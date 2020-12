Prise en main du bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5

Le Mi Band 5 de Xiaomi est arrivé entre nos mains afin d’être testée. Cette récente génération de bracelet connecté vient mettre son grand frère, le Mi Band 4 au placard et ses concurrents par la même occasion. Il arbore les atouts des précédentes versions avec une batterie complètement folle. Un argument qui n’est pas à négliger si vous faites beaucoup de sport !

Disclamer : la version que nous avons testée de ce Mi Band 5 est la version asiatique, elle est entièrement en français et fonctionne avec l’app Mi Fit, mais ne dispose pas d’Amazon Alexa comme la version Européenne.

Design et ergonomie

Sur l’aspect design, lz Xiaomi Mi Band 5 reprend le même que le 4 sortit quant à lui l’année dernière. Une stratégie qui permet de ne pas augmenter les couts en faisant appel à des personnes afin de créer un nouveau design. Cela permet de consacrer tout le budget dans les fonctionnalités et composants de ce bracelet connecté.

Nous retrouvons un bel écran 20 % plus grand que la précédente version (1,1 pouce). Un confort qui est perceptible étant donné que les couleurs et le taux de contraste de cette dalle sont sublimes. L’écran reste lisible en plein soleil et n’oublie pas dans le noir, parfait pour regarder l’heure ou ses notifications la nuit.

L’écran du Mi Band 5 est très agréable à utiliser. La sensibilité du tactile vous permettra de naviguer parfaitement entre les divers volets d’activités. Le point tactile (et le seul) de ce bracelet est placé en dessous de la dalle. Il est quant à lui aussi réactif et vous permettra d’aller dans les menus du bracelet.

Le bracelet est un point qui peut satisfaire ou pas. De notre côté, ce Mi Band 5 est équipé d’un bon bracelet en silicone qui tient bien au poignet. C’est dommage par contre que l’accroche à l’arrière se retire facilement. Cela nous est arrivé plusieurs fois en enlevant une veste par exemple. Cependant, il restera accroché à votre poignet sans difficulté lors de vos activités physiques.

Côté design et ergonomie, Xiaomi s’est basé sur ses acquis. En même temps, le design plait à beaucoup de personnes et il est efficace. Pourquoi le changer ? Nous avons reçu la version noire, mais d’autres couleurs de bracelets sont disponibles comme le jaune, turquoise, bleu marine, vert menthe et orange.

Un excellent assistant pour le sport

Le Mi Band 5 vous permettra de suivre vos activités physiques préférées à travers onze programmes. Il s’adaptera au sport qu’il soit en intérieur ou en extérieur :

rameur ;

elliptique ;

yoag ;

course à pied ;

vélo ;

natation ;

vélo d’intérieur ;

corde à sauter ;

tapis roulant ;

marche ;

activité libre.

Ces activités physiques seront parfaitement suivies par le Xiaomi Mi Band 5 grâce à six capteurs. Trois sont réservés à l’accéléromètre et trois autres sont réservés quant à eux pour le gyroscope. Le bracelet connecté est accompagné de l’application Mi fit où vous pourrez suivre vos exploits. L’application fournit beaucoup de critères, mais nous reviendrons plus tard dessus.

Une fois les réglages réalisés depuis l’application, vous pourrez mesurer beaucoup de données comme la fréquence cardiaque. D’ailleurs, le capteur permettra de calculer votre état de stress grâce à certains protocoles. Cela dit, vous devez avoir la fonction cardiaque d’activer. Cette fonctionnalité est pratique lorsque nous avons fait du sport.

Un capteur cardiaque qui les gouvernera tous

Cela dit, ce capteur cardiaque sera très utile pour quasiment toutes les fonctionnalités du Mi Band 5. Grâce à celui-ci, vous pourrez analyser votre sommeil et vos conditions physiques. Ces informations sont consultables depuis l’application Mi Fit.

Pour le sommeil, le Xiaomi Mi smart Band 5 analyse vos données sur 24 heures. Nous nous sommes penchés sur ces informations. Les sommeils paradoxaux étaient très bien indiqués ainsi que les sommeils légers. Vous êtes un militant de la petite sieste crapuleuse après-mangée ? Le bracelet connecté peut analyser si votre sieste a été bénéfique ou pas.

Néanmoins, les analyses des siestes étaient parfois incomplètes, voire inexistantes. Cela est possible étant donné que notre cœur ne bat pas à la même fréquence que la nuit pendant que l’on dort.

D’ailleurs, le capteur utilisé pour mesurer la fréquence cardiaque a été amélioré pour qu’il puisse fonctionner de façon intelligente. C’est ce qui est marqué sur le papier et cela a été confirmé lors de nos tests. Le capteur montre bien que notre cœur a eu de nombreux changements de rythme pendant la journée.

En plus de ça, des petites fonctionnalités viennent ajouter un côté prévention au Mi Band 5. Il vous avertira lorsqu’il sera temps de se remuer de votre siège ou du canapé. Une fonctionnalité pour apprendre à respirer est également implantée dans le bracelet connecté. Des petites fonctionnalités que nous avons essayées et approuvées. Nous avons vite perdu l’habitude de bouger avec tous nos écrans.

Xiaomi pense également aux femmes. Vous pourrez trouver un calendrier de cycle menstruel sur l’application qui sera synchronisé avec votre bracelet connecté. Le Mi Band 5 analysera alors les cycles ainsi que les phases dans lesquels votre corps sera en ovulation afin de vous les notifier.

Une bonne autonomie

Ce Mi Smart Band 5 de chez Xiaomi possède une batterie très imposante. Au bout d’une semaine (après la première), nous nous retrouvons avec 77 % restant. Une incroyable autonomie qui permet au bracelet connecté de se hisser parmi les meilleurs.

En moins de deux heures de charge, grâce au nouveau chargeur magnétique bien pratique, vous pourrez partir avec un Mi Band 5 à 100 % pour une durée de quatorze jours minimum. Cela peut varier selon l’utilisation, nous espérons battre les statistiques. Si vous activez l’économie d’énergie, ce bracelet connecté pourra vous tenir une vingtaine de jours.

Mi Fit : l’application indispensable pour la Mi Band 5

Pour avoir un suivi parfait de vos activités, vous devrez installer Mi Fit. Cette application est gratuite et disponible sur Android et iOS. L’inscription est facile, vous ne serez pas totalement perdu. Une fois le bracelet connecté synchronisé avec l’application, vous aurez toutes les informations que vous souhaitez.

En plus de cette application, vous pourrez contrôler votre téléphone directement avec le Xiaomi Mi Band 5 :

prendre des photos ;

voir, changer ou mettre la musique en pause ;

localiser son téléphone ;

mettre son téléphone en silencieux ;

déverrouiller certains téléphones ;

être notifié des SMS ou des appels entrants ;

mettre en route un minuteur ;

voir le calendrier ou un rappel ;

la météo.

Où l’acheter ?

Le Xiaomi Mi Band 5 est officiellement disponible au prix de 49,99 euros (version EU). Notez que la version asiatique sans Amazon Alexa se trouve aux alentours de 30 euros.