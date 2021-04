Test : Huawei MateBook X Pro (2021), à l’image de son inspiration

Réglé comme une horloge, Huawei a mis à jour son ordinateur portable porte-drapeau avec essentiellement une mise à jour des caractéristiques techniques. Voici le Huawei MateBook X Pro (2021).

A défaut de faire partie de l’univers Google, Huawei continue avec Microsoft et Windows puisque l’OS de la firme de Redmond ne pose visiblement pas de soucis à l’administration américaine. Du coup, quand on évoque Huawei, on ne pense pas forcément tout de suite à ses ordinateurs portables mais depuis qu’ils sont disponibles sur le marché, force est de reconnaître que ce que propose le constructeur chinois est tout à fait viable. Et comme les années précédentes, Apple est en ligne de mire, surtout sur le marché des ordinateurs haut de gamme.

Les caractéristiques du Huawei MateBook X Pro

Aujourd’hui, on s’intéresse au MateBook X Pro dans sa version 2021. Et autant le dire tout de suite, d’un point de vue de design, rien n’a changé et c’est un compliment vu comment l’édition 2020 nous avait agréablement surpris. Dans la lignée donc des éditions 2019 et 2020, Huawei continue de proposer un ordinateur sous Windows 10, aux standards proches de ce que propose Apple, éternelle référence pour la marque chinoise. On retrouve donc un ordinateur portable avec une superbe finition et tout ce qui peut définir un ordinateur portable haut de gamme. Sobre et élégant avec une robe en aluminium, un bel écran au format 3:2, un processeur Intel Core i5/i7 de 11ème génération, le clavier est toujours rétro-éclairé et pour ce qui est de la mémoire interne ou de la mémoire vive, Huawei n’a pas lésiné avec des capacités plus que correcte. On vous rappelle, Huawei s’est donné pour mission de proposer l’équivalent des MacBook Pro d’Apple mais sous Windows. Sur ce point de vue, en dehors de la marque et de l’analogie qu’on peut faire entre MacBook et MateBook, il faut dire que Huawei ne s’est pas trompé et continue à réussir son pari.

Nom Huawei MateBook X Pro (2021) Dimensions 304 x 217 x 14,6 mm Poids 1,33 kg

Processeur - Intel Core i7-1165G7

- Intel Core i5-1135G7

Processeur Graphique - Intel Iris X Graphics Stockage - 512Go ou 1To en SSD

- 16 Go de RAM Écran - IPS de 13,9 pouces

- Définition de 3000 x 2000 (260ppp)

- Format 3:2

- Taux d'occupation de l'écran de 91 %

- Espace de couleurs 100 % sRGB

- Angle de vision large à 178° Caméra - Webcam 720p

Système d'exploitation - Windows 10 Clavier - Type chiclet rétroéclairé Batterie - Batterie lithium-polymère 56Wh

- Adaptateur d'alimentation 65 W

Connexion - WiFi 6

- Bluetooth 5.1

- Capteur d'empreintes

- ThunderBolt 3

- 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 dock USB-C comprenant 1 x HDMI, 1 x VGA et 1 x USB-A

Audio - Système audio de 4 haut-parleurs avec technologie SonicMaster et Smart amplifier pour des performances audio maximales.

- 2 Microphone intégré supportant la reconnaissance vocale

- Jack pour casque 3,5 mm

Coloris - Vert Emeraude

- Gris Sidéral Prix - 1799 euros pour la version Core i7

- 1499 euros pour la version Core i5



On notera que les ordinateurs portables de Huawei continue de proposer sa technologie Huawei Share qui fonctionne comme le Airdrop d’Apple avec tout son écosystème. Aussi, si vous avez un smartphone récent du constructeur chinois. On a pu le tester avec un Mate40 Pro et ça fonctionne exactement comme c’est présenté par le constructeur chinois. Cela permet ainsi de transférer facilement du contenu entre l’ordinateur portable et le smartphone.

En revanche, on ne peut nier que le fait d’être privé de Google commence à faire son effet et on ne voit plus trop l’intérêt de cette technologie, surtout que Google propose désormais sa solution et que ce n’est qu’une question de temps avant que ça soit totalement intégré avec Windows.

Design

Comme l’année dernière, à défaut de rivaliser avec Mac OS, Huawei mise sur une partie hardware particulièrement séduisante comme la présence d’une carte graphique Nvidia, un écran tactile plus grand que son modèle et ce, malgré un encombrement similaire. On note de plus des bords d’écran ultra-fins et cerise sur le gâteau, il reste plus léger que son modèle d’inspiration. Disponible uniquement en version « Space Grey », le design n’a pas vraiment bougé depuis le premier modèle. Il reste fin avec une épaisseur de 14,6mm, tout comme le chargeur du MateBook X Pro qui est relativement discret et petit. S’il y avait un changement qu’on aurait aimé voir, c’est la position de la webcam. Elle se cache toujours sous une touche sur le clavier. On se répète mais l’idée n’est pas mauvaise en soi, elle est juste très mal exécutée dans la mesure où l’angle de vue ne mettra clairement pas l’utilisateur en valeur. Dommage parce que c’est vraiment le seul point négatif sur le design.

