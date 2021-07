Test TV LG OLED C1, une leçon de maîtrise

Avec sa gamme C1, LG revient fort sur un marché dont il est déjà l’un des maîtres incontestés. À l’usage, que vaut ce téléviseur OLED haut de gamme ?

© LG

Lorsqu’on se penche sur le marché des téléviseurs, difficile de passer à côté de LG. Depuis plusieurs années, le constructeur sud-coréen multiplie les références sur le secteur avec ses écrans OLED. Le LG C9 s’était ainsi érigé en véritable référence, tandis que la marque continuait de prendre de l’avance l’an dernier avec la gamme CX.

Cette année, le constructeur revient avec un nouveau modèle OLED haut de gamme, sobrement baptisé LG C1. Celui-ci reprend la même formule tout en l’améliorant davantage, avec, une nouvelle fois, une gamme large qui s’articule autour de multiples tailles d’écran : 48, 55, 65, 77 et un impressionnant modèle de 83 pouces. Nous avons pu tester la version de 65 pouces, et voilà nos impressions.

Design de la LG OLED65C1

Si vous avez eu la chance de jeter un œil à la LG CX, ce nouveau modèle risque de vous rappeler quelque chose. Le téléviseur LG OLED65C1 ressemble en effet trait pour trait à son prédécesseur. On retrouve toujours ce grand panneau OLED entouré de fines bordures, ce châssis extrêmement fin sur la hauteur et s’épaississant sur la partie inférieure — qui rassemble l’électronique embarquée — et enfin ce grand pied sur lequel repose le tout.

Un design éprouvé qui, s’il a déjà pu faire l’unanimité auprès des possesseurs de téléviseurs OLED de LG, a tout de même quelques défauts. Premièrement, le téléviseur est lourd, très lourd. Notre modèle de test de 65 pouces pèse en effet pas moins de 33 kg, et l’installation n’est pas franchement évidente, d’autant que le haut du téléviseur est si fin est fragile qu’il vaut mieux être précautionneux… et s’y prendre à deux !

Enfin, le grand pied a beau avoir ses avantages, notamment grâce à son ingénieux système pour cacher les câbles et sa faculté à « réfléchir » le son vers vous (nous y reviendrons), il n’est pas des moins encombrants. Puisqu’il ressort beaucoup à l’arrière, il sera impossible de plaquer le téléviseur parfaitement contre un mur — limitant donc le recul possible — et son placement peut limiter l’utilisation d’une barre de son à l’avant.

Néanmoins, le look général reste particulièrement réussi, avec un cachet indéniable propre à LG, et cette finesse impressionnante de la dalle sur la hauteur. De plus, dès lors qu’on l’allume, le téléviseur nous fait instantanément oublier les déboires que vous aurez pu rencontrer à l’installation…

Image, Connectique & Son

Déjà une référence en matière de qualité d’image, LG continue de briller avec ce modèle C1 2021. Le téléviseur embarque une dalle OLED 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. LG reprend ici sa recette de pixels auto-émissifs durement éprouvée, et force est de constater que le résultat est toujours à la hauteur de nos espérances… si bien qu’il est difficile de constater un réel gap de qualité par rapport à la précédente génération, déjà excellente.

À l’usage, on profite donc d’une incroyable qualité d’image, tout simplement. Le contraste est réellement infini, les couleurs sont parfaitement calibrées, et la luminosité — pourtant l’un des points faibles de l’OLED — assez exceptionnelle. Les angles de vision sont également excellents et l’uniformité de la dalle est respectée. Seul bémol : cette dalle est brillante, et les reflets sont donc assez marqués. Évitez de la placer en face d’une fenêtre sous peine de gâcher l’expérience, donc.

La nouveauté de cette année, ce n’est pas tant la dalle, mais plutôt le nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI, qui offre de nouvelles optimisations en matière de qualité d’image grâce à sa capacité à détecter les personnes et les objets.

Enfin, qu’en est-il pour les joueurs ? La connectique embarquée au sein de cette LG OLED65C1 devrait pleinement leur convenir, puisqu’on retrouve pas moins de 4 ports HDMI 2.1 compatibles eARC, et donc parés à accueillir les consoles next gen et profiter de toutes leurs nouveautés.

