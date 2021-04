Test : Jimmy H9 Pro, l’aspirateur le plus performant de la marque

Nouvel arrivant sur le marché de l'aspirateur balai, le Jimmy H9 Pro a tout pour s'imposer comme une référence du genre.

Le très compétitif marché des aspirateurs-balai, la galaxie Xiaomi a le bras long. En plus de Roborock et Dreame, le géant chinois peut aussi compter sur Jimmy, une énième marque dédiée au nettoyage du sol. Cette année, le fabricant élargit sa gamme avec un nouveau modèle, le H9 Pro. Conçu comme une évolution de son modèle JV85 Pro qui manquait d’aboutissement, Jimmy peut-il cette fois s’imposer sur le marché du haut de gamme en concurrençant Dyson ?

Design et accessoires

Comme à son habitude, Jimmy semble avoir délaissé le packaging pour se concentrer sur l’intérieur. On passera outre l’aspect extérieur, franchement décevant pour ce qu’on est en droit d’attendre d’un aspirateur à ce prix. Au déballage heureusement, l’appareil est solidement calé dans ses protections en polystyrène. On retrouve aussi une flopée de pièces, au point de s’y perdre un peu. Brosse principale motorisée, rouleau, brosse à moquette, suceur plat, brosse douce, tuyau extensible, raccord… au total, le H9 Pro s’accompagne d’une quinzaine d’accessoires, dont une batterie amovible que l’on pourra charger via un dock indépendant.

En voyant son packaging, il faut bien admettre que l’on ne partait pas particulièrement confiants quant à la qualité du Jimmy H9 Pro. Pourtant, et malgré la multitude d’accessoires proposés, l’aspirateur s’impose pour sa qualité et ses très belles finitions. Si la machine a pour ambition de rivaliser avec Dyson côté puissance, c’est surtout au niveau de son design qu’elle joue la ressemblance avec le roi du marché. Tube en aluminium rose gold, plastique ABS épais et solide, forme profilée… l’engin a fière allure, et renoue avec le moteur bicyclonique horizontal breveté par Jimmy. Seules ombres au tableau, ses brosses suceuses, qui ne brillent clairement pas par leur qualité, ainsi que son poids. Alors que le JV85 affichait 1,85 kg à la pesée, le H9 Pro culmine à 1,9 kg. Avec quelques accessoires, il pourra même dépasser les 3 kg. Un détail à prendre en compte.

Initiative inédite pour son H9 Pro, la marque propose désormais un stand de rangement des plus pratiques : en plus de faire office de dock de charge pour l’aspirateur, ce dernier permet surtout de stocker l’ensemble des accessoires fournis grâce à une tablette intermédiaire. L’aspirateur et tous ses accessoires peuvent ainsi être rangés n’importe où, sans nécessiter le moindre trou au mur.

Puissance et autonomie

Le H9 Pro reprend les principales caractéristiques de son prédécesseur, tout en améliorant bon nombre de fonctionnalités. En termes de puissance, c’est un sans-faute puisque l’aspirateur bénéficie d’une puissance de 600W, et d’une aspiration de 25 kPa et 200 AW. Pour moins de 430€, le Jimmy H9 fait donc mieux que le Dreame V11 (150 AW) et le Dyson V11 (185 AW). À l’intérieur de l’appareil, on retrouve un filtre HEPA qui affiche un taux de filtration de 99,97% des particules jusqu’à 0,3 µm parfait pour venir à bout du pollen notamment. Facilement démontable, ce dernier peut être lavé afin d’augmenter sa durée de vie. Attention cependant à bien le sécher avant de le replacer dans l’aspirateur.

Au quotidien, le système cyclonique horizontal breveté fait des merveilles, et permet de venir à bout de n’importe quelle saleté sans trop de difficulté. Comme sur le JV85 en revanche, l’ouverture et la vidange du bac à poussière s’avèrent un peu fastidieuses. Les cheveux et les poils ayant tendance à s’emmêler dans la grille de filtration, il faudra souvent enlever le tout à la main, en prenant soin de retirer l’ensemble du module de filtration. Une opération qui n’est ni des plus agréables, ni des plus hygiéniques. On note en revanche la présence d’un imposant réservoir de 600 mL, là où la plupart des concurrents sur le marché se contentent de moins. Doté de quatre mode de nettoyage — dont le nouveau mode Auto qui permet d’ajuster la puissance d’aspiration au sol détecté, ainsi que d’un écran LED capable d’afficher le niveau de batterie, le H9 Pro ne brillera en revanche pas par son silence. À ce niveau-là, l’aspirateur se situe dans la moyenne du marché, et culmine à 81 dB en mode Max (70 dB en mode Eco, le plus silencieux).

En termes d’autonomie, le Jimmy H9 Pro a la bonne idée d’embarquer une batterie amovible de 3000 mAh capable d’être rechargée indépendamment de l’aspirateur grâce à son dock de chargement. Dans les faits, cette petite innovation permet par exemple d’avoir toujours une seconde batterie opérationnelle puisque l’aspirateur peut aussi être rechargé directement depuis son stand de rangement. À noter que c’est aussi une solution idéale pour celles et ceux qui voudraient stocker leur aspirateur-balai dans un placard à l’écart de toute prise électrique par exemple. Ainsi, le plus gros de l’appareil peut être discrètement rangé, tandis que la batterie charge dans son coin en attendant d’être utilisée. Au quotidien, le Jimmy H9 Pro ne fait pas de miracle, mais permet tout de même une utilisation d’un peu plus d’une demi-heure en mode Auto, ce qui s’avère largement suffisant pour un nettoyage rapide. En mode Max, il faudra évidemment revoir ce timing à la baisse.

Prix et disponibilité

Disponible depuis le début du mois d’avril, comptez 429€ pour vous offrir le Jimmy H9 Pro. Il est cependant régulièrement affiché en promotion chez certains revendeurs, et notamment chez Geekmaxi, où l’aspirateur balai passe à 368€ grâce au code promo JMH9Pro.

