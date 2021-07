Test Oppo Enco Free 2, les écouteurs qui vont convaincre ceux qui ne veulent rien entendre

Oppo frappe fort avec les Enco Free 2, des écouteurs true wireless à prix cassé qui vous promettent d’entendre… le silence.

© JDG

Le secteur des écouteurs true wireless a beau être bien florissant aujourd’hui, Oppo ne ralentit pas sa course et continue de lancer de nouveaux modèles. Après être monté en gamme avec ses Enco X, Oppo offre une seconde itération à ses Enco Free, sobrement baptisée Enco Free 2, et vendus sous la barre des 100€.

Ces écouteurs se démarquent de leurs prédécesseurs par l’ajout de la réduction de bruit active, absente des Enco Free premiers du nom. Et pour fêter l’arrivée de cette fonction sur ce modèle, Oppo n’y va pas de main morte et promet une atténuation pouvant aller jusqu’à 42 dB, là où la plupart de ses concurrents proposent -20 à -25 dB. Pour couronner le tout, Oppo persiste et signe en collaborant une nouvelle fois avec les danois de Dynaudio sur la partie audio. Promesse tenue ? Réponse dans ce test des Oppo Enco Free 2 !

Design, Ergonomie et Autonomie

Si vous avez déjà utilisé des écouteurs true wireless, vous serez en terrain connu avec les Enco Free 2. On retrouve là le classique combo écouteurs/boîtier de recharge. Ce dernier, en forme de galet aplatie, dispose d’une conception robuste, d’un port USB-C pour la recharge, et d’un bouton pour l’appairage. On bénéficie également de la certification IP54, pour une protection contre l’eau et la poussière.

Quant aux écouteurs, ils sont dotés d’une tige assez courte et optent pour un format intra-auriculaire — c’est-à-dire qu’on retrouve des embouts en silicone à chaque extrémité. Durant notre test des Oppo Enco Free 2, on a trouvé ces embouts particulièrement confortables dans l’oreille. Même en cas d’utilisation prolongée, on ne sent absolument pas les écouteurs, contrairement à certaines paires concurrentes qui finissent par irriter le conduit auditif.

Néanmoins, s’ils sont assurément confortables, les écouteurs n’offrent pas une ergonomie sans faille. En effet, ils reprennent (hélas) les contrôles tactiles des Oppo Enco X, qui étaient justement leur point faible. Chaque tige dispose d’une surface tactile et, par défaut, deux taps permettent de passer au morceau suivant, trois taps d’activer l’assistant vocal, et un appui long permet de passer de la réduction de bruit active au mode Transparence. Rien d’original, mais dans les faits, on a souvent dû s’y prendre à plusieurs fois avant que notre action ne soit prise en compte. C’est malheureusement souvent le cas avec ce type de contrôle, et Oppo est loin d’être le seul à offrir des contrôles erratiques.

Malgré tout, la marque a eu la bonne idée d’offrir le contrôle du volume à ses écouteurs, en effleurant la tige de haut en bas. En pratique, on en prend vite l’habitude et cette fonction s’avère quant à elle parfaitement fonctionnelle. Aussi, notez qu’il est possible de prendre une photo à distance en tapotant deux fois sur les écouteurs. Cette option n’est toutefois disponible qu’avec les smartphones Oppo équipés de ColorOS 11.3 ou plus récent.

Concernant l’autonomie, les Oppo Enco Free 2 s’en sortent très bien. La marque annonce 4 heures par écouteur avec la réduction de bruit enclenchée, 6h30 sans et 30 au total avec le boîtier de charge. Dans les faits, la promesse est tenue, et quand on considère à quel point la réduction de bruit active est efficace, maintenir une autonomie correcte est un véritable challenge que ces Oppo Enco Free 2 réussissent à la perfection.

Fonctions et Qualité Sonore

Les Oppo Enco Free 2 sont des écouteurs Bluetooth 5.2, et ils sont donc théoriquement compatibles avec n’importe quel smartphone. Grâce à la dernière norme Bluetooth, on profite d’une latence extrêmement faible, de quoi pouvoir les considérer sérieusement pour jouer à des jeux vidéo, par exemple. Néanmoins, pour profiter d’une expérience complète, mieux vaut utiliser l’application HeyMelody pour bénéficier de toutes les options disponibles.

