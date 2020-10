Pas de gros blockbusters au rendez-vous, mais une sélection de séries “cultes, rares ou inédites”, accessible gratuitement, et en VOSTFR.

“Ce n’est pas du rattrapage, ce n’est pas du complément de l’antenne. C’est une antenne en soi maintenant, le web et la plateforme Arte. Et donc, on y développe cette offre qui reste ‘artésienne’, Arte dans son esprit”, promet Olivier Wotling, directeur de l’unité fiction chez Arte. Accessible depuis ce weekend, la nouvelle offre série proposée par la plateforme Arte.tv s’émancipe désormais officiellement de la chaîne franco-allemande, en proposant un contenu inédit et indépendant, bien loin du simple service de replay.

“Il y a mille façons de faire une offre sur des plateformes. (…) Très souvent cela se vit dans une sorte de boulimie un peu angoissée. Nous, on propose quelque chose qui est presque une cure contre cela, qui prend le temps, qui savoure.” — Olivier Wotling

Consciente qu’elle ne concurrencera sans doute jamais les géants de la SVOD comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo, Arte.tv a visiblement décidé de prendre les géants de l’industrie à contre-courant, en proposant une offre, certes limitée, mais qualitative et surtout entièrement gratuite. Pour son lancement, ce sont ainsi huit séries pépites qui font leur arrivée sur la plateforme du service public, à commencer par Inside N°9, déjà culte en Grande-Bretagne, ou encore A young doctor’s notebook, incarnée à l’écran par Daniel Radcliffe (Harry Potter, mais faut-il encore le présenter ?) et Jon Hamm (Mad Men, Good Omens, Black Mirror, ou encore Wet hot american summer). De quoi rajeunir le public moyen d’Arte, qui du haut de ses 63 ans est le plus vieux du service public, toutes chaînes confondues. À noter que l’offre devrait s’étoffer d’ici Noël, avec l’arrivée de plusieurs autres séries.

Séries disponibles sur Arte.tv

The Virtues de Shane Meadows

de Shane Meadows Inside No. 9 de Steve Pemberton et Reece Shearsmith

de Steve Pemberton et Reece Shearsmith Ill Behaviour de Sam Bain

de Sam Bain A Young Doctor’s Notebook de Mark Chappel, Shaun Pye et Alan Connor

de Mark Chappel, Shaun Pye et Alan Connor Stag de Jim Field Smith

de Jim Field Smith Ainsi soient-ils de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot

de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot Hatufim de Gideon Raff (mi-octobre)

de Gideon Raff (mi-octobre) La Gifle de Tony Ayres (début novembre)

de Tony Ayres (début novembre) Detectorists de Mackenzie Crook (mi-novembre)