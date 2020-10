Test Moto G9 Plus VS Wiko View5 Plus : les marathoniens à prix doux

Avec leur batterie de 5000 mAh, les Wiko View5 Plus et Moto G9 Plus nous promettent une endurance à toute épreuve pour un prix contenu. On a pu réaliser une petite prise en main des deux modèles en parallèle. Voilà nos premières impressions.

L’autonomie redevient sexy. Après avoir planché sur les écrans et les caméras de leurs smartphone, les constructeurs de smartphone se remettent à améliorer leurs batteries et leurs chargeurs. Dans le segment des téléphones à moins de 300 euros, on a récemment vu arriver deux modèles prometteurs : le Wiko View 5 Plus et le Moto G9 Plus. Le premier étant vendu 200 euros, l’autre 280 euros, ils n’offrent en toute logique pas le même niveau de prestations. Mais nos prises en main de ces deux modèles nous ont permis d’évaluer leur endurance et de voir si le Moto valait ses 80 euros de plus.

Moto G9 Plus Wiko View5 Plus Écran - Ecran LTPS 6,8"

-Définition FHD+ - Ecran IPS 6,55"

- Définition HD+ (720 x 1600) Design - Capteur d'empreinte latéral

- Poinçon - Capteur d'empreinte dorsal

- Poinçon SoC et GPU - Snapdragon 730G - MediaTek MT6765 Mémoire - 4 Go RAM

- 128 Go ROM

- Extensible jusqu'à 512 Go par carte microSD

- 4 Go RAM

- 128 Go ROM

- Extensible jusqu'à 256 Go par carte microSD Coloris - Blush Gold

-Navy blue - Aurora Blue

- Iceland Silver Appareil photo Quad camera dorsale

- capteur principal 64 MP

- ultra grand angle 8 MP

- macro

- capteur de profondeur



Appareil photo frontal 16 MP Quad camera dorsale

- Principale 48 MP

- Grand angle 8 MP

- Macro 5 MP

- Portrait 2 MP



Appareil photo frontal 8 MP Audio - prise jack 3,5mm

- prise jack 3,5mm Batterie - 5000 mAh

- charge TurboPower - 5000 mAh Connectivité - Bluetooth 5.0

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz et 5 GHz | Hotspot Wi-Fi

- 4G

-port USB Type C

- Bluetooth 4.2

- Wi-Fi 802.11 b/g/n

- 2x nano-SIM / 1 Nano-SIM + 1 micro SD

- 4G

-port USB Type C

Logiciel - Android 10 - Android 10 Taille et Poids - 169,98 x 78,1 x 9,69 mm

- 223.3g - 166 x 77 x 9.3 mm

- 201g Prix recommandé 279 euros



199 euros Date de disponibilité - A venir -Disponible

Autonomie

On ne s’en faisait pas trop pour l’autonomie des Moto G9 Plus et Wiko View 5 Plus. Les deux sont équipés d’une batterie de 5000 mAh. Et sans surprise, les deux sont très endurants. Avec une utilisation modérée (quelques épisodes Netflix, un peu de radio, lecture de journaux, appels téléphoniques, etc.), nous avons réussi à tenir presque trois jours. Le Wiko perd de sa superbe en revanche au moment de la recharge. Là ou le Moto G9 Plus est passé de 10 à 100% en 1h20, le Wiko View 5 Plus a mis presque 3h30 pour passer de 5 à 100%. Bien sûr, avec un téléphone endurant, les sessions de recharge sont moins fréquentes. Mais l’autonomie du Wiko étant son principal argument de vente, il aurait été plus cohérent de proposer également une recharge rapide.

Design et écran

En matière de design, à première vue, le Wiko View 5 Plus semble gagner le match haut la main. Fin, agréable en main, il est globalement plus élégant que le Moto G9 Plus. Wiko a hélas fait une erreur de taille sur le placement des boutons. La société a en effet eu l’idée saugrenue de placer un bouton Google Assistant à droite entre les boutons volume et le bouton marche/arrêt au lieu de le mettre de l’autre côté. Résultat : lorsqu’on veut mettre le téléphone en veille, une fois sur deux, on active par erreur l’assistant intelligent. Sur le Moto G9 Plus, c’est tout l’inverse, le design est décevant sur le plan esthétique mais très fonctionnel. Le bouton assistant est placé, comme il se doit, à gauche et très loin des touches volume et power. Et le capteur d’empreinte placé sur le bouton power à droite tombe bien sous le doigt.

Les inconditionnels du port jack seront aussi bien servis par le Wiko View 5 Plus que par le Moto G9 Plus. En revanche seul ce dernier a le Bluetooth 5.0. C’est également lui qui propose le son le plus agréable en sortie haut parleur. Le Moto G9 Plus propose un écran LCD de 6,8 pouces en FHD+ tout à fait satisfaisant. La dalle IPS de 6.5” du Wiko View 5 Plus n’est pas mauvaise pour un téléphone de ce prix mais la définition est assez basse (720×1600) et la luminosité minimale reste un peu trop élevée ce qui gêne pour lire dans le noir.

Performances, interface, photo

Nous n’avons pas eu l’occasion, lors de cette prise en main, de pousser chaque téléphone dans ses retranchements. Le Motorola nous a cependant semblé nettement plus réactif et fluide que le Wiko View 5 Plus. Et vu leur fiche technique respective, cette impression se confirmerait probablement au quotidien. Le Wiko View 5 Plus est en effet équipé d’un Helio P35 Mediatek MT6765 quand le Moto G9 Plus lui s’appuie sur le Snapdragon 730G, un très bon processeur milieu de gamme orienté gaming.

Les téléphones tournent sous Android 10 et proposent tous deux des petites fonctions maison pratiques. Mention spéciale à deux raccourcis proposés par Motorola qui s’avèrent particulièrement pratiques au quotidien. Le premier “Lampe express” active la lampe lorsqu’on tranche l’air deux fois avec le téléphone. Le deuxième, “Raccourci rapide”, amène vos applis favorites à portée de pouce, juste à côté du bouton marche/arrêt lorsqu’on tapote deux fois ce dernier.

Quid de la photo? Le Wiko View 5 Plus n’est évidemment pas un cador dans le domaine notamment en fin de journée quand la lumière vient à baisser. Nous n’avons pas eu le temps pour cette prise en main de tester les appareils photos des deux modèles dans des environnement très variés mais pour ce niveau de prix, le Wiko ne s’en sort pas trop mal. Le Moto G9 Plus s’en tire bien à l’extérieur lorsque la lumière est bonne en revanche, le rendu des couleurs nous a semblé vraiment très terne sur les prises de vue réalisées en intérieur.

Conclusion

Hormis ses performances moyennes en photo et son design un peu cheap, le Moto G9 Plus fait un sans faute. Pour 280 euros il propose même une fiche technique séduisante avec un Snapdragon 730G, une autonomie béton et une recharge rapide. Nos premières impression sur le Wiko View 5 Plus sont en revanche plus mitigées. Son autonomie est aussi bonne que celle du Moto G9 Plus, ses résultats en photo ne sont pas mauvais et son prix est particulièrement attractif. Mais ses performances risquent de décevoir au quotidien (et son placement de boutons de vous taper sur les nerfs). On le réservera donc aux usages modérés (et aux utilisateurs très calmes).