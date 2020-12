[Test] Xiaomi Mi 10T Lite, grands arguments, petit prix

À moins de 300 euros, le Xiaomi Mi 10T Lite se targue d’offrir des caractéristiques courantes sur des smartphones vendus largement plus chers. La version « Lite » du Xiaomi Mi 10T tient-elle toutes ses promesses ?

Après avoir testé son grand frère fleuron de la gamme, le Xiaomi Mi 10T Pro, nous avons eu l’occasion de mettre la main sur le Xiaomi Mi 10T Lite, le modèle le plus abordable parmi les Mi 10T. Vendu aux alentours des 300 euros, le Mi 10T Lite veut incarner l’entrée de gamme de l’expérience « Mi 10T » de Xiaomi, en se délestant de certains raffinements de ses grands frères pour proposer le tarif le plus bas possible. Faisons le tour du propriétaire !

Où acheter le Xiaomi Mi 10T Lite ?

Xiaomi Mi 10T Lite - Smartphone 6+64GB, 6,67” FHD+ DotDisplay, Snapdragon 750G, 64MP AI Quad Camera, 4820mAh, Alexa Hands-Free, Pearl Gray (European V ... Mi 10T Lite features 64MP AI quad camera, and can take ultra-wide-angle photos for landscape, portrait mode, and macro mode.

Mi 10T Lite includes a high performance 5G Qualcomm Snapdragon 750G processor, and an Octa-Core CPU.

Mi 10T Lite features a 6.67" FHD+ DotDisplay, and with a 120Hz AdaptiveSync display for smoother scrolling and browsing. 389.90 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design, Écran et Ergonomie

Contrairement à certaines déclinaisons « Lite » qui reprennent parfois à l’identique le design du smartphone dont ils sont la version allégée, le Xiaomi Mi 10T Lite opte pour un look un peu différent de celui de son grand frère. À l’avant, on profite donc d’une dalle LCD IPS de 6,67 pouces Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), sauf que le poinçon qu’elle accueille ne se situe pas dans le coin gauche, mais au centre, comme sur les Samsung Galaxy.

C’est aussi sur cet écran que le Xiaomi Mi 10T Lite fait la différence par rapport à la concurrence : il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, caractéristique inédite sur un smartphone vendu sous la barre des 300 euros, et qu’on a plutôt l’habitude de voir sur des smartphones premium (l’iPhone 12 Pro, par exemple, propose toujours une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz !). N’ayez donc crainte : le Mi 10T Lite vous proposera une expérience ultra-fluide, d’autant plus grâce à MIUI 12 et ses animations en pagaille. Malgré tout, l’écran a beau être grand et fluide, il a aussi ses défauts. Au cours de notre prise en main, on a noté une luminosité vraiment faiblarde qui rend le smartphone difficilement lisible en plein soleil. De plus, les couleurs nous ont semblé vraiment fades et l’affichage global du smartphone reste, en définitive, très moyen. C’est dommage car on disposait là d’un bon ratio écran/face avant grâce au poinçon très discret, malgré un épais menton, et qu’on bénéficie de la fluidité apportée par le 120 Hz. On reste tout de même convaincu qu’à choisir, les contrastes infinis d’un écran OLED apportent bien plus de confort à l’utilisateur qu’un haut taux de rafraîchissement. Mais après tout, à ce prix, on ne peut pas tout avoir, et on bénéficiera au moins d’une expérience ultra-fluide.

Du côté du dos du smartphone, il est clair que Xiaomi démarque son Mi 10T Lite de ses grands frères. Si on retrouve bien ce dos en verre brillant (attention aux traces de doigts !), le module photo change du tout au tout et passe du bloc rectangulaire à l’arrondi, à la façon des Huawei Mate 30 & 40 ou encore du récent OnePlus 7T. De notre côté, on trouve ce design plutôt élégant, et en plus relativement pratique puisque ce bloc circulaire est centré au dos du smartphone : même en ressortant allègrement du boîtier comme c’est le cas ici, le Xiaomi Mi 10T Lite n’est pas bancal lorsqu’on le pose à plat sur une table. Sur le plan ergonomique, le smartphone est plutôt encombrant, épais (9mm d’épaisseur, tout de même) et surtout, très lourd (comptez près de 214 grammes sur la balance). Il est donc à réserver à ceux qui aiment les grands smartphones.

