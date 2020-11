[Test] Creative Outlier Air V2 : des écouteurs sans fil premium

Nous avons eu l’opportunité de recevoir les nouveaux Outlier Air V2 de Creative Labs, des écouteurs sans fil qui vendus à 79,99 euros sur le site du constructeur. Des écouteurs Bluetooth qui résistent à la transpiration et qui tiennent bien dans les oreilles. Ce nouveau modèle met la première génération des Outlier Air au placard grâce à des améliorations appréciables.

Design et Ergonomie

Les écouteurs sans fil sont de couleur bleue qui fait penser au bleu pacifique des iPhone 12 Pro. Un petit cercle de LED qui indique le niveau de la batterie et de la synchronisation est présent. Ce petit indicateur est discret et appréciable afin de connaitre l’état de la batterie des Outlier Air V2 de Creative Labs.

Creative Labs fournit avec les écouteurs Bluetooth des embouts afin qu’ils isolent à la perfection des sons extérieurs (réduction de bruit passive). Le choix de l’embout est très important pour avoir une meilleure restitution des aigus, des médiums et des basses.

Le boitier est également de la même couleur que les écouteurs avec sur le dessus le logo de la marque. Le boitier est très différent de ce que l’on connait par rapport aux Powerbuds de Amazfit ou des AirPods d’Apple. Celui-ci s’ouvre comme un tiroir de cuisine, c’est très original. Néanmoins, la partie à l’intérieur, une fois dépliée a un peu de jeu. Nous ne serions pas dire si c’est un défaut du nôtre ou un défaut de série.

Sur la face arrière des écouteurs, vous retrouverez le logo Super X -Fi Ready, une certification « HIFI » de chez Creative Labs. La face avant quant à elle est composée quant à elle de trois LED qui vous indiqueront l’état de la batterie des Outlier Air v2 et celle du boitier. Sur le bas se trouve un port USB-C pour recharger le boitier.

Le boitier des écouteurs sans fil est assez imposant et s’ouvre facilement dans la poche. Le cran d’ouverture n’est pas assez résistant. Emportez seulement les Creative Labs Outlier Air V2 directement à vos oreilles pour votre activité et laissez le boitier à la maison. Pensez juste à les charger suffisamment. D’ailleurs…

Des écouteurs sans fil inépuisable

Les Outlier Air V2 possèdent une très grosse autonomie. Une charge complète avec le boitier vous permettra de profiter des écouteurs sans fil pendant une douzaine d’heures. L’autonomie est variable selon votre utilisation.

Pour ce qui est du boitier, la batterie interne pourra ajouter à vos écouteurs sans fil près de 34 heures d’écoutes. Au bout d’une semaine à condition de trois heures d’écoutes par jour, nous n’avons pas pu épuiser les écouteurs, ni la batterie. C’est validé de ce côté-là !

Des fonctionnalités classiques

Nous avons trouvé de nombreuses fonctionnalités et atouts très intéressants sur ces écouteurs sans fil. Ils sont compatibles avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant, parfaits pour commander une tache sur son téléphone ou contrôler sa maison depuis les écouteurs. Il vous sera possible de changer de playlist directement à la voix.

Nous avons apprécié la technologie Qualcomm cVc 8.0 de ces Outlier Air v2. Les divers appels passés avec nos interlocuteurs se sont très bien passés. Notre voix ressortait très bien et elle était surtout audible. À comparaison des autres concurrents d’écouteurs sans fil qui possèdent un microphone à la ramasse complet. D’ailleurs, les assistants vocaux nous comprennent mieux grâce à cette technologie.

et des fonctionnalités plus poussées

Voyez-vous, les fonctionnalités présentées ci-dessus sont plutôt sommaires, mais ces écouteurs sans fil possèdent d’autres fonctionnalités bien plus poussées.

Les Outlier Air V2 possèdent la technologie Bluetooth 5.0 avec prise en charge des codecs aptX et AAC. Ils vous permettront d’avoir la meilleure qualité audio quelque soi la source. Le Bluetooth 5.0 viendra quant à lui améliorer significativement la stabilité de la connexion entre les écouteurs sans fil et votre téléphone (ou d’autres supports). Le retard entre la vidéo et la voix d’une vidéo sur YouTube sera quasiment nul.

Creative Labs a conçu des diaphragmes de 5,6 mm afin de restituer des aigus, des médiums et des basses exceptionnelles. En réalité, les basses ne sont pas assez présentes, mais ça n’engage que nous. Les basses fréquences ne vont pas aussi loin que les Powerbuds que l’on a pu essayer lors d’un précédent test. D’ailleurs, saviez-vous que ce sont des diaphragmes en graphème ? Ce matériau est résistant et surtout très léger. Le graphème permet d’améliorer la restitution du son à tous niveaux. En plus de ça, ils permettent de consommer beaucoup moins de batteries que des écouteurs sans fil plus classiques.

Certifié Super X -Fi Ready

Cette certification est propre à Creative Labs. Pour le commun des mortels, c’est une alternative à la technologie Dolby Atmos. La technologie Super X-Fi permet de reproduire un son avec plusieurs hautparleurs en un son.

De notre côté, nous n’avons pas tellement ressenti l’effet escompté. Néanmoins, la qualité du son reste très bonne grâce à cette technologie. Les aigus et les médiums sont sublimes. Lorsque vous synchroniserez les Outlier Air V2 à l’application SXFI, les basses seront un peu mieux, vous permettant ainsi de profiter d’une meilleure immersion. L’application est disponible sur iOS et Android.

Pour les sportifs (ou pas)

Les écouteurs sans fil de Creative Labs sont parfaits pour les sportifs. La parfaite maitrise du design des Outlier Air V2 est incroyable. Lorsque nous avons placé sur les oreilles ces écouteurs n’ont plus du tout bougé malgré nos sessions de Head Banging en écoutant Shot in the Dark, le dernier tube d’ACDC et nos diverses activités physiques. Certains écouteurs sans fil qui ont des crochets ne tiennent pas aussi bien dans l’oreille.

La certification IPX5 vient parfaitement accompagner le sportif afin de résister à la transpiration et à la pluie.

Où les acheter ?

Les Creative Labs Outlier Air V2 sont disponible au prix officiel de 79,99 euros.