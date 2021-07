Test Yeedi Mop Station : le robot aspirateur surprise qui apporte de la nouveauté

Notre test du robot aspirateur Yeedi Mop Station nous a permis de profiter de notre soirée sans penser à faire le ménage à chaque fois que l'on revenait du travail.

Le Yeedi Mop Station affrontera tous les sols sans faire de compromis. © Journal du Geek

Nous vous l’accordons, la marque Yeedi n’est pas aussi connue que ses concurrents cependant, la maison mère de la marque l’est depuis quelques années. Derrière la marque, vous pourrez retrouver la société chinoise Ecovacs Robotics qui est beaucoup plus populaire. Mais devez-vous laisser tomber ce Yeedi Mop Station à cause de cette sous-marque ? NON ! Et ça sera une erreur de le faire d’autant plus que le robot aspirateur de chez Yeedi vous permettra d’alléger votre charge quotidienne. C’est quelque chose à ne pas négliger d’autant plus qu’il fera un travail d’exception, comme il a pu le faire pendant ces quinze jours de tests intensifs (à mon domicile). Pour mettre tout de suite les choses au clair, le Yeedi Mop Station a été confronté aux poils de mon chat (et à ses traces de pattes), aux miettes de pain des enfants et aux salissures quotidiennes.

Une application très bien conçue

Le Yeedi Mop Station vous demandera de le connecter à votre réseau wifi afin de pouvoir le contrôler à distance à l’aide de votre smartphone. L’application Yeedi est disponible gratuitement depuis l’App Store et le Google Play Store. Si vous avez la flemme de chercher au sein même de votre boutique d’application, vous pourrez retrouver l’application Yeedi sur iOS ou sur Android dans notre test. D’ailleurs, un code QR est fourni dans le livret d’installation, ce qui vous permettra de trouver facilement l’application.

Une fois que nous avons installé l’application sur votre smartphone, les étapes suivantes sont très simples à réaliser. À propos, nous avons eu peur les premières minutes, car le Yeedi Mop Station ne parle pas immédiatement français, il faudra le régler manuellement plus tard. Nous avons donc pris connaissance de Yeedi, l’application qui permet de contrôler entièrement notre Yeedi Mop Station. La navigation est intuitive et les commandes sont bien mises en évidence. Nous pouvons directement régler la puissance d’aspiration, l’intensité du mode serpillère et les jours de nettoyages au sein même de l’application.

À chaque fin de nettoyage, nous avons pu voir avec précision le temps de nettoyage, la surface nettoyée ainsi que les trajectoires qu’il a effectuées. Sincèrement, l’application liée au Yeedi Mop Station est une belle surprise, mais qui mérite un peu d’amélioration au niveau de la fluidité et de l’ergonomie. Heureusement que le Yeedi Mop Station vient rendre notre vie beaucoup plus agréable.

Aucune saleté n’a résisté au Yeedi Mop Station

En ce qui concerne, le cycle de nettoyage, le Yeedi Mop Station a très bien aspiré notre sol grâce à sa puissance d’aspiration de 2 500 Pa, malgré nos tentatives de faire capoter ses plans. Il est resté droit dans ses bottes et n’a laissé aucune miette de pain et aucun poil de notre chat. De notre côté, nous l’avons programmé tous les jours à 14h30 pour un nettoyage approfondi du salon, de la salle à manger et de la cuisine, chose impressionnante, les personnes qui arrivaient à notre domicile croyaient que l’on passait l’aspirateur et la serpillère tous les jours, merci au Yeedi Mop Station.

Comme nous l’avons dit, nous avions programmé tous les jours le Yeedi Mop Station pour qu’il nettoie certaines zones de la maison. Et c’est là un point que nous adorons ! Le second programme est quant à lui réservé à un nettoyage des autres zones comme le bureau, la chambre, la salle de bain et les toilettes. Encore une fois, nous l’avons programmé un jour sur deux, mais vous pourrez lancer un nettoyage complet tous les jours si vous le souhaitez.