A côté, c’est que du tout bon, le clavier est des plus agréables avec des touches grandes qui proposent une course suffisante pour avoir une frappe souple et rapide. Les espacements entre les touches sont idéaux, ce n’est pas trop serré ou pas trop espacés, on s’habitue très vite à ce clavier. On retrouve des touches noires qui contrastent mieux avec le rétro-éclairage. C’est peut-être anodin mais on a vu des claviers de couleur argent qui deviennent illisibles dès lors qu’on active le rétro-éclairage. Le trackpad est suffisamment grand et optimisé pour avoir une expérience relativement proche de la référence que sont les MacBook d’Apple. Si on retrouve deux ports USB-C à gauche et un port USB-A à droite, on aurait aimé voir Huawei enfin proposé un port USB-C à droite en plus du port USB-A, ne serait-ce que pour la recharge par exemple. On notera tout de même l’intégration dans le packaging d’un dock avec une sortie HDMI, VGA et un autre port USB-A. Pratique.

Ecran et Audio

Alors que les bords d’écran d’un MacBook, même M1, sont toujours aussi épais quand on le compare à ce que proposent les constructeurs PC, ceux du Huawei MateBook X Pro sont vraiment très fins, ils ne font que 4,4mm d’épaisseur et font partie des plus fins sur le marché. Mais en dehors des chiffres, c’est encore plus impressionnant quand on les compare directement à ceux d’un MacBook Pro d’Apple. Avec un encombrement similaire au MacBook Pro 13 d’Apple, le MateBook X Pro propose un écran plus grand avec une diagonale de 13,9 pouces au format 3:2 et une définition de 3000×2000. C’est donc un écran qui offre plus de surface d’affichage, c’est tellement plus pratique pour travailler au quotidien. Et en parlant de travail, si on salue la très bonne luminosité de la dalle, cette dernière s’est avéré moins précise au niveau de la colorimétrie

Au quotidien, la dalle brillante pourra s’avérer gênante et il faudra faire attention aux reflets. La luminosité est satisfaisante mais on regrettera que Huawei n’ait pas revu son mode auto, toujours quelque peu capricieux avec cette tendance à la jouer plus sombre, sans doute pour mieux optimiser la batterie. Et enfin, pour rappel, c’est un écran tactile donc si les traces de doigts ne vous gênent pas, on pourra toujours naviguer directement sur l’écran et sur certains usages, c’est pratique.

Du côté de la qualité audio du système embarqué sur le MateBook X Pro, pas de changement par rapport au modèle de l’année dernière. On retrouve ainsi quatre haut-parleurs qui permettent d’avoir une bonne stéréo. Maintenant, comme l’année dernière, cela manque toujours de graves et surtout de détails en général, c’est assez fouillis donc suffisant pour du contenus internet mais si vous souhaitez optimisé la qualité, on ne peut que vous conseiller des écouteurs ou un casque voire une enceinte externe

Performances et Autonomie

La version que nous avons testé est la version avec un processeur Intel Core i7 de 11ème génération avec 16Go de RAM, 1To de SSD et une carte graphique Intel Iris Xe Graphics.

Pour être honnête, le modèle de l’année dernière excellait déjà pour tout ce qui était bureautique et c’est bien évidemment le cas avec cette année. Cette année, pas de carte graphique Nvidia GeForce 250 MX mais une solution par Intel qui tient très bien la charge. On a commencé par de la vidéo et sur ce point, on n’a pas été déçu, tous nos fichiers vidéos 4K sont passés sans aucun soucis. Sans entrer dans les détails, que cela soit de la bureautique, de l’internet ou de la consommation de contenus multimédia, le MateBook X Pro n’a pas bronché. On a enchaîné avec de la photo professionnelle et encore une fois, que cela soit Photoshop ou Lightroom, les deux logiciels ont exécutés nos travaux sans broncher. On a ensuite utiliser Première Pro et encore une fois, pas de mauvaises surprises. On rappelle que contrairement à ce qu’on pourrait penser, le montage vidéo, c’est avant tout une histoire de processeur central et non de carte graphique. Après, pour être honnête, on n’est pas non plus des super monteurs de vidéos. Du coup, sur des vidéos type Youtube, on n’a pas eu à se plaindre si ce n’est les éternels plantages de Premiere Pro mais ça, c’est une autre histoire.

Dans l’ensemble, le MateBook X Pro est resté silencieux et c’est seulement quand on s’est essayé à quelques jeux que la machine s’est mis à soufflé poussivement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu’en passant par les comparaisons avec d’autres ordinateurs qui proposent les mêmes caractéristiques techniques, le processeur sur le MateBook X Pro tourne plus lentement donc ce n’est clairement pas une machine pour des performances pures. D’ailleurs, même si la version 2021 avec l’Iris Xe Graphics est plus véloce que la version 2020, il ne faut pas s’attendre à faire tourner CyberPunk 2077 comme une RTX 3080 non plus. Et c’est pour cela que le cloud-gaming a toujours des cartes à jouer, on a pu jouer à FIFA 21 via Stadia et donc via le navigateur Chrome et là, pas de soufflerie ou autre, c’est vraiment agréable de pouvoir jouer à des jeux AAA sur un simple ordinateur portable.

Et enfin l’autonomie, si Huawei nous promettait une autonomie de 10h en usage mixte, cette année il y a du mieux et on était proche des 9h avec une luminosité qui variait entre 50% et 70% en fonction de la journée et des usages, le volume à 50%. Dans nos usages, on pouvait compter sur Edge, Spotify, Slack, Discord, WhatsApp, Signal et une heure de visio. Dans l’absolu donc, avec la gestion d’énergie et ce type d’usage, la MateBook X Pro est capable de tenir une journée mais il faudra faire attention parce que dès lors qu’on lançait des applications plus gourmandes, l’autonomie fondait comme neige au soleil. Il faudra bien faire attention aux usages pour prévoir sa journée.