Notez qu’on retrouve également un port Ethernet, une sortie audio optique, une sortie casque (assez rare pour le noter), et plusieurs ports USB-A. Enfin, les gamers PC pourront également profiter du Freesync d’AMD et du G-Sync de NVIDIA, intégrés à ce LG C1. La latence générale est suffisamment faible pour combler les joueurs, d’autant plus grâce aux optimisations permises par le mode jeu intégré. Si vous cherchez un téléviseur idéal et complet pour jouer aux jeux vidéo, vous avez peut-être trouvé la perle rare.

Concernant le son, le modèle de 65 pouces que nous avons testé propose une puissance totale de 40W, grâce à deux haut-parleurs situés sous l’écran et un caisson de basse à l’arrière. On profite également d’un système baptisé AI Sound afin d’améliorer le rendu sonore en fonction du contenu visionné.

Dans les faits, le son diffusé par ce téléviseur est vraiment bon pour un système intégré. Le pied central a beau être imposant, il permet d’orienter le son provenant des haut-parleurs vers vous, mais aussi d’éviter que celui-ci ne soit directement répercuté à la surface d’un meuble en bois. Évidemment, ce système sonore n’offre rien d’équivalent avec une barre de son, mais il n’empêche qu’il reste bon de savoir que le téléviseur est capable d’offrir un son décent à la sortie de la boîte.

Télécommande & Interface logicielle

L’autre grande nouveauté de cette gamme par rapport aux CX, c’est sa nouvelle télécommande. Si elle est toujours faite de plastique, sa forme change pour mieux épouser la forme de votre main. On retrouve également quelques petites nouveautés comme des boutons permettant d’accéder directement à Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV mais également les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, suivant vos préférences.

Le fonctionnement de cette télécommande repose toujours sur un système de gyroscope qui lui permet de servir de pointeur pour naviguer dans l’interface, à la façon d’un Wiimote de Nintendo. Dans les faits, cette télécommande rempli parfaitement ses fonctions, et permet de contrôler son téléviseur au doigt et à l’oeil. Et après tout, c’est bien tout ce qu’on lui demande. On la trouve malgré tout plutôt imposante et, quitte à entreprendre une refonte, LG aurait pu faire preuve d’un peu plus de minimalisme en réduisant le nombre de boutons… ou au moins ajouter le rétro-éclairage, toujours absent. Mais on chipote.

Enfin, les téléviseurs de la gamme C1 de LG intègrent d’emblée la nouvelle interface logicielle de LG, webOS 6.0. Contrairement à ses concurrents qui misent sur la solution de Google, Google TV, LG fait en effet partie de ceux qui lui préfère une solution propriétaire, à l’image de Samsung avec Tizen.

Dans cette nouvelle itération, webOS reprend à son compte la mode du moment sur téléviseur en mettant davantage en lumière les contenus que les applications sur la page d’accueil. En pratique, webOS 6.0 va donc afficher à la fois vos applications favorites mais aussi des contenus susceptibles de vous plaire, agrémenté d’informations supplémentaires, tel que le nom des acteurs jouant dans un film, etc.

Au-delà de la page d’accueil, webOS 6.0 propose toujours une interface très soignée qui s’organise autour d’un bandeau venant s’afficher sur la partie basse de l’écran, tout en laissant le reste de la dalle afficher du contenu. Un deuxième sous-bandeau vient afficher certaines informations supplémentaires au-dessus de ce premier bandeau. À l’usage, on trouve cette interface esthétiquement réussie, mais pas forcément des plus pratiques voire carrément brouillonne par moment. Mais cela reste, évidemment, une question d’habitude. Le seul véritable défaut de cette interface maison, c’est l’absence de l’immense catalogue d’application d’un Play Store. Il conviendra donc de bien cerner vos besoins avant achat, même si webOS propose désormais l’essentiel — si ce n’est plus — des applications que vous pourriez désirer utiliser sur un téléviseur.