Pour finir, notre sol est resté propre tous les jours grâce au Yeedi Mop Station, un point qui n’est pas à négliger d’autant plus lorsque l’on cohabite avec des animaux et des enfants. Nous avons pu profiter de notre fin de journée tranquillement, et ne plus devoir passer un coup de balai ou de serpillère chaque jour. Cependant, il n’est pas excepté de défaut et son premier provient de son autonomie.

Une batterie légèrement décevante sur ce robot aspirateur

Comme tout appareil qui sort tout juste de la boite, il est conseillé de le recharger avant la première utilisation. Nous avons donc lancé le premier test du Yeedi Mop Station avec une puissance d’aspiration et un mode débit d’eau au minimum. Nos 75 mètres carrés ne lui ont pas fait peur avec ses 75 % de batterie restante. Pour les autres tests, nous avons augmenté la difficulté et forcé de remarquer que la puissance d’aspiration au maximum nous permet de nettoyer que la moitié de notre appartement. Cependant, ce mode est bon, à notre avis, que pour la salle à manger, qui est pour 90 % des foyers la pièce la plus sale à cause des passages.

Pour les personnes qui attendent avec impatience le temps de nettoyage pour un appartement de 70 mètres carrés (32 mètres carrés en réel), sachez que le Yeedi Mop Station a pu réaliser un cycle complet en 59 minutes, ce qui le place dans la moyenne grâce à sa batteire de 5 200 mAh. Ce dernier retournera à sa base avec 50 % de batterie, utile lorsque l’on trouve que le Yeedi Mop Station n’a pas correctement fait son travail.

Le Yeedi Mop Station ne passera pas sous tous les meubles

Si vous vous attendiez à un robot aspirateur qui se faufile partout, le Yeedi Mop Station ne sera pas un achat judicieux. Cependant, si, comme nous, vous avez des meubles relativement hauts, et peu de meubles, ce robot aspirateur sera parfait. Cette imposante hauteur est due aux technologies embarquées dans ce Yeedi Mop Station. Une partie du robot aspirateur de Yeedi est équipé de capteurs qui viendront analyser en temps réel chaque obstacle ou objet qui se trouve devant lui. Au fil des cycles, il apprendra où se trouvent ces objets et ralentira pour s’arrêter à quelques millimètres d’eux.

Dessous, nous retrouvons la brosse rotative ainsi que la principale ainsi que l’entrée d’aspiration. Les côtés sont quant à eux composés de grilles d’aération, c’est là que l’air sort une fois que le filtre HEPA aura fait son travail. À l’arrière, nous retrouvons le réservoir d’eau et de poussière. D’ailleurs, ce dernier relativement grand, il est rare que le Yeedi demande de la vider. Le réservoir qui contient l’eau se videra tout seul une fois qu’il y en aura besoin, pour cela, il reviendra à la base qui contient deux gros conteneurs qui changent notre façon d’utiliser un robot aspirateur.

Une station de lavage qui change la vie

Livrée avec le robot aspirateur, la station de lavage permet à ce dernier de se recharger après un cycle de nettoyage et de stocker l’eau propre et l’eau sale dans deux autres conteneurs de 3,5 L chacun. La station viendra alors aspirer grâce à un mécanisme l’eau sale présente dans le réservoir présent sur le robot aspirateur et viendra en injecter de la propre. Une fois fini, le robot aspirateur repartira finir son cycle.

Pour améliorer le nettoyage, l’emplacement où se loge le robot aspirateur possède des picots qui viendront nettoyer les serpillères à la fin. Un gage de qualité afin d’avoir un nettoyage cousu main. Cependant, nous vous conseillons de réaliser un nettoyage des serpillères toutes les semaines afin de retirer tous les cheveux ou saletés qui auraient pu s’emprisonner dans la serpillère.

Où l’acheter ?

Le Yeedi Mop Station sera disponible dans quelques jour au prix de 649 euros et même 549 euros pour les premiers acheteur en précommande. Il devrait ensuite être disponible un peu partout.

Précommander le Yeedi Mop Station