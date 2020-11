[Prise en main] Routeur Xiaomi AX1800, le Wifi 6 dans sa maison pour 50€

Cette nouvelle génération de routeur de la marque Xiaomi vient bousculer les codes encore une fois. Alors que d’autres constructeurs se basent sur leurs acquis avec un WiFi 5 vieillissant et un design qui faut l’avouer, fait penser à un vaisseau spatial, Xiaomi a réussi son coup de maitre. Déjà au niveau des caractéristiques ainsi qu’au niveau du design qui quant à lui est sobre et élégant.

Le WIFI d’aujourd’hui et celle de demain

C’est une grosse mise à jour que vient de faire Xiaomi avec ce nouveau Xiaomi AX1800. Le constructeur chinois vient changer cette vieille WIFI 5 avec la nouvelle forme 802.11ax ou plus communément appelée le WiFi 6. Cette nouvelle technologie vient améliorer la portée ainsi que le débit de votre connexion. Alors attention, tel que le Bluetooth 5, le WIFI 6 ne vient pas booster votre connexion à proprement parlé. Le WIFI 6 vient juste améliorer la stabilité entre votre routeur et votre modem, ce qui permet d’avoir la vitesse la plus optimale par rapport à votre débit. Le Xiaomi AX1800 pourra émettre sans soucis toute la connexion qu’il recevra de votre modem sans pertes de packages. Pour ceux qui aiment les chiffres, ce routeur AX1800 pourra envoyer 40 % de données en plus avec ce même débit.

Cette technologie pourtant nouvelle fera plaisir aux personnes qui utilisent principalement le WIFI. En plus de ça, le prix du Xiaomi AX1800 est complètement fou. Alors que des concurrents s’amusent à vendre des routeurs avec des caractéristiques semblables, le constructeur vient s’affirmer dans ce marché en proposant celui autour des 45 €. Un prix qui est vraiment bas comparé à ce qu’il peut vous apporter.

Un routeur MESH et performant

Pour utiliser le Xiaomi AX1800, il faut simplement le raccorder une première fois au modem de votre FAI et le configurer via votre téléphone pour lui créer un mot de passe. Dès lors que cela sera fait, vous pourrez bénéficier de toute la puissance du processeur Qualcomm Ipq6000 qui est composé de quatre cœurs CPU ainsi que d’un NPU. D’ailleurs, savez-vous à quoi ça sert le NPU ? C’est une puce, dédiée à l’intelligence artificielle. Elle permet de gérer automatiquement le débit seulement les priorités, la latence et bien d’autres choses.

Pour accompagner ce processeur, le AX1800 possède 256 Mo de mémoire vive ainsi que de 128 Mo de ROM. Outre ces aspects techniques, il apporte également la technologie MU-MIMO qui permet de communiquer en même temps avec huit appareils. A contrario, les autres routeurs (ancienne génération) de Xiaomi et ceux des anciens concurrents ne peuvent communiquer qu’avec quatre appareils.

En plus de ça, la technologie MESH apportée au routeur de chez Xiaomi qui permet quant à elle de mettre plusieurs routeurs et de communiquer entre eux. Cette technologie est très intéressante pour avoir le même réseau partout et de switcher automatiquement dès que c’est nécessaire. Par exemple, vous êtes au salon relié au routeur A. Vous vous déplacez à votre bureau où se trouve le retour B. Dans ce cas, celui-ci prendra le relai pour apporter le meilleur débit possible. Vous ne perdrez donc aucun débit et profiterez de votre connexion au maximum. Tout ça est complété par ODFMA qui permet de réduire l’envoi entre le routeur et votre appareil.

Et compatible avec les anciens appareils

Pour toucher le plus de public possible, le Xiaomi AX1800 est compatible avec les anciens appareils équipé de le WIFI 5 ou ultérieur. Vous ne serez pas obligé de changer d’ordinateur, de tablette ou de téléphone pour en profiter. Cependant, les fonctionnalités seront moins performantes. D’ailleurs, vous pouvez changer la carte WiFi d’un ordinateur pour accéder à toute la puissance du WIFI 6.

Ce nouveau design apporte un vrai vent de fraicheur dans le segment des routeurs. Xiaomi a décidé de ne pas mettre d’antennes visibles et se contente d’un boitier monobloc noir avec un joli effet noir mat avec une simple inscription sur laquelle on peut lire Mi Routeur AX1800. Deux LED sont également présentes, celle du haut pour la connexion et l’autre pour l’alimentation. Cette forme est plus partout que les anciennes générations de routeur.

Pour configurer le Xiaomi Mi Routeur AX1800 vous devrez vous munir de votre téléphone ou tablette et d’installer l’application Mi Wifi. Celle-ci est disponible gratuitement sur le Google Play Store ainsi que l’App Store. D’ailleurs, Mi Wifi vous permettra de visualiser toutes les informations qui entrent ou qui sortent du routeur. Point négatif, l’application est soit en anglais ou en chinois. En plus, la plupart des AX1800 seront fournis avec une prise US, donc prévoyez un adaptateur pour pouvoir l’alimenter.

Où l’acheter ?

Ce routeur Xiaomi AX1800 est disponible autour des 50 euros chez Aliexpress par exemple. Un prix complètement fou alors qu’il embarque des technologies telles que le WIFI 6, MESH ou même ODFMA.