Performances, Autonomie et Logiciel

Smartphone d’entrée de gamme oblige, Xiaomi a fait l’impasse sur le Snapdragon 865 et choisi d’intégrer un Snapdragon 750G gravé en 8 nm sur son Mi 10T Lite. Un peu moins performante que le Snapdragon 765G qu’on retrouve chez de nombreux appareils de milieu de gamme (et même certains haut de gamme comme le Google Pixel 5), cette puce reste néanmoins largement suffisante pour permettre au smartphone d’assurer au quotidien, notamment grâce à la présence de 6 Go de RAM quel que soit le modèle choisi. De plus, cette puce dispose bien d’une compatibilité avec le réseau 5G, une aubaine à ce prix.

Côté logiciel, le Xiaomi Mi 10T Lite embarque Android 10 et MIUI 12, dernière version de la surcouche logicielle du constructeur. Dans sa douzième itération, MIUI a vu les choses en grand et se dote de nombreuses fonctionnalités, en plus d’un rafraîchissement conséquent de son interface. La place est faite aux animations en tout genre, plutôt spectaculaires et tirant parfaitement parti de la fluidité apportée par l’écran 120 Hz du smartphone. On note aussi l’arrivée d’un tout nouveau mode sombre et de nouveaux paramètres de protection de la vie privée, auparavant l’un des points noirs de la marque. L’interface en elle-même nous a beaucoup fait penser à iOS, avec une mention spéciale pour le volet du Centre de contrôle, situé à la même place que chez Apple. Néanmoins, Xiaomi a vraiment bien peaufiné son interface, et malgré les ressemblances avec un certain OS pommé, MIUI 12 offre une expérience clairement plaisante, avec des options en pagaille pour convenir à une très large majorité d’utilisateurs. On note néanmoins quelques manques, et aussi des publicités intempestives dans l’interface, indignes d’une surcouche qui a, autrement, tant de qualités.

Enfin, côté autonomie, c’est du très bon. Avec son imposante batterie de 4 820 mAh, le Xiaomi Mi 10T fait vraiment office de chameau inépuisable. Alors qu’on a systématiquement laissé son écran en mode 120 Hz, le smartphone a largement tenu la journée. Dans les faits, il pourrait aisément tenir deux jours complets, voire même, dans certains cas, deux jours et une demi-journée en plus. C’est vraiment une excellente performance, surtout à ce prix. Néanmoins, il faudra se coltiner un form factor vraiment très imposant, et une épaisseur dont on a plus vraiment l’habitude sur les smartphones d’aujourd’hui afin d’arriver à ce résultat. En définitive : ce Xiaomi Mi 10T s’adresse plutôt à ceux qui privilégient l’autonomie au design. À noter que le smartphone est, en plus, compatible avec la charge rapide 33W pour le recharger entièrement en seulement une heure !

Photo & Vidéo

Du côté de la photo, le Xiaomi Mi 10T lite embarque pas moins de quatre capteurs : un grand-angle principal de 64 MP (f/1.9), un ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2), un capteur macro de 2 MP (f/2.4) et enfin un capteur ToF de 2 MP (f/2.4). On dispose donc d’un équipement très polyvalent pour un appareil à ce prix. Néanmoins, tous les objectifs ne se valent pas, loin de là. Lors de nos tests, on a été agréablement surpris par le grand-angle principal de 64 MP, qui se monte vraiment très efficace en offrant un piqué généreux, des couleurs plutôt fidèles et une excellente gestion des lumières.

Franchement, à ce tarif, ce capteur est réellement une bonne surprise et n’a pas grand chose à envier à d’autres smartphones vendus bien plus chers. Du côté de l’ultra grand-angle, c’est un peu moins bien, mais tout de même satisfaisant. Le capteur macro remplit quant à lui son office mais, selon nous, il n’apporte pas grand chose au quotidien. Côté selfie, rien à redire, le capteur de 16 MP prend des clichés très satisfaisants, avec des couleurs tout de même assez désaturées.

Malheureusement, Xiaomi ne semble pas avoir pris le soin de peaufiner les performances de ses capteurs de manière logicielle. Le mode nuit est vraiment peu efficace, et le zoom numérique produit d’assez mauvais résultats, même en plein jour. Globalement, ça reste quand même vraiment très correct, surtout pour ce prix.