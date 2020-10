Peter Parker change de look dans Marvel’s Spider-Man Remastered

Le nouveau Peter Parker de la prochaine version remastérisée du jeu « Marvel’s Spider-Man », attendue sur PS5 avec « Marvel’s Spider-Man : Miles Morales », ressemblera davantage à Tom Holland qu’à Andrew Garfield.

Le 12 novembre prochain, à l’occasion du lancement de la PlayStation 5 aux États-Unis et au Japon (contre le 19, en France), les PlayStation Worldwide Studios sortiront Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. En plus d’une édition standard, le jeu sera aussi disponible à travers une « Ultimate Edition » où il sera accompagné d’une version remastérisée du Marvel’s Spider-Man d’origine, sortie sur PS4 en septembre 2018. En dehors de l’optimisation du jeu pour la console de nouvelle génération, Sony a entrepris un certain relooking – ou plutôt « recasting ». En effet, dans cette nouvelle version, le mannequin Ben Jordan remplacera John Bubniak dans la peau de Peter Parker. En pratique, ses mouvements, filmés en motion-capture, et sa voix resteront ceux réalisés initialement par l’acteur Yuri Lowenthal. Selon Sony, l’idée derrière ce changement était d’obtenir une « meilleure performance » – probablement plus proche de celle d’un certain Tom Holland, au cinéma. « (Ben Jordan) est incroyable dans le jeu et, grâce à lui, la performance de Yuri bénéficie d’une nouvelle vie« , assure dans un communiqué James Stevenson, l’un des directeurs du studio Insomniac Games, qui a développé et remastérisé le jeu.

Peter Parker’s face has been changed in PS5’s ‘Spider-Man Remastered’ — You like the new look? 🤔 pic.twitter.com/L1c43ieppc — Fandom (@getFANDOM) September 30, 2020

Au-delà de ce nouveau visage, Marvel’s Spider-Man Remastered se pare de plusieurs améliorations graphiques grâce au nouveau moteur « next-gen » de la PS5. Insomniac Games indique, notamment, l’implémentation du fameux « ray-tracing » à la manœuvre dans les réflexions lumineuses et les ombres. « Nous avons maintenant de vraies réflexions sur les vitres d’immeubles tandis que le ciel et la météo resplendissent », confie le porte-parole du studio. Le jeu profitera aussi d’autres avantages comme un mode en 60 fps (voir ci-dessous), le 3D Spatial Audio de la PS5 ou encore des temps de chargement presque inexistants. Par ailleurs, le protagoniste bénéficiera de trois nouveaux costumes dont le « Amazing Suit », la tenue portée par Andrew Garfield dans la série de films The Amazing Spider-Man.