Cette application vous permet non seulement de personnaliser les contrôles tactiles, connaître l’état de batterie des écouteurs, les mettre à jour, mais aussi de réaliser un test d’ajustement pour trouver la taille d’embout qui vous sied le mieux, à l’instar de ce que proposent les AirPods Pro d’Apple. Notez que cette application permet non seulement de gérer les écouteurs d’Oppo, mais également ceux de OnePlus, maison mère commune oblige.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, HeyMelody est disponible depuis un moment sur Android et vient tout juste de débarquer sur iOS. Sur iPhone, l’application est encore jeune et hérite d’une traduction hasardeuse oscillant entre l’anglais et le chinois. Ce ne sera probablement qu’une question de temps avant qu’elle ne soit parfaitement traduite. Dans l’immédiat, cela reste tout de même un point à prendre en compte pour les utilisateurs d’iPhone.

Enfin, si vous disposez d’un smartphone Oppo, ce sera encore plus simple : pas besoin d’app, vous pourrez personnaliser les contrôles directement depuis les réglages Bluetooth du smartphone. Même chose pour l’appairage, qui s’effectuera de manière totalement transparente sur un smartphone Oppo, un peu à la manière des AirPods avec les produits Apple.

Enfin, qu’en est-il du son ? Les Oppo Enco X nous avaient charmés, notamment grâce au partenariat noué par la marque avec Dynaudio, spécialiste danois de l’audio haut de gamme. C’est donc avec grand plaisir qu’on retrouvera toute cette expertise sur les Enco Free 2.

Concrètement, les Oppo Enco Free 2 sont dotés de transducteurs de 10 mm offrant un son à la fois riche et plutôt précis. Notez que le volume est plutôt élevé. Le rendu sonore s’avère quant à lui plutôt équilibré, et aucune fréquence ne prend réellement le pas sur l’autre. Basses, mediums et aigus sont placés au même niveau.

Néanmoins, on trouve tout de même que les écouteurs produisent un son qu’on pourrait qualifier de froid, peu chaleureux. C’est voulu et assumé, notamment parce que c’est la marque de fabrique de Dynaudio. En définitive, le rendu sonore se montre donc plutôt fidèle. Cela pourrait troubler ceux qui avaient l’habitude d’écouter leur musique avec des casques/écouteurs avec une forte signature sonore. Dans les faits, c’est plutôt une qualité qu’autre chose sur ces Oppo Enco Free 2, suivant ce que vous recherchez.

À noter qu’Oppo a également mis en place un égaliseur audio personnalisé permettant d’ajuster la courbe audio suivant votre sensibilité auditive. L’application vous fait écouter plusieurs sons afin de déterminer vos lacunes auditives, et les compensera par la suite de manière logicielle en grossissant ou en abaissant certaines fréquences. L’application a parfaitement su détecter mes propres défaillances résultant d’une adolescence passée à faire de la musique avec un batteur un peu trop porté sur les cymbales, et a su corriger le tir en augmentant les hauts mediums et les aigus. L’idée est excellente et le résultat franchement convaincant.

Réduction de bruit active

C’est la grande promesse de ces Oppo Enco Free 2. Tandis que la première version des Enco Free en était dépourvue, Oppo a mis les petits plats dans les grands avec la réduction de bruit active des Enco Free 2. La marque clame en effet une atténuation des sons extérieurs jusqu’à 42 dB, un chiffre assez colossal sur un tel produit.

Pour en arriver à ce stade, Oppo explique avoir mis au point une technologie capable de s’adapter à chaque forme d’oreille, résultat d’une réduction de bruit active dites adaptative. Pour permettre cela, les Enco Free 2 sont dotés d’un processeur 3 coeurs qui va analyser « la structure du conduit auditif de l’utilisateur » et optimiser le rendu en conséquence.

La théorie, c’est bien. La pratique, c’est mieux. Concrètement, que vaut le système de réduction de bruit active proposé par Oppo avec ces Enco Free 2 ? Dans les faits, la promesse semble tenue. Les écouteurs parviennent effectivement à vous isoler totalement des sons extérieurs. Pour référence, on les trouve un bon cran au-dessus de ce que propose Apple avec ses AirPods Pro. On est plus ou moins au même niveau qu’un casque milieu de gamme doté de l’ANC, une véritable petite prouesse pour des écouteurs de cette taille.

En revanche, si la réduction de bruit s’avère excellente, le constat est bien moins élogieux du côté du mode Transparence, censé amplifier les sons extérieurs plutôt que de les atténuer. Ce mode Transparence s’apparente en réalité à une réduction de bruit moins efficace. De plus, le rendu sonne très artificiel. En définitive, on aura plutôt tendance à retirer les écouteurs si l’on souhaite entendre correctement les sons alentours.