Attention à cette nouvelle arnaque qui cherche à voler votre salaire !

Une nouvelle arnaque s’installe chez des escrocs qui tentent désormais de siphonner vos salaires. Pour ce faire, ces derniers dérobent votre identifié et prétextent un changement de RIB auprès de votre employeur.

Les arnaques aux faux ordres de virement pullulent depuis des années sur le web, mais voilà que les escrocs ont changé de méthode et s’attaquent désormais à… vos salaires. C’est en tout cas ce dont alerte Loïc Guézo, directeur stratégie cybersécurité chez Proofpoint, auprès de 01net. « C’est un scénario qui est assez récent, mais que l’on détecte un peu partout dans le monde » explique-t-il, en précisant qu’au cours du premier semestre de cette année 2020, Proofpoint a observé pas moins de 35 000 tentatives d’escroqueries de ce type.

Auparavant, les arnaques aux faux ordres de virement s’attaquaient principalement aux services de compatibilité. Les escrocs, se faisant passer pour le PDG d’une entreprise, par exemple, essayaient alors de détourner des fonds vers de comptes tiers. Sauf que depuis le début de l’année, ces arnaqueurs ont changé leur méthode et se font désormais passer pour… des employés d’entreprises. En usurpant leur identité, ils tentent de changer leur RIB auprès d’un employeur, et ainsi détourner leurs salaires. 01net précise toutefois que les salaires détournés de cette façon s’élevaient en moyenne à 11 000 dollars, ce qui ne correspond qu’à une frange très limitée de salariés.

Si ce type d’arnaque peut heureusement être évité lorsqu’un employeur effectue les précautions nécessaires, elle pourrait vite tourner au drame pour les petites entreprises qui n’effectuent pas systématiquement les vérifications, d’autant plus lorsque le versement du salaire est externalisé. Que vous soyez employeur ou salarié, soyez donc vigilant en ce qui concerne cette arnaque actuellement en cours, d’autant plus en ces temps où le télétravail s’installe pour nombre d’entre nous et où les échanges « en direct » peuvent se raréfier.