de suivi sportif intégrés, allant du yoga au basket, en passant par la musculation et le vélo. La natation est également au programme, puisque la montre embarque une certification 5 ATM, ce qui correspond à environ 30 minutes à 50 mètres de profondeur. Sans surprise, on retrouve également la possibilité d’afficher les notifications de son smartphone directement sur l’écran de la montre.

Au quotidien, il faut bien admettre que le wearable est imposant, un peu trop même. Lorsqu’il s’agit de travailler sur un ordinateur ou de dormir par exemple, on a vite eu tendance à retirer la montre pour se sentir plus à l’aise. En revanche, aucun problème pour ce qui est de la pratique sportive. Le logiciel parvient d’ailleurs assez facilement à détecter le type d’activité sportive lors d’une séance, et permet une utilisation fluide et intuitive. La montre s’impose aussi par sa longévité, avec plus de 10 jours d’autonomie en utilisation raisonnée. On est évidemment loin des 14 jours promis par la marque en mode veille, mais c’est tout à fait suffisant. Encore un bon point par rapport à la Watch S première du nom, puisque le modèle Pro bénéficie d’une batterie de 420 mAh (contre 390 sur le modèle précédent). Petit bémol concernant les contenus multimédias cependant, puisque la mémoire interne de la montre ne permet pas de stocker la moindre playlist. De même, il est impossible de coupler un casque ou des écouteurs sans-fil au terminal afin d’écouter la musique sans passer par le smartphone. On déplore aussi l’absence de microphones et de haut-parleurs intégrés à la Realme Watch S Pro, qui empêchent la prise en charge des appels et des assistants vocaux.

OS et interface

Une fois la montre chargée et allumée, l’appareillage avec le smartphone s’avère particulièrement simple. Il suffit en effet de télécharger l’application Realme Link, en prenant soin de ne pas suivre le QR Code indiqué par la montre au démarrage, puisque ce dernier vous reverra vers le store indien de la marque. La synchronisation est rapide, mais nécessite la création d’un compte HeyTrap pour fonctionner. Une fois sur l’application, il est ainsi possible de paramétrer le wearable, et de consulter toutes les données récoltées au cours des dernières utilisations. Sans être dénuée d’intérêt, l’interface de Realme Link a ce petit quelque chose qui manque à l’utilisation. Non seulement il est impossible d’installer des applications autres que celles fournies par l’entreprise chinoise, mais en plus il est nécessaire de réinitialiser totalement la montre à chaque changement d’appairage. Concernant la montre en elle-même, la navigation reste très basique, mais parfois un peu désordonnée. Après deux semaines d’utilisation, seul l’écran principal affichant l’heure et les stats sportives aura finalement trouvé un réel intérêt dans notre quotidien.

Après quelques semaines d’utilisation, la Realme Watch S Pro a fini par trouver sa place à notre poignet. On regrette simplement le nombre d’activités sportives disponibles finalement assez limitée, ainsi que le podomètre qui a la fâcheuse tendance à) augmenter le nombre de pas quotidiens.

Où l’acheter ?

Disponible depuis le 31 mars 2021 en France, la montre Realme Watch S Pro est commercialisée à 129,99€ sur le site officiel de la marque, ainsi que chez certains revendeurs tiers.